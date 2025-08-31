Assine UOL
Genclerbirligi
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
Süper Lig - Turkey
Eryaman Stadyumu
Fenerbahce
  • D
  • V
  • E
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7
x
4.5
2
1.39
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.14
x
4.85
2
1.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.1
x
4.75
2
1.41
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7
x
4.6
2
1.39
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.9
x
4.5
2
1.42
Apostar agora
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 10:01

Genclerbirligi x Fenerbahce: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Super Lig, 31/08

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Genclerbirligi x Fenerbahce: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Super Lig, que acontece neste domingo (31/08), às 13h (horário de Brasília), no Estádio do Eryaman Stadium, em Ancara, com transmissão na Superbet, Novibet, bet365 e Stake.


O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Turco. O Gençlerbirliği, que está na 18ª posição da tabela, vem de uma sequência de três derrotas seguidas na competição. Já o Fenerbahçe, na 8ª posição, vem com uma vitória e um empate em seus dois jogos. O Fenerbahçe é o grande favorito para o confronto.


Genclerbirligi x Fenerbahce Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Fenerbahce (-1.5) - odd 1.96

  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios: Mais de 8.5 - odd 1.70

  • 🎯 Palpite: Fenerbahce - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.30


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na grande superioridade técnica do Fenerbahçe. O time tem um desempenho ofensivo superior, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 0.9 gols por partida. O Gençlerbirliği, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior, com uma média de 0.6 gols sofridos por jogo, mas o time sofreu três derrotas seguidas na competição. O mercado de escanteios se mostra uma boa opção, já que o Fenerbahçe deve ter um domínio de jogo, que pode levar a um maior número de bolas paradas. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Genclerbirligi x Fenerbahce



  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.42

  • 🎯 Palpite: Fenerbahce Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 2.01

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.87


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar a superioridade do Fenerbahçe, que deve dominar a partida. A aposta em um placar com muitos gols é uma boa opção, já que o Fenerbahçe tem uma média de 1.8 gols marcados por jogo e o Gençlerbirliği sofre em média 0.6 gols por partida. A aposta no mercado de 'Ambos Os Times Marcam' também é uma boa opção, já que o Gençlerbirliği pode tentar marcar para evitar a derrota, enquanto o Fenerbahçe tem uma defesa sólida.


💰 Genclerbirligi x Fenerbahce: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Fenerbahce (-1.5) - odd 1.96

  • 🟢 Palpite: Fenerbahce Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 2.01

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.87


⚖️ Genclerbirligi x Fenerbahce: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Fenerbahce (-2) - odd 2.69

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 4.5 - odd 4.15

  • 🟡 Palpite: Gols Exatos: 3 - odd 3.96


🚀 Genclerbirligi x Fenerbahce: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Genclerbirligi SK Anula Aposta - odd 5.61

  • 🟢 Palpite: Fenerbahce (-3) - odd 5.45

  • 🟡 Palpite: Fenerbahce / Genclerbirligi SK - odd 76.20


Genclerbirligi x Fenerbahce: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Gençlerbirliği e Fenerbahçe é crucial para as duas equipes, já que o Fenerbahçe busca consolidar sua posição na tabela e o Gençlerbirliği luta para sair da zona de rebaixamento. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos. O histórico recente mostra uma superioridade do Fenerbahçe, que tem um desempenho ofensivo superior e uma defesa sólida.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Genclerbirligi x Fenerbahce - Super Lig

  • 📅 Data: 31/08/25

  • ⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio do Eryaman Stadium, em Ancara

  • 📺 Transmissão: Superbet, Novibet, bet365 e Stake


Como Genclerbirligi e Fenerbahce Chegam Para o Confronto


O Gençlerbirliği chega para a partida na 18ª e última colocação da tabela, com 0 pontos em 3 jogos. O time vem de uma sequência de três derrotas seguidas em todas as competições e não vence há cinco jogos. O desempenho da equipe em casa é ruim, com uma derrota em um jogo. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.6 gols sofridos por jogo.


O Fenerbahçe está na 8ª posição da tabela, com 4 pontos em 2 jogos, o que mostra uma boa fase no campeonato. O time tem um desempenho global com uma média de 1.8 gols marcados e 0.9 gols sofridos por jogo. O Fenerbahçe tem uma sequência de uma vitória seguida em casa e não perde há sete jogos em casa. Fora de casa, o time tem um histórico de um empate em um jogo.

Ver mais Ver menos

Genclerbirligi x Fenerbahce: Palpite do Dia

Fenerbahce Vence
Superbet logo
1.42
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Internacional - Fortaleza EC
1
1.63
Angers - Rennes
2
1.83
Alverca - Benfica
2
1.24
Múltipla
3.70
x
Aposta
20
=
Ganhos
73.98
Apostar agora

Genclerbirligi x Fenerbahce: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Genclerbirligi x Fenerbahce: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2021 Friendlies Clubs
Genclerbirligi
0 - 4
Fenerbahce
2020 Süper Lig
Fenerbahce
1 - 2
Genclerbirligi
2020 Süper Lig
Genclerbirligi
1 - 5
Fenerbahce
2019 Süper Lig
Genclerbirligi
1 - 1
Fenerbahce
2019 Süper Lig
Fenerbahce
5 - 2
Genclerbirligi

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Genclerbirligi
Empate
Fenerbahce

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é fundamental entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Fortuna Sittard
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
NEC Nijmegen
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Union Berlin
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

Borussia Dortmund Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Corinthians W
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
São Paulo W
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Corinthians W Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Celta Vigo
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Villarreal
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E

Celta Vigo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mirassol
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Bahia
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Mirassol Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte