Fulham x Bristol: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Copa da Liga Inglesa
Fulham x Bristol: Palpite Odds Altas +7, +8 para o confronto pela Copa da Liga Inglesa. Veja o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quarta-feira (27/08), às 15h45, no Craven Cottage, em Londres. O time da Premier League recebe o rival da Championship em confronto de mata-mata que promete emoção.
Fulham x Bristol: Palpite com odds baixas
🔎 Para quem busca segurança, os mercados abaixo oferecem alta probabilidade de acerto, mesmo com retorno menor.
- ⚽ Palpite: Resultado Final: Fulham vence – odd 1.42
- 🔥 Palpite: Mais de 1.5 gols no total – odd 1.23
- 🎯 Palpite: Fulham marca pelo menos 1 gol – odd 1.11
- 🛡️ Palpite: Não haverá 0x0 no jogo – odd 1.05
- 📊 Palpite: Primeiro gol do Fulham – odd 1.38
🔎 O favoritismo é claro: o Fulham joga em casa e tem elenco superior. O mercado de gols também reforça a tendência, já que os londrinos dificilmente passam em branco no Craven Cottage. O primeiro gol tende a ser dos mandantes, que têm mais volume ofensivo.
Fulham x Bristol: Palpite com odds médias
🔎 Aqui estão apostas de risco moderado, que equilibram valor e probabilidade.
- ⚽ Palpite: Fulham vence sem sofrer gols – odd 2.28
- 🔥 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.73
- 🎯 Palpite: Raúl Jiménez marca a qualquer momento – odd 2.24
- 🛡️ Palpite: Intervalo/Final Fulham/Fulham – odd 1.95
- 🎯 Palpite: Ambos marcam + vitória do Fulham – odd 3.06
🔎 O Fulham deve ter o controle do jogo e pode até vencer com solidez defensiva. O mercado de gols mostra boa atratividade, já que o Bristol costuma ceder espaços. O placar 2x0 é coerente com o favoritismo do time da casa em mata-mata.
Fulham x Bristol: Palpite com odds altas
🔎 Para quem busca retornos mais ousados, as opções abaixo oferecem boas oportunidades a partir de 3.00.
- ⚽ Palpite: Vitória do Bristol – odd 7.06
- 🔥 Palpite: Placar exato 2x1 Fulham – odd 7.80
- 🛡️ Palpite: Fulham vence por 3 ou mais gols de diferença (handicap -2) – odd 3.11
- 📊 Palpite: Resultado exato 3x0 Fulham – odd 8.59
- 📊 Palpite: Placar exato 2x0 Fulham – odd 6.08
🔎 Apesar do amplo favoritismo do Fulham, o mercado de odds altas abre margem para surpresas. O 2x1 é um placar possível em jogos de Copa, quando os visitantes costumam arriscar mais. Já a vitória com handicap pode acontecer se o Fulham dominar desde o início e empurrar o Bristol para trás.
🔥 Super Palpite Fulham x Bristol
⭐ Palpite: Fulham vence + Mais de 2.5 gols – odd 2.15
🔎 Explicação: A superioridade técnica do Fulham, somada ao fator casa, aumenta muito a chance de vitória com placar elástico. O Bristol deve se expor, o que favorece um duelo com gols. Esse mercado une favoritismo com tendência ofensiva.
🏟️ Ficha do Jogo
- Jogo: Fulham x Bristol
- Data: Quarta-feira, 27 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Craven Cottage, Londres (Inglaterra)
- 🏆 Competição: Copa da Liga Inglesa – 2ª fase
📺 Onde Assistir Fulham x Bristol
A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+, que exibe a Copa da Liga Inglesa no Brasil. Além disso, será possível acompanhar em casas de apostas com plataforma de streaming e via tempo real em portais esportivos, como a Superbet ou a Bet365.
Fulham x Bristol City: Palpite do Dia
Fulham x Bristol City: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fulham x Bristol City: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige equilíbrio e consciência:
- 🎯 Estabeleça limites de valores antes de apostar.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando o valor das apostas.
- ⏱️ Defina tempo máximo para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou impulsividade.
- 👥 Se perceber dificuldade em controlar os hábitos, procure ajuda especializada.
- ➡️ Lembre-se: apostas devem ser vistas como entretenimento, não como fonte de renda.
