Gâmbia x Burundi, Palpite Odds +12, Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026
Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026 Gâmbia x Burundi: Confira palpite e onde assistir de graça ao jogo dessa terça-feira, 09/09/2025, em Nairóbi, no Quênia. O confronto inicia às 16h (horário de Brasília).
As odds apontam valor em mercados de poucos gols, já que ambas as seleções não têm médias ofensivas altas. Mas cenários alternativos oferecem boas oportunidades de risco controlado.
Gâmbia x Burundi Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🔥 Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.58
- ⭐ Palpite: Gâmbia vence sem sofrer gols – odd 2.63
- 🎯 Palpite: Placar exato 1–0 para Gâmbia – odd 5.19
Palpites Alternativos Gâmbia x Burundi
- 💡 Palpite: 1º gol marcado pela Gâmbia – odd 1.63
- 🕒 Palpite: Empate no intervalo – odd 4.54
Super Palpites Gâmbia x Burundi
- 🚀 Palpite: Intervalo/Final – Gâmbia/Gâmbia – odd 2.67
- ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols e Ambas Marcam: Sim – odd 3.02
💰 Palpites de Odds Baixas Gâmbia x Burundi
🔎 Perfil de risco: baixo. Apostas seguras, com menor retorno mas maior chance de acerto.
- ✅ Palpite: Dupla Hipótese – Gâmbia ou Empate – odd 1.19
- 🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.21
- 🚫 Palpite: Burundi não marca em ambos os tempos – odd 1.07
- ❌ Palpite: Ambas Marcam – Não – odd 1.66
- 🔔 Palpite: Mais de 0.5 gols no jogo – odd 1.08
🔎 O favoritismo da Gâmbia aparece em odds baixas como a dupla hipótese (1.19). A linha de menos de 3.5 (1.21) reforça a leitura de placar curto, e o “Ambas Não” (1.66) reflete a limitação ofensiva do Burundi.
⚖️ Palpites de Odds Médias Gâmbia x Burundi
🔎 Perfil de risco: moderado. Odds entre 2.00 e 2.99, boas para explorar combinações de resultado e desempenho.
- 📊 Palpite: Gâmbia vence com handicap -1 – odd 2.48
- ⚡ Palpite: Mais de 1.5 gols para a Gâmbia – odd 2.09
- 🔄 Palpite: Empate no intervalo / Gâmbia vence no final – odd 4.51
- 🤝 Palpite: Ambas Marcam – Sim – odd 2.14
- 📈 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.28
🔎 Se a Gâmbia confirmar o favoritismo jogando em casa, mercados como handicap -1 (2.48) e Gâmbia marcar 2+ gols (2.09) tornam-se atrativos. O “Ambas Sim” (2.14) cobre um cenário em que Burundi surpreende marcando.
🚨 Palpites de Odds Altas Gâmbia x Burundi
🔎 Perfil de risco: alto. Odds a partir de 3.00, exigindo cenários específicos de jogo.
- 🥅 Palpite: Placar exato 1–0 para Gâmbia – odd 5.19
- 🎇 Palpite: Gâmbia vence por 3–0 – odd 12.95
- 🔥 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 4.16
- 🦓 Palpite: Burundi vence sem sofrer gols – odd 6.41
- 🎲 Palpite: Intervalo/Final – Burundi/Burundi – odd 8.61
🔎 O mercado de placar exato mostra valor em 1–0 (5.19), resultado comum em jogos de eliminatórias equilibradas. O 3–0 (12.95) surge se a Gâmbia conseguir impor seu físico. Para quem busca zebras, Burundi vencer sem sofrer gols (6.41) é uma aposta de risco alto, mas paga bem.
🔥 Super Palpite Gâmbia x Burundi
⭐ Palpite: Gâmbia vence sem sofrer gols – odd 2.63
🔎 Explicação: A Gâmbia, jogando em casa, deve controlar o ritmo e tem boas chances de manter a baliza zerada.
Gâmbia x Burundi: Onde Assistir e Ficha do Jogo
- 🏆 Competição/Jogo: Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026, Gâmbia x Burundi
- 📺 Onde assistir: FIFA+
- 🗓️ Data e hora: terça-feira, 09/09, às 16h00 (Brasília)
- 🏟️ Estádio: Nacional Nyayo
Como Gâmbia e Burundi Chegam Para o Confronto
Últimos Jogos da Gâmbia
O time vem mostrando solidez defensiva, mas dificuldade em transformar posse em gols. Normalmente vence por placares curtos.
Últimos Jogos do Burundi
A seleção alterna desempenhos e costuma sofrer quando enfrenta adversários tecnicamente mais fortes, com dificuldade de criar chances claras.
Nossa Opinião para Gâmbia x Burundi
O valor está no favoritismo da Gâmbia, principalmente em mercados que envolvem vitória com solidez defensiva. O placar curto (1–0 ou 2–0) parece o cenário mais provável, mas quem buscar odds altas pode arriscar em resultados exatos.
Gambia x Burundi: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Gambia x Burundi: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Gambia x Burundi: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige disciplina e equilíbrio:
- 🎯 Aposte apenas valores compatíveis com seu orçamento
- 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas
- ⏱️ Defina tempo e limite de gasto por sessão
- 🧠 Evite apostar sob estresse ou forte emoção
- 👥 Se sentir perda de controle, procure ajuda especializada
➡️ Apostar deve ser lazer e estratégia, nunca obrigação.
Jogos do Dia
