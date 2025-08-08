FSV Mainz 05 x Strasbourg: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

⚽FSV Mainz 05 x Strasbourg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais. ⚽

FSV Mainz 05 e RC Strasbourg se enfrentam em um amistoso de pré-temporada neste sábado, 9 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília), na Mewa Arena, na Alemanha.

O time alemão, que disputa a Bundesliga, e o francês, da Ligue 1, terminam a pré-temporada com um desafio interessante, já que ambos os clubes se classificaram para a Liga Conferência da UEFA na temporada passada e estarão empenhados em começar seus respectivos campeonatos nacionais em alto nível.

A expectativa é de um confronto dinâmico e movimentado, ideal para testar a forma física e a coesão dos times antes das competições oficiais.

FSV Mainz 05 x Strasbourg Palpite - Amistoso



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim - odd 1.53.



🎯 Resultado Final: FSV Mainz 05 2-1 Strasbourg - odd 8.49



📊 Over/Under: Over 2.5 gols - odd 1.58



🔀 Dupla Chance: 1X - odd 1.27



🔄 Handicap Asiático: FSV Mainz 05 -0.5 - odd 1.94



*Odds retiradas da Betnacional

FSV Mainz 05 x Strasbourg: Onde Assistir

O jogo FSV Mainz 05 x Strasbourg pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo