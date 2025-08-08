Friburgo x Osasuna: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 09/08

Friburgo x Osasuna: Confira palpite para o jogo amistoso desse sábado e saiba onde assistir ao vivo.

Este jogo amistoso entre Friburgo e Osasuna, no Europa-Park Stadion, em Friburgo, na Alemanha, é um dos principais testes de pré-temporada para ambos os clubes.

A partida é parte da programação do dia de abertura da temporada do Friburgo e também serve como o último teste para o Osasuna antes do início da LaLiga.

Friburgo

O Friburgo, que garantiu vaga na Liga Europa para a temporada 2025/26, tem o desafio de manter a força do elenco enquanto integra novos nomes. O clube já mostrou sua força na pré-temporada, com vitórias em amistosos e um empate, buscando aprimorar a sinergia entre os jogadores mais experientes e as novas contratações.

A expectativa é que o time alemão aproveite a partida para consolidar táticas e dar ritmo de jogo aos seus principais atletas. Jogadores como Vincenzo Grifo, Ritsu Doan e o artilheiro Lucas Höler serão fundamentais para a criação de jogadas ofensivas.

Osasuna

Para o Osasuna, este é o último compromisso antes do começo da temporada oficial na Espanha. O clube espanhol tem o objetivo de finalizar sua preparação física e tática com um bom desempenho contra um adversário forte do futebol alemão.

A equipe, que venceu o Mirandés em um amistoso recente, busca fechar a pré-temporada com um resultado positivo para ganhar confiança. O Osasuna deve contar com o poder de fogo de jogadores como Ante Budimir, uma de suas principais referências no ataque, e a organização do meio-campo com Moi Gómez e Jon Moncayola.

Previsão do Friburgo x Osasuna

Com ambas as equipes em fases importantes de suas preparações, o jogo promete ser bastante disputado.

O Friburgo, atuando em casa, tentará usar a força de sua torcida e a solidez de seu elenco para controlar a partida.

Já o Osasuna, com foco em afinar os últimos detalhes antes da estreia na LaLiga, deve se apresentar como um adversário duro, buscando explorar contra-ataques e a eficiência de seu ataque.

É provável que o resultado final seja apertado, com a possibilidade de um empate ou uma vitória magra para qualquer um dos lados, já que o objetivo principal é a preparação e não a vitória a qualquer custo.

Friburgo x Osasuna: Palpite de Alto, Médio e Baixo Risco



⚽ Ambas as equipes marcam: Não



🎯 Resultado Final: Friburgo 1-0 Osasuna



📊 Over/Under: Under 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



Friburgo x Osasuna: Onde Assistir

O jogo Friburgo x Osasuna pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo