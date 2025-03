Fulham x Tottenham Palpite - Onde Assistir, Estatísticas e escalações | 16/03/2025

Fulham x Tottenham: Palpites do UOL Apostas

As duas equipes estão no meio da tabela da Premier League na atual temporada. Praticamente livres do risco de rebaixamento, as duas equipes têm poucas chances de conseguir vaga em competições europeias através do campeonato nacional. Então, separamos algumas dicas para Fulham x Tottenham. São as seguintes:

Palpite 1: Ambas as equipes Marcam - Sim - 1.49 na Superbet

Palpite 2: Total de Gols - Mais de 3.5 - 2.28 na RealsBet

Palpite 3: Margem vencedora - Fulham por 1 - 4.30 na Alfa.bet

Ambas as equipes Marcam - Sim (Baixo Risco)

Os dois times estão no meio da tabela da Premier League. Com defesas com média maior de um gol por jogo, a odd de 1.49 para que ambos os times marquem na Superbet, parece a aposta mais segura para o confronto.