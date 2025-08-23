Gaziantep x Genclerbirligi: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 23/08

Gaziantep x Genclerbirligi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Gaziantep e Genclerbirligi se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Super Lig 2025. O jogo será às 15h30 (horário de Brasília), no Gaziantep Stadyumu, em Gaziantep, em duelo importante para as duas equipes.

Jogando em casa, o Gaziantep busca se impor diante da torcida, enquanto o Genclerbirligi tenta surpreender com postura defensiva e contra-ataques.

Gaziantep x Genclerbirligi Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Gaziantep ou Empate (1X)







Menos de 2.5 gols na partida







Ambas equipes marcam (não)





Essas opções refletem a expectativa de equilíbrio e um jogo mais fechado.

Dupla Chance: Gaziantep ou Empate (1X)

O fator casa pode ser decisivo, e o Gaziantep deve ter maior controle do jogo. A dupla chance (1X) é uma escolha segura.

Menos de 2.5 gols na partida

Esse confronto tem tendência de ser truncado, com poucas chances claras de gol. O mercado de menos de 2.5 gols pode ser interessante.

Ambas equipes marcam (não)

Pela postura mais cautelosa dos dois lados, o cenário de apenas um time balançando as redes é provável. Assim, o mercado de ambas equipes marcam (não) faz sentido.

Gaziantep x Genclerbirligi: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Gaziantep x Genclerbirligi pela Liga Turca



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Gaziantep Stadyumu, Gaziantep, Turquia



Gaziantep x Genclerbirligi: Escalações prováveis

Gaziantep: Zafer Gorgen; Deian Sorescu, Myenty Abena, Semih Guler, Kévin Rodrigues; Badou Ndiaye, Juninho Bacuna, Enver Kulasin, Kacper Kozlowski; Alexandru Maxim, Emmanuel Boateng.

Genclerbirligi: Gokhan Akkan; Pedro Pereira, Thalisson Kelven, Dimitrios Goutas, Matej Hanousek; Goktan Gurpuz, Zan Zuzek, Samed Onur, Abdurrahim Dursun; Metehan Mimaroglu, Michal Nalepa.