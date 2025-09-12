Assine UOL
SC Freiburg
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
Bundesliga - Germany
Europa-Park Stadion
VfB Stuttgart
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.5
2
2.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
3.6
2
2.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
3.5
2
2.34
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 05:30

Freiburg x Stuttgart Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Bundesliga, 13/09/2025

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Freiburg x Stuttgart: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Os times de Freiburg e Stuttgart duelam no sábado, dia 13 de setembro, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Europa-Park, em jogo válido pela rodada 3 da Bundesliga que passa ao vivo no Brasil através do GOAT.


Será um embate entre um Freiburg em busca de recuperação e um Stuttgart tentando confirmar o bom início com desempenho sólido no ataque e na defesa.


Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas para Freiburg x Stuttgart, com odds atualizadas, estatísticas e tudo o que você precisa saber. Acompanhe!


Freiburg x Stuttgart Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Ambas as equipes marcam - Odd 1.75

  • 🎯 Vitória do Stuttgart - Odd 2.80

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no total - Odd 2.05


Palpites Alternativos Freiburg x Stuttgart



  • 🎯 Handicap Stuttgart -1 - Odd 4.20

  • 🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - Odd 1.90


Super Palpites Freiburg x Stuttgart



  • 🎯 Stuttgart vence por 2 gols de diferença - Odd 5.50

  • 🎯 Gol de Guirassy a qualquer momento - Odd 2.75


💰 Palpite de Odds Baixas Freiburg x Stuttgart



  • 🟢 Empate anula a aposta - Stuttgart - Odd 1.80


⚖️ Palpites de Odds Médias Freiburg x Stuttgart



  • 🟡 Total de gols: mais de 2.5 - Odd 2.05


🚀 Palpites de Odds Altas Freiburg x Stuttgart



  • 🔴 Resultado correto: 1-3 - Odd 20.00


Freiburg x Stuttgart: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Europa-Park

  • Competição: Bundesliga

  • Onde assistir: GOAT


Freiburg x Stuttgart: Escalações prováveis


Freiburg: Noah Atubolu; Lukas Kubler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Christian Günter; Johan Manzambi, Max Eggestein, Eren Dinkci, Yuito Suzuki; Vincenzo Grifo, Lucas Holer.


Stuttgart: Alexander Nübel; Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Ramon Hendriks, Max Mittelstadt; Atakan Karazor, Angelo Stiller, Tiago Tomás, Deniz Undav; Ermedin Demirovic, Jamie Leweling.


Como Freiburg e Stuttgart Chegam Para o Confronto


O confronto entre Freiburg e Stuttgart promete equilíbrio na 3ª rodada da Bundesliga. As duas equipes somam os mesmos 3 pontos após duas partidas, mas chegam de formas diferentes: o Freiburg ocupa a 18ª posição, ainda sem vitórias, com 2 derrotas, apenas 2 gols marcados e 7 sofridos.


Já o Stuttgart aparece em 8º lugar, com 1 vitória e 1 derrota, também marcando 2 gols, mas sofrendo apenas 2.


Nos indicadores ofensivos, o duelo se equilibra: ambos têm média de 1 gol por jogo, mas os números de criação sugerem vantagens distintas - o Freiburg apresenta 1,74 gols esperados por jogo, enquanto o Stuttgart registra 1,42. Em volume de jogo, os visitantes aparecem mais agressivos, com 17 finalizações por partida contra 14 do Freiburg, além de dominar nas bolas paradas: 8,5 escanteios por jogo contra 5.

SC Freiburg x VfB Stuttgart: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Lille - Toulouse
1
1.8
1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund
2
1.56
Auxerre - Monaco
2
1.65
Múltipla
4.63
x
Aposta
20
=
Ganhos
92.66
Apostar agora

SC Freiburg x VfB Stuttgart: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

SC Freiburg x VfB Stuttgart: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 Bundesliga
VfB Stuttgart
4 - 0
SC Freiburg
2024 Bundesliga
SC Freiburg
3 - 1
VfB Stuttgart
2023 Bundesliga
SC Freiburg
1 - 3
VfB Stuttgart
2023 Bundesliga
VfB Stuttgart
5 - 0
SC Freiburg
2022 Bundesliga
SC Freiburg
2 - 1
VfB Stuttgart

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
SC Freiburg
Empate
VfB Stuttgart

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

