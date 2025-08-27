Assine UOL
League Cup - United Kingdom
Craven Cottage
Bristol City
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
Fulham x Bristol: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Copa da Liga Inglesa

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Fulham x Bristol: Palpite Odds Altas +7, +8 para o confronto pela Copa da Liga Inglesa. Veja o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quarta-feira (27/08), às 15h45, no Craven Cottage, em Londres. O time da Premier League recebe o rival da Championship em confronto de mata-mata que promete emoção.


Fulham x Bristol: Palpite com odds baixas


🔎 Para quem busca segurança, os mercados abaixo oferecem alta probabilidade de acerto, mesmo com retorno menor.



  • ⚽ Palpite: Resultado Final: Fulham vence – odd 1.42

  • 🔥 Palpite: Mais de 1.5 gols no total – odd 1.23

  • 🎯 Palpite: Fulham marca pelo menos 1 gol – odd 1.11

  • 🛡️ Palpite: Não haverá 0x0 no jogo – odd 1.05

  • 📊 Palpite: Primeiro gol do Fulham – odd 1.38


🔎 O favoritismo é claro: o Fulham joga em casa e tem elenco superior. O mercado de gols também reforça a tendência, já que os londrinos dificilmente passam em branco no Craven Cottage. O primeiro gol tende a ser dos mandantes, que têm mais volume ofensivo.


Fulham x Bristol: Palpite com odds médias


🔎 Aqui estão apostas de risco moderado, que equilibram valor e probabilidade.



  • ⚽ Palpite: Fulham vence sem sofrer gols – odd 2.28

  • 🔥 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.73

  • 🎯 Palpite: Raúl Jiménez marca a qualquer momento – odd 2.24

  • 🛡️ Palpite: Intervalo/Final Fulham/Fulham – odd 1.95

  • 🎯 Palpite: Ambos marcam + vitória do Fulham – odd 3.06


🔎 O Fulham deve ter o controle do jogo e pode até vencer com solidez defensiva. O mercado de gols mostra boa atratividade, já que o Bristol costuma ceder espaços. O placar 2x0 é coerente com o favoritismo do time da casa em mata-mata.


Fulham x Bristol: Palpite com odds altas


🔎 Para quem busca retornos mais ousados, as opções abaixo oferecem boas oportunidades a partir de 3.00.



  • ⚽ Palpite: Vitória do Bristol – odd 7.06

  • 🔥 Palpite: Placar exato 2x1 Fulham – odd 7.80

  • 🛡️ Palpite: Fulham vence por 3 ou mais gols de diferença (handicap -2) – odd 3.11

  • 📊 Palpite: Resultado exato 3x0 Fulham – odd 8.59

  • 📊 Palpite: Placar exato 2x0 Fulham – odd 6.08


🔎 Apesar do amplo favoritismo do Fulham, o mercado de odds altas abre margem para surpresas. O 2x1 é um placar possível em jogos de Copa, quando os visitantes costumam arriscar mais. Já a vitória com handicap pode acontecer se o Fulham dominar desde o início e empurrar o Bristol para trás.


🔥 Super Palpite Fulham x Bristol


⭐ Palpite: Fulham vence + Mais de 2.5 gols – odd 2.15


🔎 Explicação: A superioridade técnica do Fulham, somada ao fator casa, aumenta muito a chance de vitória com placar elástico. O Bristol deve se expor, o que favorece um duelo com gols. Esse mercado une favoritismo com tendência ofensiva.


🏟️ Ficha do Jogo



  • Jogo: Fulham x Bristol

  • Data: Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Craven Cottage, Londres (Inglaterra)

  • 🏆 Competição: Copa da Liga Inglesa – 2ª fase


📺 Onde Assistir Fulham x Bristol


A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+, que exibe a Copa da Liga Inglesa no Brasil. Além disso, será possível acompanhar em casas de apostas com plataforma de streaming e via tempo real em portais esportivos, como a Superbet ou a Bet365.

Fulham x Bristol City: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
FC Juarez - Mazatlán
1
1.9
Benfica - Fenerbahce
1
1.71
Chelsea - Fulham
1
1.55
Múltipla
5.04
x
Aposta
20
=
Ganhos
100.72
Fulham x Bristol City: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fulham x Bristol City: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2021 Championship
Fulham
6 - 2
Bristol City
2021 FA Cup
Bristol City
0 - 1
Fulham
2021 Championship
Bristol City
1 - 1
Fulham
2019 Championship
Bristol City
1 - 1
Fulham
2019 Championship
Fulham
1 - 2
Bristol City

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige equilíbrio e consciência:



  • 🎯 Estabeleça limites de valores antes de apostar.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando o valor das apostas.

  • ⏱️ Defina tempo máximo para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou impulsividade.

  • 👥 Se perceber dificuldade em controlar os hábitos, procure ajuda especializada.

  • ➡️ Lembre-se: apostas devem ser vistas como entretenimento, não como fonte de renda.

