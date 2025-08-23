- D
Gaziantep x Genclerbirligi: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 23/08
Gaziantep x Genclerbirligi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Gaziantep e Genclerbirligi se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Super Lig 2025. O jogo será às 15h30 (horário de Brasília), no Gaziantep Stadyumu, em Gaziantep, em duelo importante para as duas equipes.
Jogando em casa, o Gaziantep busca se impor diante da torcida, enquanto o Genclerbirligi tenta surpreender com postura defensiva e contra-ataques.
Gaziantep x Genclerbirligi Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Gaziantep ou Empate (1X)
Menos de 2.5 gols na partida
Ambas equipes marcam (não)
Essas opções refletem a expectativa de equilíbrio e um jogo mais fechado.
Dupla Chance: Gaziantep ou Empate (1X)
O fator casa pode ser decisivo, e o Gaziantep deve ter maior controle do jogo. A dupla chance (1X) é uma escolha segura.
Menos de 2.5 gols na partida
Esse confronto tem tendência de ser truncado, com poucas chances claras de gol. O mercado de menos de 2.5 gols pode ser interessante.
Ambas equipes marcam (não)
Pela postura mais cautelosa dos dois lados, o cenário de apenas um time balançando as redes é provável. Assim, o mercado de ambas equipes marcam (não) faz sentido.
Gaziantep x Genclerbirligi: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Gaziantep x Genclerbirligi pela Liga Turca
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Gaziantep Stadyumu, Gaziantep, Turquia
Gaziantep x Genclerbirligi: Escalações prováveis
Gaziantep: Zafer Gorgen; Deian Sorescu, Myenty Abena, Semih Guler, Kévin Rodrigues; Badou Ndiaye, Juninho Bacuna, Enver Kulasin, Kacper Kozlowski; Alexandru Maxim, Emmanuel Boateng.
Genclerbirligi: Gokhan Akkan; Pedro Pereira, Thalisson Kelven, Dimitrios Goutas, Matej Hanousek; Goktan Gurpuz, Zan Zuzek, Samed Onur, Abdurrahim Dursun; Metehan Mimaroglu, Michal Nalepa.
Gazişehir Gaziantep x Genclerbirligi: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Gazişehir Gaziantep x Genclerbirligi: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Gazişehir Gaziantep x Genclerbirligi: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
