Fulham x Chelsea: Palpite, Onde Assistir, Escalações – Premier League 20/04

Fulham e Chelsea se enfrentam neste sábado (20/04), às 10h (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League 2024/25, no estádio Craven Cottage. O Chelsea busca manter-se firme na luta por vaga nas competições europeias, ocupando a 6ª colocação com 54 pontos.

Do outro lado, o Fulham aparece em 9º, ainda sonhando com um possível salto na tabela. Ambos os times precisam da vitória para consolidar seus objetivos na reta final do campeonato, o que deve garantir uma partida intensa e disputada.