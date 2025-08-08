Assine UOL
FSV Mainz 05 x Strasbourg: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

⚽FSV Mainz 05 x Strasbourg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais. ⚽


FSV Mainz 05 e RC Strasbourg se enfrentam em um amistoso de pré-temporada neste sábado, 9 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília), na Mewa Arena, na Alemanha. 


O time alemão, que disputa a Bundesliga, e o francês, da Ligue 1, terminam a pré-temporada com um desafio interessante, já que ambos os clubes se classificaram para a Liga Conferência da UEFA na temporada passada e estarão empenhados em começar seus respectivos campeonatos nacionais em alto nível.


A expectativa é de um confronto dinâmico e movimentado, ideal para testar a forma física e a coesão dos times antes das competições oficiais.


FSV Mainz 05 x Strasbourg Palpite - Amistoso



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim - odd 1.53.

  • 🎯 Resultado Final: FSV Mainz 05 2-1 Strasbourg - odd 8.49 

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols - odd 1.58

  • 🔀 Dupla Chance: 1X - odd 1.27

  • 🔄 Handicap Asiático: FSV Mainz 05 -0.5 - odd 1.94 


*Odds retiradas da Betnacional 


FSV Mainz 05 x Strasbourg: Onde Assistir


O jogo FSV Mainz 05 x Strasbourg pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: FSV Mainz 05 x Strasbourg num Amistoso

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Mewa Arena

FSV Mainz 05 x Strasbourg: Palpite do Dia

FSV Mainz 05 x Strasbourg: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Hoje, mais do que nunca, é essencial lembrar a importância do Jogo Responsável. Em meio a tantas possibilidades de apostas e jogos de azar, é fundamental manter o equilíbrio e a consciência para evitar complicações futuras. 

