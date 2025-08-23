Assine UOL
Gazişehir Gaziantep
Süper Lig - Turkey
Gaziantep Stadyumu
Genclerbirligi
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:30

Gaziantep x Genclerbirligi: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 23/08

23.08.2025
23.08.2025
Gaziantep x Genclerbirligi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Gaziantep e Genclerbirligi se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Super Lig 2025. O jogo será às 15h30 (horário de Brasília), no Gaziantep Stadyumu, em Gaziantep, em duelo importante para as duas equipes.


Jogando em casa, o Gaziantep busca se impor diante da torcida, enquanto o Genclerbirligi tenta surpreender com postura defensiva e contra-ataques.


Gaziantep x Genclerbirligi Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Gaziantep ou Empate (1X)




  • Menos de 2.5 gols na partida




  • Ambas equipes marcam (não)




Essas opções refletem a expectativa de equilíbrio e um jogo mais fechado.


Dupla Chance: Gaziantep ou Empate (1X)


O fator casa pode ser decisivo, e o Gaziantep deve ter maior controle do jogo. A dupla chance (1X) é uma escolha segura.


Menos de 2.5 gols na partida


Esse confronto tem tendência de ser truncado, com poucas chances claras de gol. O mercado de menos de 2.5 gols pode ser interessante.


Ambas equipes marcam (não)


Pela postura mais cautelosa dos dois lados, o cenário de apenas um time balançando as redes é provável. Assim, o mercado de ambas equipes marcam (não) faz sentido.


Gaziantep x Genclerbirligi: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Gaziantep x Genclerbirligi pela Liga Turca

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Gaziantep Stadyumu, Gaziantep, Turquia


Gaziantep x Genclerbirligi: Escalações prováveis


Gaziantep: Zafer Gorgen; Deian Sorescu, Myenty Abena, Semih Guler, Kévin Rodrigues; Badou Ndiaye, Juninho Bacuna, Enver Kulasin, Kacper Kozlowski; Alexandru Maxim, Emmanuel Boateng.


Genclerbirligi: Gokhan Akkan; Pedro Pereira, Thalisson Kelven, Dimitrios Goutas, Matej Hanousek; Goktan Gurpuz, Zan Zuzek, Samed Onur, Abdurrahim Dursun; Metehan Mimaroglu, Michal Nalepa.

Gazişehir Gaziantep x Genclerbirligi: Palpite do Dia

Gazişehir Gaziantep Vence
Superbet logo
2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Gazişehir Gaziantep x Genclerbirligi: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Gazişehir Gaziantep x Genclerbirligi: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2020 Süper Lig
Gazişehir Gaziantep
2 - 1
Genclerbirligi
2020 Süper Lig
Genclerbirligi
1 - 1
Gazişehir Gaziantep
2019 Süper Lig
Genclerbirligi
1 - 0
Gazişehir Gaziantep
2019 Süper Lig
Gazişehir Gaziantep
4 - 1
Genclerbirligi
2018 1. Lig
Gazişehir Gaziantep
0 - 2
Genclerbirligi

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

