Fulham x Leeds Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Premier League, 13/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para Fulham x Leeds? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 11h (horário de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, coloca frente a frente duas equipes com inícios de temporada distintos na Premier League.


De um lado, o Fulham quer transformar os empates recentes em uma vitória diante de sua torcida. Do outro, o Leeds chega pressionado para encontrar consistência e se afastar da parte de baixo da tabela.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Fulham x Leeds, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e as prováveis escalações. Acompanhe!


Fulham x Leeds Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Analisamos o momento das equipes, o histórico de confrontos e as odds disponíveis para trazer as dicas mais interessantes para este duelo da Premier League. O fator casa e a solidez do Fulham contrastam com a necessidade de recuperação do Leeds.





















MercadoPalpiteMelhor OddCasa de Apostas


2.10


1.75


1.90

Palpites Alternativos Fulham x Leeds


Para quem busca diversificar as apostas, existem mercados alternativos com boas oportunidades. A tendência é de um jogo movimentado, com o Fulham tomando a iniciativa e o Leeds explorando os contra-ataques.



  • Dupla Chance: Fulham ou Empate - Odd 1.40

  • Total de Escanteios: Mais de 9.5 - Odd 1.85


Super Palpites Fulham x Leeds


Se você procura odds mais altas, uma aposta combinada pode ser a melhor opção. Unindo o favoritismo do mandante com a possibilidade de gols de ambos os lados, chegamos a uma cotação bastante atrativa.



  • Resultado e Ambos Marcam: Fulham e Sim - Odd 3.80

  • Resultado Correto: 2 a 1 para o Fulham - Odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Fulham x Leeds


🟢 Vitória ou Empate do Fulham - Odd 1.40


Risco: Baixo


Justificativa: O Fulham está invicto há cinco jogos na temporada e joga em casa. O Leeds, por sua vez, perdeu três das últimas cinco partidas, mostrando grande instabilidade defensiva. É uma aposta segura, ideal para compor um bilhete.


⚖️ Palpites de Odds Médias Fulham x Leeds


🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.75


Risco: Médio


Justificativa: Embora venha de empates, o Fulham marcou e sofreu gols na maioria de seus jogos recentes. O Leeds possui um ataque capaz de balançar as redes, mas sua defesa tem sido o ponto fraco, o que aumenta a chance de um jogo com gols para os dois lados.


🚀 Palpites de Odds Altas Fulham x Leeds


🔴 Resultado Correto: Fulham 2 x 1 Leeds - Odd 7.50


Risco: Alto


Justificativa: Este palpite combina as tendências da partida: o favoritismo do Fulham em casa e a probabilidade de ambos marcarem. É uma aposta de maior risco, mas que reflete um cenário bastante plausível para o confronto, com um retorno potencial elevado.


Fulham x Leeds: Onde Assistir e Ficha do Jogo


A partida pela Premier League terá transmissão ao vivo para o Brasil, permitindo que os torcedores acompanhem cada lance deste duelo importante para as duas equipes.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Fulham x Leeds

  • Competição: Premier League

  • Data: 13/09/2025

  • Horário: 11h (de Brasília)

  • Local: Craven Cottage, Londres (Inglaterra)

  • Onde Assistir: ESPN e Disney+


Como Fulham e Leeds Chegam Para o Confronto


O Fulham entra em campo buscando sua primeira vitória em casa na competição para embalar de vez. A equipe londrina aposta na sua organização tática para superar um adversário que vive um momento de oscilação.


Já o Leeds viaja a Londres com a missão de somar pontos para não se complicar na tabela. Após resultados negativos, a equipe sabe que um bom resultado fora de casa pode dar a confiança necessária para a sequência da temporada.


Últimas do Fulham


A equipe do Fulham ainda não venceu na Premier League e precisa dos três pontos para não ter que brigar contra o rebaixamento durante a temporada. Ainda é cedo, mas a resposta deve ser imediata para evitar danos maiores no futuro.


Últimas do Leeds


O Leeds vem de um período de instabilidade, com uma vitória, um empate e uma derrota até agora. O Fulham é um adversário com as mesmas aspirações, que é a permanência. Somar pontos em Londres não significa apenas subir na tabela, mas também frear a ascenção de um adversário direto na competição.


Nossa Opinião para Fulham x Leeds


O confronto entre Fulham e Leeds promete ser equilibrado, mas o fator casa e a maior consistência defensiva colocam o time de Londres em vantagem. A equipe do Fulham tem se mostrado um adversário difícil de ser batido.


Por outro lado, a necessidade de um resultado positivo pode fazer com que o Leeds se exponha mais, criando um cenário favorável para gols. Assim, nosso palpite principal é na vitória do Fulham, com a possibilidade de ambos os times marcarem.



🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas.

Fulham x Leeds: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fulham x Leeds: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2022 Premier League
Fulham
2 - 1
Leeds
2022 FA Cup
Fulham
2 - 0
Leeds
2022 Premier League
Leeds
2 - 3
Fulham
2021 League Cup
Fulham
0 - 0
Leeds
2020 Premier League
Fulham
1 - 2
Leeds

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

