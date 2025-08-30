Galatasaray x Rizespor: Palpite, Odds +8, +12, Onde Assistir, Liga Turca, 30/08

Galatasaray x Rizespor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Galatasaray e Rizespor se enfrentam nesta sexta-feira, 30/08, em partida válida pela 4ª rodada da Süper Lig 2025/26. A bola rola a partir das 15h30 (horário de Brasília) no Estádio Rams Park, em Istambul.

O Galatasaray, atual campeão turco, busca manter o bom início de temporada para confirmar seu favoritismo na competição. Já o Rizespor, que fez uma campanha sólida na última temporada, quer surpreender fora de casa e somar pontos importantes.

O Galatasaray entra como grande favorito para este confronto. O time tem apresentado um futebol mais consistente e um poder ofensivo superior.

Ainda que o Rizespor possa oferecer alguma resistência, a expectativa é de um jogo controlado pelo Galatasaray, que deve buscar a vitória para manter a liderança.

Galatasaray x Rizespor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Galatasaray vence e ambos marcam - odd 3.20

🎯 Mais de 2.5 gols na partida - odd 1.75

🎯 Galatasaray marca no 1º tempo - odd 1.55



Galatasaray x Rizespor: Palpites Alternativos



🎯 Placar Exato: Galatasaray 3 x 1 Rizespor - odd 12.00

🎯 Total de Gols: 3 a 4 - odd 2.30

🎯 Ambas Marcam: Sim - odd 1.95



Galatasaray x Rizespor Super Palpite do Dia



🚀 Galatasaray vence + Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 7.50



💰 Galatasaray x Rizespor Palpite com Odds Baixas



🔵 Galatasaray vence - odd 1.30

🟢 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.35

🟡 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.25



⚖️ Galatasaray x Rizespor Palpite com Odds Médias



🔵 Galatasaray vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 2.70

🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.95

🟡 Gols no 2º Tempo: Mais de 1.5 - odd 2.40



🚀 Galatasaray x Rizespor Palpite com Odds Altas



🔵 Primeiro gol marcado entre os minutos 15 e 30 - odd 6.00

🟢 Intervalo/Tempo Final: Galatasaray/Galatasaray - odd 5.50

🟡 Artilheiro a qualquer momento: Mauro Icardi - odd 8.00



Galatasaray x Rizespor: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Galatasaray x Rizespor - Liga Turca 2025/26

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 15:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Rams Park, Istambul

📺 Transmissão: Novibet



Galatasaray x Rizespor: Escalações prováveis

Galatasaray: Gunay Guvenç; Evren Elmali, Ismail Jakobs, Abdulkerim Bardakci, Davinson Sánchez; Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün; Victor Osimhen, Roland Sallai.

Rizespor: Erdem Canpolat; Khusniddin Alikulov, Samet Akaydin, Casper Hojer, Ibrahim Olawoyin; Qazim Laçi, Taha Sahin, Mithat Pala, Giannis Papanikolaou; Halil Dervisoglu, Ali Sowe.

Galatasaray x Rizespor: Como chegam os times

Galatasaray



⚽️ 3 Jogos



✅ 3 Vitórias (100%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 10 Gols marcados (3,33 G/J)

(3,33 G/J)

🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)



Rizespor



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 1 Empate (50%)

❌ 1 Derrota (50%)

🥅 0 Gols marcados (0 G/J)

🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)



Galatasaray x Rizespor: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 50 vezes, com 34 vitórias do Galatasaray, 9 empates e 7 triunfos do Caykur Rizespor.