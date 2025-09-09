Gabão x Costa do Marfim, Palpite Odds +6, +9, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa

Gabão x Costa do Marfim: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 8ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta terça-feira (09/09), às 16h (horário de Brasília), no Franceville Stadium, em Franceville, com transmissão na CazéTV.

O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo F do torneio e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam pela liderança. A Costa do Marfim está em 1º lugar com 19 pontos, e o Gabão vem logo atrás, em 2º, com 18 pontos. O confronto direto nos últimos três anos aponta para uma vitória da Costa do Marfim por 1 a 0.

Gabão x Costa do Marfim Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Mais De 2.5 E Sim - odd 3.07

- odd 3.07

🎯 Palpite: Costa Do Marfim Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 3.74

- odd 3.74

🎯 Palpite: 1º Gol: Costa Do Marfim - odd 1.79



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. O Gabão tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 2.17 gols marcados por jogo), e a Costa do Marfim tem uma média de 2.14 gols marcados por jogo.

O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 86% dos jogos da Costa do Marfim tiveram menos de 2.5 gols, mas o Gabão tem 83% de seus jogos com mais de 2.5 gols. A aposta no mercado de 'Ambos Os Times Marcam - Sim' é uma boa opção, já que os dois times têm um histórico de gols marcados. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Gabão x Costa do Marfim



🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.47

- odd 1.47

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Empate E Sim - odd 4.76

- odd 4.76

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Não - odd 1.93



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar com muitos gols ou a aposta no empate com gols. O confronto direto nos últimos anos é de poucos gols, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo.

💰 Gabão x Costa do Marfim: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Ou Costa Do Marfim - odd 1.26

- odd 1.26

🟢 Palpite: Handicap Asiático: Costa Do Marfim (-0.5) - odd 2.03

- odd 2.03

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.67



⚖️ Gabão x Costa do Marfim: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Gabão - odd 3.88

- odd 3.88

🟢 Palpite: Empate - odd 3.12

- odd 3.12

🟡 Palpite: Handicap Asiático: Costa Do Marfim (-1) - odd 3.11



🚀 Gabão x Costa do Marfim: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Gabão E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.84

- odd 5.84

🟢 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.10

- odd 6.10

🟡 Palpite: Gabão E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 9.52



Gabão x Costa do Marfim: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Gabão e Costa do Marfim é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos nas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo.

A Costa do Marfim, em busca de consolidar sua liderança, tem um desempenho defensivo superior ao do Gabão, que luta para se manter na zona de classificação. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Gabão x Costa do Marfim - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

- Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

📅 Data: 09/09/25



⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Franceville Stadium, em Franceville



📺 Transmissão: CazéTV



Como Gabão e Costa do Marfim Chegam Para o Confronto

O Gabão chega para a partida na 2ª colocação do Grupo F, com 18 pontos em 7 jogos. O time vem de uma sequência de três vitórias seguidas em todas as competições e não perde há três jogos. O desempenho global do Gabão é superior, com uma média de 2.17 gols marcados e 0.67 gols sofridos por jogo.

A Costa do Marfim está na 1ª posição da tabela, com 19 pontos em 7 jogos. O time tem uma sequência de três vitórias seguidas em todas as competições e não perde há sete jogos. O desempenho global da Costa do Marfim é superior ao do Gabão, com uma média de 2.14 gols marcados e nenhum gol sofrido por jogo. No confronto direto nos últimos três anos, a Costa do Marfim venceu o único jogo por 1 a 0.