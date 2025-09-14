- V
- V
- D
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
Gaziantep x Kocaelispor Palpite, Odds +11, Onde Assistir, Liga Turca, 14/09/2025
Gaziantep x Kocaelispor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Gaziantep e Kocaelispor se enfrentam no domingo, 14 de setembro, pela Liga Turca. A partida será no Estádio Gaziantep Kamil Ocak, em Gaziantep, arranca às 14h00 (horário de Brasília). A transmissão no Brasil pode acontecer pela Novibet.
Enquanto o Gaziantep busca maior solidez defensiva para subir ainda mais, o Kocaelispor tenta quebrar a má fase e conquistar a primeira vitória da temporada.
Gaziantep x Kocaelispor Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Gaziantep: 2.04
- 🎯 Empate: 3.28
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.65
⚖️ Palpites de Odds Médias Gaziantep x Kocaelispor
- 🎯 Vitória do Kocaelispor: 3.52
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.84
- 🎯 Handicap Asiático - Gaziantep (-0.25): 1.71
🚀 Palpites de Odds Altas Gaziantep x Kocaelispor
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 10.65
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 11.55
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Kocaelispor: 5.97
Gaziantep x Kocaelispor: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
Confira os detalhes do confronto:
- Partida: Gaziantep x Kocaelispor
- Competição: Liga Turca
- Data: 14 de setembro de 2025
- Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Gaziantep Kamil Ocak, Gaziantep
- Onde assistir: Novibet
Gaziantep x Kocaelispor: Escalações prováveis
Gaziantep: Burak Bozan; Semih Güler, Myenty Abena, Deian Sorescu, Arda Kizildag; Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Ogün Özcicek, Kévin Rodrigues; Chris Lungoyi, Alexandru Maxim.
Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Anfernee Dijksteel, Muharrem Cinan, Oleksandr Syrota, Aaron Appindangoyé; Tayfur Bingöl, Show, Joseph Nonge, Can Keles; Ryan Mendes, Bruno Petkovic.
Como Gaziantep e Kocaelispor Chegam Para o Confronto
O duelo entre Gaziantep e Kocaelispor coloca frente a frente equipes em fases bem diferentes. O Gaziantep ocupa a 8ª posição, com 6 pontos em 4 jogos, resultado de 2 vitórias e 2 derrotas.
A equipe já marcou 5 gols e sofreu 9, mantendo média de 1,25 gol por jogo e volume ofensivo de 14 finalizações por partida, com 1,1 xG/jogo.
O Kocaelispor, por sua vez, aparece em 15º lugar, com apenas 1 ponto em 4 jogos, ainda sem vencer — foram 3 derrotas e 1 empate, com 2 gols marcados e 6 sofridos.
O ataque mostra baixa produção, com média de apenas 0,5 gol por jogo, 0,77 xG e 10,5 chutes por partida.
Gazişehir Gaziantep x Kocaelispor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Gazişehir Gaziantep x Kocaelispor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Gazişehir Gaziantep x Kocaelispor: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- E
Empate