Friburgo x Osasuna: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Friburgo x Osasuna: Confira palpite para o jogo amistoso desse sábado e saiba onde assistir ao vivo.


Este jogo amistoso entre Friburgo e Osasuna, no Europa-Park Stadion, em Friburgo, na Alemanha, é um dos principais testes de pré-temporada para ambos os clubes.


A partida é parte da programação do dia de abertura da temporada do Friburgo e também serve como o último teste para o Osasuna antes do início da LaLiga.


Friburgo


O Friburgo, que garantiu vaga na Liga Europa para a temporada 2025/26, tem o desafio de manter a força do elenco enquanto integra novos nomes. O clube já mostrou sua força na pré-temporada, com vitórias em amistosos e um empate, buscando aprimorar a sinergia entre os jogadores mais experientes e as novas contratações.


A expectativa é que o time alemão aproveite a partida para consolidar táticas e dar ritmo de jogo aos seus principais atletas. Jogadores como Vincenzo Grifo, Ritsu Doan e o artilheiro Lucas Höler serão fundamentais para a criação de jogadas ofensivas.


Osasuna


Para o Osasuna, este é o último compromisso antes do começo da temporada oficial na Espanha. O clube espanhol tem o objetivo de finalizar sua preparação física e tática com um bom desempenho contra um adversário forte do futebol alemão.


A equipe, que venceu o Mirandés em um amistoso recente, busca fechar a pré-temporada com um resultado positivo para ganhar confiança. O Osasuna deve contar com o poder de fogo de jogadores como Ante Budimir, uma de suas principais referências no ataque, e a organização do meio-campo com Moi Gómez e Jon Moncayola.


Previsão do Friburgo x Osasuna


Com ambas as equipes em fases importantes de suas preparações, o jogo promete ser bastante disputado.


O Friburgo, atuando em casa, tentará usar a força de sua torcida e a solidez de seu elenco para controlar a partida.


Já o Osasuna, com foco em afinar os últimos detalhes antes da estreia na LaLiga, deve se apresentar como um adversário duro, buscando explorar contra-ataques e a eficiência de seu ataque.


É provável que o resultado final seja apertado, com a possibilidade de um empate ou uma vitória magra para qualquer um dos lados, já que o objetivo principal é a preparação e não a vitória a qualquer custo.


Friburgo x Osasuna: Palpite de Alto, Médio e Baixo Risco



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Não

  • 🎯 Resultado Final: Friburgo 1-0 Osasuna

  • 📊 Over/Under: Under 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


Friburgo x Osasuna: Onde Assistir


O jogo Friburgo x Osasuna pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Friburgo x Osasuna - Amistoso

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Europa-Park Stadion

🎯 Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir que as apostas sejam uma forma saudável de entretenimento. Antes de apostar:




  • 📏 Defina um orçamento e nunca aposte mais do que pode perder.




  • 🕒 Estabeleça limites de tempo para não perder o controle.




  • 🧠 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.




  • 🚫 Evite apostar sob efeito de álcool ou em momentos de stress.




  • 👥 Procure apoio se sentir que o jogo está afetando sua vida pessoal, financeira ou emocional.




  • 📚 Encare como diversão, não como fonte de renda.




Apostar deve ser seguro, consciente e responsável.

