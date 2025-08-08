- D
Friburgo x Osasuna: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 09/08
Friburgo x Osasuna: Confira palpite para o jogo amistoso desse sábado e saiba onde assistir ao vivo.
Este jogo amistoso entre Friburgo e Osasuna, no Europa-Park Stadion, em Friburgo, na Alemanha, é um dos principais testes de pré-temporada para ambos os clubes.
A partida é parte da programação do dia de abertura da temporada do Friburgo e também serve como o último teste para o Osasuna antes do início da LaLiga.
Friburgo
O Friburgo, que garantiu vaga na Liga Europa para a temporada 2025/26, tem o desafio de manter a força do elenco enquanto integra novos nomes. O clube já mostrou sua força na pré-temporada, com vitórias em amistosos e um empate, buscando aprimorar a sinergia entre os jogadores mais experientes e as novas contratações.
A expectativa é que o time alemão aproveite a partida para consolidar táticas e dar ritmo de jogo aos seus principais atletas. Jogadores como Vincenzo Grifo, Ritsu Doan e o artilheiro Lucas Höler serão fundamentais para a criação de jogadas ofensivas.
Osasuna
Para o Osasuna, este é o último compromisso antes do começo da temporada oficial na Espanha. O clube espanhol tem o objetivo de finalizar sua preparação física e tática com um bom desempenho contra um adversário forte do futebol alemão.
A equipe, que venceu o Mirandés em um amistoso recente, busca fechar a pré-temporada com um resultado positivo para ganhar confiança. O Osasuna deve contar com o poder de fogo de jogadores como Ante Budimir, uma de suas principais referências no ataque, e a organização do meio-campo com Moi Gómez e Jon Moncayola.
Previsão do Friburgo x Osasuna
Com ambas as equipes em fases importantes de suas preparações, o jogo promete ser bastante disputado.
O Friburgo, atuando em casa, tentará usar a força de sua torcida e a solidez de seu elenco para controlar a partida.
Já o Osasuna, com foco em afinar os últimos detalhes antes da estreia na LaLiga, deve se apresentar como um adversário duro, buscando explorar contra-ataques e a eficiência de seu ataque.
É provável que o resultado final seja apertado, com a possibilidade de um empate ou uma vitória magra para qualquer um dos lados, já que o objetivo principal é a preparação e não a vitória a qualquer custo.
Friburgo x Osasuna: Palpite de Alto, Médio e Baixo Risco
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Não
- 🎯 Resultado Final: Friburgo 1-0 Osasuna
- 📊 Over/Under: Under 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
Friburgo x Osasuna: Onde Assistir
O jogo Friburgo x Osasuna pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Friburgo x Osasuna - Amistoso
- 📅 Data: 09 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Europa-Park Stadion
SC Freiburg x Osasuna: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
SC Freiburg x Osasuna: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
🎯 Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir que as apostas sejam uma forma saudável de entretenimento. Antes de apostar:
📏 Defina um orçamento e nunca aposte mais do que pode perder.
🕒 Estabeleça limites de tempo para não perder o controle.
🧠 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.
🚫 Evite apostar sob efeito de álcool ou em momentos de stress.
👥 Procure apoio se sentir que o jogo está afetando sua vida pessoal, financeira ou emocional.
📚 Encare como diversão, não como fonte de renda.
Apostar deve ser seguro, consciente e responsável.
