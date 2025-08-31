Genclerbirligi x Fenerbahce: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Super Lig, 31/08

Genclerbirligi x Fenerbahce: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Super Lig, que acontece neste domingo (31/08), às 13h (horário de Brasília), no Estádio do Eryaman Stadium, em Ancara, com transmissão na Superbet, Novibet, bet365 e Stake.

O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Turco. O Gençlerbirliği, que está na 18ª posição da tabela, vem de uma sequência de três derrotas seguidas na competição. Já o Fenerbahçe, na 8ª posição, vem com uma vitória e um empate em seus dois jogos. O Fenerbahçe é o grande favorito para o confronto.

Genclerbirligi x Fenerbahce Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Fenerbahce (-1.5) - odd 1.96

🎯 Palpite: Total de Escanteios: Mais de 8.5 - odd 1.70

🎯 Palpite: Fenerbahce - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.30



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na grande superioridade técnica do Fenerbahçe. O time tem um desempenho ofensivo superior, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 0.9 gols por partida. O Gençlerbirliği, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior, com uma média de 0.6 gols sofridos por jogo, mas o time sofreu três derrotas seguidas na competição. O mercado de escanteios se mostra uma boa opção, já que o Fenerbahçe deve ter um domínio de jogo, que pode levar a um maior número de bolas paradas. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Genclerbirligi x Fenerbahce



🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.42

🎯 Palpite: Fenerbahce Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 2.01

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.87



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar a superioridade do Fenerbahçe, que deve dominar a partida. A aposta em um placar com muitos gols é uma boa opção, já que o Fenerbahçe tem uma média de 1.8 gols marcados por jogo e o Gençlerbirliği sofre em média 0.6 gols por partida. A aposta no mercado de 'Ambos Os Times Marcam' também é uma boa opção, já que o Gençlerbirliği pode tentar marcar para evitar a derrota, enquanto o Fenerbahçe tem uma defesa sólida.

💰 Genclerbirligi x Fenerbahce: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Fenerbahce (-1.5) - odd 1.96

🟢 Palpite: Fenerbahce Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 2.01

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.87



⚖️ Genclerbirligi x Fenerbahce: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Fenerbahce (-2) - odd 2.69

🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 4.5 - odd 4.15

🟡 Palpite: Gols Exatos: 3 - odd 3.96



🚀 Genclerbirligi x Fenerbahce: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Genclerbirligi SK Anula Aposta - odd 5.61

🟢 Palpite: Fenerbahce (-3) - odd 5.45

🟡 Palpite: Fenerbahce / Genclerbirligi SK - odd 76.20



Genclerbirligi x Fenerbahce: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Gençlerbirliği e Fenerbahçe é crucial para as duas equipes, já que o Fenerbahçe busca consolidar sua posição na tabela e o Gençlerbirliği luta para sair da zona de rebaixamento. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos. O histórico recente mostra uma superioridade do Fenerbahçe, que tem um desempenho ofensivo superior e uma defesa sólida.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Genclerbirligi x Fenerbahce - Super Lig

📅 Data: 31/08/25



⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Eryaman Stadium, em Ancara



📺 Transmissão: Superbet, Novibet, bet365 e Stake



Como Genclerbirligi e Fenerbahce Chegam Para o Confronto

O Gençlerbirliği chega para a partida na 18ª e última colocação da tabela, com 0 pontos em 3 jogos. O time vem de uma sequência de três derrotas seguidas em todas as competições e não vence há cinco jogos. O desempenho da equipe em casa é ruim, com uma derrota em um jogo. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.6 gols sofridos por jogo.

O Fenerbahçe está na 8ª posição da tabela, com 4 pontos em 2 jogos, o que mostra uma boa fase no campeonato. O time tem um desempenho global com uma média de 1.8 gols marcados e 0.9 gols sofridos por jogo. O Fenerbahçe tem uma sequência de uma vitória seguida em casa e não perde há sete jogos em casa. Fora de casa, o time tem um histórico de um empate em um jogo.