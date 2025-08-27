Fulham x Bristol: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Copa da Liga Inglesa

Fulham x Bristol: Palpite Odds Altas +7, +8 para o confronto pela Copa da Liga Inglesa. Veja o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quarta-feira (27/08), às 15h45, no Craven Cottage, em Londres. O time da Premier League recebe o rival da Championship em confronto de mata-mata que promete emoção.

Fulham x Bristol: Palpite com odds baixas

🔎 Para quem busca segurança, os mercados abaixo oferecem alta probabilidade de acerto, mesmo com retorno menor.



⚽ Palpite: Resultado Final : Fulham vence – odd 1.42

: Fulham vence – odd 1.42

🔥 Palpite: Mais de 1.5 gols no total – odd 1.23



🎯 Palpite: Fulham marca pelo menos 1 gol – odd 1.11



🛡️ Palpite: Não haverá 0x0 no jogo – odd 1.05



📊 Palpite: Primeiro gol do Fulham – odd 1.38



🔎 O favoritismo é claro: o Fulham joga em casa e tem elenco superior. O mercado de gols também reforça a tendência, já que os londrinos dificilmente passam em branco no Craven Cottage. O primeiro gol tende a ser dos mandantes, que têm mais volume ofensivo.

Fulham x Bristol: Palpite com odds médias

🔎 Aqui estão apostas de risco moderado, que equilibram valor e probabilidade.



⚽ Palpite: Fulham vence sem sofrer gols – odd 2.28



🔥 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.73



🎯 Palpite: Raúl Jiménez marca a qualquer momento – odd 2.24



🛡️ Palpite: Intervalo/Final Fulham/Fulham – odd 1.95



🎯 Palpite: Ambos marcam + vitória do Fulham – odd 3.06



🔎 O Fulham deve ter o controle do jogo e pode até vencer com solidez defensiva. O mercado de gols mostra boa atratividade, já que o Bristol costuma ceder espaços. O placar 2x0 é coerente com o favoritismo do time da casa em mata-mata.

Fulham x Bristol: Palpite com odds altas

🔎 Para quem busca retornos mais ousados, as opções abaixo oferecem boas oportunidades a partir de 3.00.



⚽ Palpite: Vitória do Bristol – odd 7.06



🔥 Palpite: Placar exato 2x1 Fulham – odd 7.80



🛡️ Palpite: Fulham vence por 3 ou mais gols de diferença (handicap -2) – odd 3.11



📊 Palpite: Resultado exato 3x0 Fulham – odd 8.59



📊 Palpite: Placar exato 2x0 Fulham – odd 6.08



🔎 Apesar do amplo favoritismo do Fulham, o mercado de odds altas abre margem para surpresas. O 2x1 é um placar possível em jogos de Copa, quando os visitantes costumam arriscar mais. Já a vitória com handicap pode acontecer se o Fulham dominar desde o início e empurrar o Bristol para trás.

🔥 Super Palpite Fulham x Bristol

⭐ Palpite: Fulham vence + Mais de 2.5 gols – odd 2.15

🔎 Explicação: A superioridade técnica do Fulham, somada ao fator casa, aumenta muito a chance de vitória com placar elástico. O Bristol deve se expor, o que favorece um duelo com gols. Esse mercado une favoritismo com tendência ofensiva.

🏟️ Ficha do Jogo



Jogo: Fulham x Bristol

Fulham x Bristol

Data: Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

15h45 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Craven Cottage, Londres (Inglaterra)

Craven Cottage, Londres (Inglaterra)

🏆 Competição: Copa da Liga Inglesa – 2ª fase



📺 Onde Assistir Fulham x Bristol

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+, que exibe a Copa da Liga Inglesa no Brasil. Além disso, será possível acompanhar em casas de apostas com plataforma de streaming e via tempo real em portais esportivos, como a Superbet ou a Bet365.