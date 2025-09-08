Assine UOL
Ghana
World Cup - Qualification Africa
Mali
Gana x Mali, Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Gana x Mali: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Accra Sports Stadium, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.


O confronto é um duelo de opostos no grupo. Gana, na 1ª posição, joga em casa para defender a liderança e se aproximar da vaga no Mundial.


O Mali, em 4º lugar, precisa desesperadamente de um bom resultado fora de casa para se manter na briga pela classificação, e aposta em sua defesa sólida para surpreender.


Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Gana x Mali: Palpite e Odds



  • 🔥 Palpite 1. Gana vence, odd pagando 2.33 na Superbet

  • Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61 na Betnacional


Para as apostas em Gana x Mali, indicamos esses três palpites com base na força de Gana como mandante e no perfil defensivo do Mali como visitante.


🔥 Palpite 1. Gana vence, odd pagando 2.33


Gana é uma potência jogando em casa, com uma média de gols marcados impressionante de 3,33 por partida.


Como líder do grupo e precisando da vitória para se consolidar, a equipe deve usar o fator casa para se impor. O time venceu o último confronto direto pelas eliminatórias e é o favorito para sair com os três pontos novamente.


⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43


Este palpite se baseia na incrível solidez defensiva do Mali fora de casa, que manteve 100% de aproveitamento sem sofrer gols como visitante nas eliminatórias.


Gana, apesar de seu ataque forte, enfrentará um verdadeiro paredão. A tendência é de um jogo muito tático e com poucas chances, resultando em um placar baixo.


Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61


Com a defesa do Mali sendo tão forte fora de casa e a necessidade de Gana de não se expor a contra ataques, a aposta de que pelo menos uma das equipes não marcará gols é muito forte.


Um placar como 1 a 0 ou 2 a 0 para Gana, ou até mesmo um 0 a 0, são os resultados mais prováveis para este confronto.


Gana x Mali: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Gana x Mali ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 16h00, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Gana x Mali - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 08/09/2025

  • Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Accra Sports Stadium, Acra

  • 📺 Onde vai passar: FIFA+


Gana x Mali: Últimos jogos entre os times



  • 06/06/2024 - Mali 1-2 Gana

  • 09/10/2020 - Mali 3-0 Gana


Gana x Mali: Quem Ganha? Melhores Odds


Gana é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 42,9%. O Mali tem 31,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 35,1%.



  • 🏆 Gana vence, odd 2.33 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 2.85 na Superbet

  • 👀 Mali vence, odd 3.15 na F12.bet

Ghana x Mali: Palpite do Dia

Ghana Vence
Superbet logo
2.4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Ghana x Mali: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ghana x Mali: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Mali
1 - 2
Ghana
2020 Friendlies
Mali
3 - 0
Ghana
2017 Africa Cup of Nations
Ghana
1 - 0
Mali

Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte somente por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


 

