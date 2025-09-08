Gana x Mali, Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Gana x Mali: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Accra Sports Stadium, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.

O confronto é um duelo de opostos no grupo. Gana, na 1ª posição, joga em casa para defender a liderança e se aproximar da vaga no Mundial.

O Mali, em 4º lugar, precisa desesperadamente de um bom resultado fora de casa para se manter na briga pela classificação, e aposta em sua defesa sólida para surpreender.

Gana x Mali: Palpite e Odds



🔥 Palpite 1. Gana vence, odd pagando 2.33 na Superbet



⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43 na Bet365



💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61 na Betnacional



Para as apostas em Gana x Mali, indicamos esses três palpites com base na força de Gana como mandante e no perfil defensivo do Mali como visitante.

🔥 Palpite 1. Gana vence, odd pagando 2.33

Gana é uma potência jogando em casa, com uma média de gols marcados impressionante de 3,33 por partida.

Como líder do grupo e precisando da vitória para se consolidar, a equipe deve usar o fator casa para se impor. O time venceu o último confronto direto pelas eliminatórias e é o favorito para sair com os três pontos novamente.

⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43

Este palpite se baseia na incrível solidez defensiva do Mali fora de casa, que manteve 100% de aproveitamento sem sofrer gols como visitante nas eliminatórias.

Gana, apesar de seu ataque forte, enfrentará um verdadeiro paredão. A tendência é de um jogo muito tático e com poucas chances, resultando em um placar baixo.

💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61

Com a defesa do Mali sendo tão forte fora de casa e a necessidade de Gana de não se expor a contra ataques, a aposta de que pelo menos uma das equipes não marcará gols é muito forte.

Um placar como 1 a 0 ou 2 a 0 para Gana, ou até mesmo um 0 a 0, são os resultados mais prováveis para este confronto.

Gana x Mali: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Gana x Mali ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 16h00, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Gana x Mali - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

📅 Data: 08/09/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Accra Sports Stadium, Acra

📺 Onde vai passar: FIFA+



Gana x Mali: Últimos jogos entre os times



06/06/2024 - Mali 1-2 Gana



09/10/2020 - Mali 3-0 Gana



Gana x Mali: Quem Ganha? Melhores Odds

Gana é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 42,9%. O Mali tem 31,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 35,1%.