- V
- V
- E
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- D
FSV Mainz 05 x Strasbourg: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
⚽FSV Mainz 05 x Strasbourg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais. ⚽
FSV Mainz 05 e RC Strasbourg se enfrentam em um amistoso de pré-temporada neste sábado, 9 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília), na Mewa Arena, na Alemanha.
O time alemão, que disputa a Bundesliga, e o francês, da Ligue 1, terminam a pré-temporada com um desafio interessante, já que ambos os clubes se classificaram para a Liga Conferência da UEFA na temporada passada e estarão empenhados em começar seus respectivos campeonatos nacionais em alto nível.
A expectativa é de um confronto dinâmico e movimentado, ideal para testar a forma física e a coesão dos times antes das competições oficiais.
FSV Mainz 05 x Strasbourg Palpite - Amistoso
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim - odd 1.53.
- 🎯 Resultado Final: FSV Mainz 05 2-1 Strasbourg - odd 8.49
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols - odd 1.58
- 🔀 Dupla Chance: 1X - odd 1.27
- 🔄 Handicap Asiático: FSV Mainz 05 -0.5 - odd 1.94
*Odds retiradas da Betnacional
FSV Mainz 05 x Strasbourg: Onde Assistir
O jogo FSV Mainz 05 x Strasbourg pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: FSV Mainz 05 x Strasbourg num Amistoso
- 📅 Data: 09 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Mewa Arena
FSV Mainz 05 x Strasbourg: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FSV Mainz 05 x Strasbourg: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Hoje, mais do que nunca, é essencial lembrar a importância do Jogo Responsável. Em meio a tantas possibilidades de apostas e jogos de azar, é fundamental manter o equilíbrio e a consciência para evitar complicações futuras.
Jogos do Dia
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- V
Celtic Vence
- V
- D
- D
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- V
Ituano Vence
- D
- V
- D
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- V
Volta Redonda Vence
- D
- D
- D
- E
- D
- E
- V
- E
- E
- E
Nacional Vence
- D
- V
- E
- D
- E
- V
- D
- D
- V
- D
Empate
- E
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- D
Marseille Vence