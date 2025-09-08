- V
Gana x Mali, Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)
Gana x Mali: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Accra Sports Stadium, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.
O confronto é um duelo de opostos no grupo. Gana, na 1ª posição, joga em casa para defender a liderança e se aproximar da vaga no Mundial.
O Mali, em 4º lugar, precisa desesperadamente de um bom resultado fora de casa para se manter na briga pela classificação, e aposta em sua defesa sólida para surpreender.
Gana x Mali: Palpite e Odds
- 🔥 Palpite 1. Gana vence, odd pagando 2.33 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61 na Betnacional
Para as apostas em Gana x Mali, indicamos esses três palpites com base na força de Gana como mandante e no perfil defensivo do Mali como visitante.
🔥 Palpite 1. Gana vence, odd pagando 2.33
Gana é uma potência jogando em casa, com uma média de gols marcados impressionante de 3,33 por partida.
Como líder do grupo e precisando da vitória para se consolidar, a equipe deve usar o fator casa para se impor. O time venceu o último confronto direto pelas eliminatórias e é o favorito para sair com os três pontos novamente.
⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43
Este palpite se baseia na incrível solidez defensiva do Mali fora de casa, que manteve 100% de aproveitamento sem sofrer gols como visitante nas eliminatórias.
Gana, apesar de seu ataque forte, enfrentará um verdadeiro paredão. A tendência é de um jogo muito tático e com poucas chances, resultando em um placar baixo.
💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61
Com a defesa do Mali sendo tão forte fora de casa e a necessidade de Gana de não se expor a contra ataques, a aposta de que pelo menos uma das equipes não marcará gols é muito forte.
Um placar como 1 a 0 ou 2 a 0 para Gana, ou até mesmo um 0 a 0, são os resultados mais prováveis para este confronto.
Gana x Mali: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Gana x Mali ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 16h00, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Gana x Mali - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 08/09/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Accra Sports Stadium, Acra
- 📺 Onde vai passar: FIFA+
Gana x Mali: Últimos jogos entre os times
- 06/06/2024 - Mali 1-2 Gana
- 09/10/2020 - Mali 3-0 Gana
Gana x Mali: Quem Ganha? Melhores Odds
Gana é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 42,9%. O Mali tem 31,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 35,1%.
- 🏆 Gana vence, odd 2.33 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 2.85 na Superbet
- 👀 Mali vence, odd 3.15 na F12.bet
Ghana x Mali: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ghana x Mali: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ghana x Mali: Confrontos Diretos
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte somente por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
