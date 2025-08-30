Assine UOL
Galatasaray
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Süper Lig - Turkey
Rizespor
  • E
  • E
  • D
  • E
  • D
Galatasaray x Rizespor: Palpite, Odds +8, +12, Onde Assistir, Liga Turca, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Galatasaray x Rizespor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Galatasaray e Rizespor se enfrentam nesta sexta-feira, 30/08, em partida válida pela 4ª rodada da Süper Lig 2025/26. A bola rola a partir das 15h30 (horário de Brasília) no Estádio Rams Park, em Istambul. 


O Galatasaray, atual campeão turco, busca manter o bom início de temporada para confirmar seu favoritismo na competição. Já o Rizespor, que fez uma campanha sólida na última temporada, quer surpreender fora de casa e somar pontos importantes.


O Galatasaray entra como grande favorito para este confronto. O time tem apresentado um futebol mais consistente e um poder ofensivo superior.


Ainda que o Rizespor possa oferecer alguma resistência, a expectativa é de um jogo controlado pelo Galatasaray, que deve buscar a vitória para manter a liderança.


Galatasaray x Rizespor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Galatasaray vence e ambos marcam - odd 3.20

  • 🎯 Mais de 2.5 gols na partida - odd 1.75

  • 🎯 Galatasaray marca no 1º tempo - odd 1.55


Galatasaray x Rizespor: Palpites Alternativos



  • 🎯 Placar Exato: Galatasaray 3 x 1 Rizespor - odd 12.00

  • 🎯 Total de Gols: 3 a 4 - odd 2.30

  • 🎯 Ambas Marcam: Sim - odd 1.95


Galatasaray x Rizespor Super Palpite do Dia



  • 🚀 Galatasaray vence + Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 7.50


💰 Galatasaray x Rizespor Palpite com Odds Baixas



  • 🔵 Galatasaray vence - odd 1.30

  • 🟢 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.35

  • 🟡 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.25


⚖️ Galatasaray x Rizespor Palpite com Odds Médias



  • 🔵 Galatasaray vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 2.70

  • 🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.95

  • 🟡 Gols no 2º Tempo: Mais de 1.5 - odd 2.40


🚀 Galatasaray x Rizespor Palpite com Odds Altas



  • 🔵 Primeiro gol marcado entre os minutos 15 e 30 - odd 6.00

  • 🟢 Intervalo/Tempo Final: Galatasaray/Galatasaray - odd 5.50

  • 🟡 Artilheiro a qualquer momento: Mauro Icardi - odd 8.00


Galatasaray x Rizespor: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Galatasaray x Rizespor - Liga Turca 2025/26

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Rams Park, Istambul

  • 📺 Transmissão: Novibet


Galatasaray x Rizespor: Escalações prováveis


Galatasaray: Gunay Guvenç; Evren Elmali, Ismail Jakobs, Abdulkerim Bardakci, Davinson Sánchez; Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün; Victor Osimhen, Roland Sallai.


Rizespor: Erdem Canpolat; Khusniddin Alikulov, Samet Akaydin, Casper Hojer, Ibrahim Olawoyin; Qazim Laçi, Taha Sahin, Mithat Pala, Giannis Papanikolaou; Halil Dervisoglu, Ali Sowe.


Galatasaray x Rizespor: Como chegam os times


Galatasaray



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 3 Vitórias (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 10 Gols marcados (3,33 G/J)

  • 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)


Rizespor



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 1 Empate (50%)

  • 1 Derrota (50%)

  • 🥅 0 Gols marcados (0 G/J)

  • 🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)


Galatasaray x Rizespor: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 50 vezes, com 34 vitórias do Galatasaray, 9 empates e 7 triunfos do Caykur Rizespor.



  • 17/02/2025 – Rizespor 1-2 Galatasaray – Liga Turca 2024/25 (R24)

  • 14/09/2024 – Galatasaray 5-0 Rizespor – Liga Turca 2024/25 (R5)

  • 08/03/2024 – Galatasaray 6-2 Rizespor – Liga Turca 2023/24 (R29)

  • 28/10/2023 – Rizespor 0-1 Galatasaray – Liga Turca 2023/24 (R10)

  • 27/02/2022 – Galatasaray 4-2 Rizespor – Liga Turca 2021/22 (R27)

Galatasaray x Rizespor: Palpite do Dia

Galatasaray Vence

Galatasaray Vence
Superbet logo
1.21
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Galatasaray x Rizespor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Galatasaray x Rizespor: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 Süper Lig
Rizespor
1 - 2
Galatasaray
2024 Süper Lig
Galatasaray
5 - 0
Rizespor
2023 Süper Lig
Galatasaray
6 - 2
Rizespor
2023 Süper Lig
Rizespor
0 - 1
Galatasaray
2021 Süper Lig
Galatasaray
4 - 2
Rizespor

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

