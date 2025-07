GAS x Independência: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série D - 05/07

Gás x Independência: veja o palpite e onde assistir ao jogo do Brasileirão Série D, neste sábado (05/07/2025), a partir das 18h (horário de Brasília).

O confronto entre Gás e Independência é válido pela 11ª rodada da fase de grupos da Série D. O time de Roraima joga em casa pressionado por uma reação imediata após cair para a 7ª colocação. Já o clube acreano vive fase mais estável, figurando no G4 com 15 pontos, mas também não pode se dar ao luxo de tropeçar.

O Gás vem de derrota para o Manaus, jogando em casa, o que complicou sua situação na tabela. Já o Independência empatou em casa com o Trem, mantendo-se no grupo dos quatro primeiros. O equilíbrio de forças e o momento emocional das equipes tornam este duelo especialmente promissor para apostas em linhas asiáticas e mercados de gols.

Gás x Independência: Melhores Palpites da Série D



🔥 Palpite 1: Mais de 2.5 gols – odd 1.81

Mais de 2.5 gols – odd 1.81

🔥 Palpite 2: Ambos marcam: sim – odd 1.71

Ambos marcam: sim – odd 1.71

🔥 Palpite 3: Empate ou Independência – odd 1.65

Empate ou Independência – odd 1.65

🔥 Palpite 4: Independência +0.5 handicap – odd 1.79

Independência +0.5 handicap – odd 1.79

🔥 Palpite 5: 1º tempo com mais de 1 gol – odd 1.75

1º tempo com mais de 1 gol – odd 1.75

🔥 Palpite 6: Empate no intervalo – odd 2.20



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Mais de 2.5 gols – odd 1.81

Gás e Independência têm média superior a 2 gols por partida e, em confrontos recentes, protagonizaram jogos movimentados, como o 4 a 1 para o time acreano na ida. Com defesas vulneráveis e jogo decisivo, a expectativa é de novo confronto com rede balançando para os dois lados.

Palpite 2 – Ambos marcam: sim – odd 1.71

O Gás marcou em 4 dos últimos 5 jogos, mesmo nos jogos em que foi derrotado. O Independência também apresenta ataque constante, mas sem consistência defensiva fora de casa. Com ambos pressionados por pontos, o cenário favorece trocas de ataques e gols nas duas metas.

Palpite 3 – Empate ou Independência – odd 1.65

A equipe visitante vive momento mais sólido na competição e já venceu o Gás duas vezes nesta Série D. Mesmo fora de casa, o empate serve bem aos objetivos do clube. Essa aposta reduz o risco e se apoia na consistência do time acreano contra um Gás instável.

Palpite 4 – Independência +0.5 handicap – odd 1.79

O Gás só venceu uma vez nos últimos cinco jogos. Já o Independência perdeu apenas uma vez nas últimas seis partidas. O handicap asiático protege o palpite em caso de empate, oferecendo boa margem diante de um visitante competitivo e em melhor momento.

Palpite 5 – 1º tempo com mais de 1 gol – odd 1.75

Ambas as equipes costumam marcar cedo. O Independência abriu o placar nos primeiros 30 minutos em metade de seus jogos recentes. O Gás, jogando em casa, precisa de vitória e deve pressionar desde o início, abrindo espaços para um jogo mais franco na primeira etapa.

Palpite 6 – Empate no intervalo – odd 2.20

Apesar do histórico de gols, os dois clubes têm equilibrado os primeiros tempos: o Independência saiu empatando no intervalo em 4 dos últimos 6 jogos. O Gás, pressionado, pode demorar para quebrar a defesa rival, o que torna o mercado de empate parcial bastante viável.

Gás x Independência: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre Gás e Independência terá transmissão ao vivo no canal TV Brasil e nas plataformas digitais da CBF.



📅 Data: Sábado, 05/07/2025

Sábado, 05/07/2025

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília)

🏟️ Competição: Brasileirão Série D

Brasileirão Série D

📺 Onde assistir: TV Brasil e CBF TV



Também é possível assistir com imagens ao vivo por meio das plataformas online com login e saldo ativo no horário do jogo.