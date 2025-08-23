Assine UOL
Fulham
Premier League - United Kingdom
Craven Cottage
Manchester United
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
1
1
x
x
2
2
2.15
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 13:31

Fulham x Manchester United: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 24/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

A tarde de domingo, 24 de agosto, reserva um confronto de opostos pela segunda rodada da Premier League. Às 12h30 (horário de Brasília), o Fulham recebe o Manchester United em seu charmoso estádio, o Craven Cottage. O jogo opõe uma equipe que busca a primeira vitória contra um time que tenta se recuperar de uma derrota dolorosa no maior clássico do país. Confira a análise completa, o melhor Fulham x Manchester United palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Fulham x Manchester United Palpites


O Manchester United é o favorito, mesmo jogando fora de casa, pela superioridade de seu elenco e pela necessidade de dar uma resposta imediata após a derrota na estreia.


Resultado Final: Vitória do Manchester United: Odd 2.22 na Betnacional


Após perder o clássico na estreia, a pressão sobre o novo projeto de Rúben Amorim é enorme. A equipe tem a obrigação de vencer e convencer contra um adversário tecnicamente inferior. É a aposta mais lógica para a partida.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.66 na Bet365


O Fulham, jogando em casa, costuma criar dificuldades para o United e marcou gols nos últimos 4 confrontos diretos em Craven Cottage. A defesa do United ainda está se ajustando, o que abre espaço para o time da casa balançar as redes.


Mais de 2.5 gols: Odd 1.80 na Bert365


A combinação da necessidade de vitória do United com a força do Fulham em casa aponta para um jogo aberto. O histórico recente do confronto, com 3 dos últimos 4 jogos tendo 3 ou mais gols, reforça essa tendência.


Como chegam os times


O Fulham chega para a partida após um empate na estreia. A equipe de Marco Silva foi até Brighton e conquistou um ponto importante, com resultado de 1 a 1, que a colocou na 10ª posição. O primeiro jogo em casa na temporada é sempre uma festa, e os Cottagers querem aproveitar o bom momento e a pressão sobre o adversário para surpreender um dos gigantes da liga.


O Manchester United, por sua vez, vive um início de temporada turbulento. A equipe de Rúben Amorim estreou com uma derrota em casa por 1 a 0 para o arquirrival Arsenal, em um jogo que deixou a torcida desapontada. Ocupando a 15ª posição, os Red Devils viajam para Londres com a obrigação de conquistar os três pontos para afastar qualquer início de crise e dar tranquilidade ao novo treinador.


Onde Assistir Fulham x Manchester United


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Fulham x Manchester United


📅 Data: 24/08/2025


Horário: 12h30 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Craven Cottage (Londres, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Fulham x Manchester United


Para este jogo, onde um time está pressionado e o outro confiante, um palpite ousado pode focar no mercado de cartões, refletindo a provável frustração e intensidade da equipe visitante.


Diogo Dalot para receber cartão: Odd 4.33 na Bet365


A tendência é que o United comece o jogo de forma muito agressiva para tentar se impor. O Fulham, jogando em casa e explorando a velocidade de seus pontas, pode forçar o time de Amorim a cometer faltas táticas cedo na partida. Nos lados do campo, Diogo Dalot é quem mais sofre quando o assunto é marcação.


Conclusão


O duelo em Craven Cottage coloca frente a frente a confiança do Fulham contra a pressão do Manchester United. A superioridade técnica e a necessidade de uma vitória imediata tornam o time de Manchester o favorito, mas não se pode descartar a força do Fulham em seus domínios. A análise aponta para um jogo com gols para ambos os lados, mas com o United prevalecendo no final.


As apostas esportivas são uma excelente maneira de testar seus conhecimentos e adicionar emoção extra aos jogos. No entanto, é crucial manter a disciplina e o controle. Gerencie sua banca com cuidado, nunca aposte por impulso e lembre-se que perdas fazem parte do processo. O mais importante é que a atividade continue sendo uma fonte de diversão.

Fulham x Manchester United: Palpite do Dia

Manchester United Vence
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Fulham x Manchester United: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fulham x Manchester United: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 FA Cup
Manchester United
1 - 1
Fulham
2024 Premier League
Fulham
0 - 1
Manchester United
2024 Premier League
Manchester United
1 - 0
Fulham
2023 Premier League
Manchester United
1 - 2
Fulham
2023 Premier League
Fulham
0 - 1
Manchester United

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fulham
Empate
Manchester United

