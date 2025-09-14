Assine UOL
Gazişehir Gaziantep
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Süper Lig - Turkey
Gaziantep Stadyumu
Kocaelispor
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 10:30

Gaziantep x Kocaelispor Palpite, Odds +11, Onde Assistir, Liga Turca, 14/09/2025

Alex Alves
Autor
Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Gaziantep x Kocaelispor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Gaziantep e Kocaelispor se enfrentam no domingo, 14 de setembro, pela Liga Turca. A partida será no Estádio Gaziantep Kamil Ocak, em Gaziantep, arranca às 14h00 (horário de Brasília). A transmissão no Brasil pode acontecer pela Novibet.


Enquanto o Gaziantep busca maior solidez defensiva para subir ainda mais, o Kocaelispor tenta quebrar a má fase e conquistar a primeira vitória da temporada.


Gaziantep x Kocaelispor Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Gaziantep: 2.04

  • 🎯 Empate: 3.28

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.65


⚖️ Palpites de Odds Médias Gaziantep x Kocaelispor



  • 🎯 Vitória do Kocaelispor: 3.52

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.84

  • 🎯 Handicap Asiático - Gaziantep (-0.25): 1.71


🚀 Palpites de Odds Altas Gaziantep x Kocaelispor



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 10.65

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 11.55

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Kocaelispor: 5.97


Gaziantep x Kocaelispor: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida


Confira os detalhes do confronto:



  • Partida: Gaziantep x Kocaelispor

  • Competição: Liga Turca

  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Gaziantep Kamil Ocak, Gaziantep

  • Onde assistir: Novibet


Gaziantep x Kocaelispor: Escalações prováveis


Gaziantep: Burak Bozan; Semih Güler, Myenty Abena, Deian Sorescu, Arda Kizildag; Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Ogün Özcicek, Kévin Rodrigues; Chris Lungoyi, Alexandru Maxim.


Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Anfernee Dijksteel, Muharrem Cinan, Oleksandr Syrota, Aaron Appindangoyé; Tayfur Bingöl, Show, Joseph Nonge, Can Keles; Ryan Mendes, Bruno Petkovic.


Como Gaziantep e Kocaelispor Chegam Para o Confronto


O duelo entre Gaziantep e Kocaelispor coloca frente a frente equipes em fases bem diferentes. O Gaziantep ocupa a 8ª posição, com 6 pontos em 4 jogos, resultado de 2 vitórias e 2 derrotas.


A equipe já marcou 5 gols e sofreu 9, mantendo média de 1,25 gol por jogo e volume ofensivo de 14 finalizações por partida, com 1,1 xG/jogo.


O Kocaelispor, por sua vez, aparece em 15º lugar, com apenas 1 ponto em 4 jogos, ainda sem vencer — foram 3 derrotas e 1 empate, com 2 gols marcados e 6 sofridos.


O ataque mostra baixa produção, com média de apenas 0,5 gol por jogo, 0,77 xG e 10,5 chutes por partida.

Gazişehir Gaziantep x Kocaelispor: Palpite do Dia

Gazişehir Gaziantep Vence
2.1
Gazişehir Gaziantep x Kocaelispor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Gazişehir Gaziantep x Kocaelispor: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2020 Cup
Gazişehir Gaziantep
3 - 2
Kocaelispor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Gazişehir Gaziantep
Empate
Kocaelispor

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

