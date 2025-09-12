- D
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
Freiburg x Stuttgart Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Bundesliga, 13/09/2025
Freiburg x Stuttgart: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Os times de Freiburg e Stuttgart duelam no sábado, dia 13 de setembro, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Europa-Park, em jogo válido pela rodada 3 da Bundesliga que passa ao vivo no Brasil através do GOAT.
Será um embate entre um Freiburg em busca de recuperação e um Stuttgart tentando confirmar o bom início com desempenho sólido no ataque e na defesa.
Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas para Freiburg x Stuttgart, com odds atualizadas, estatísticas e tudo o que você precisa saber. Acompanhe!
Freiburg x Stuttgart Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Ambas as equipes marcam - Odd 1.75
- 🎯 Vitória do Stuttgart - Odd 2.80
- 🎯 Mais de 2.5 gols no total - Odd 2.05
Palpites Alternativos Freiburg x Stuttgart
- 🎯 Handicap Stuttgart -1 - Odd 4.20
- 🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - Odd 1.90
Super Palpites Freiburg x Stuttgart
- 🎯 Stuttgart vence por 2 gols de diferença - Odd 5.50
- 🎯 Gol de Guirassy a qualquer momento - Odd 2.75
💰 Palpite de Odds Baixas Freiburg x Stuttgart
- 🟢 Empate anula a aposta - Stuttgart - Odd 1.80
⚖️ Palpites de Odds Médias Freiburg x Stuttgart
- 🟡 Total de gols: mais de 2.5 - Odd 2.05
🚀 Palpites de Odds Altas Freiburg x Stuttgart
- 🔴 Resultado correto: 1-3 - Odd 20.00
Freiburg x Stuttgart: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 13 de setembro de 2025
- Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Europa-Park
- Competição: Bundesliga
- Onde assistir: GOAT
Freiburg x Stuttgart: Escalações prováveis
Freiburg: Noah Atubolu; Lukas Kubler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Christian Günter; Johan Manzambi, Max Eggestein, Eren Dinkci, Yuito Suzuki; Vincenzo Grifo, Lucas Holer.
Stuttgart: Alexander Nübel; Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Ramon Hendriks, Max Mittelstadt; Atakan Karazor, Angelo Stiller, Tiago Tomás, Deniz Undav; Ermedin Demirovic, Jamie Leweling.
Como Freiburg e Stuttgart Chegam Para o Confronto
O confronto entre Freiburg e Stuttgart promete equilíbrio na 3ª rodada da Bundesliga. As duas equipes somam os mesmos 3 pontos após duas partidas, mas chegam de formas diferentes: o Freiburg ocupa a 18ª posição, ainda sem vitórias, com 2 derrotas, apenas 2 gols marcados e 7 sofridos.
Já o Stuttgart aparece em 8º lugar, com 1 vitória e 1 derrota, também marcando 2 gols, mas sofrendo apenas 2.
Nos indicadores ofensivos, o duelo se equilibra: ambos têm média de 1 gol por jogo, mas os números de criação sugerem vantagens distintas - o Freiburg apresenta 1,74 gols esperados por jogo, enquanto o Stuttgart registra 1,42. Em volume de jogo, os visitantes aparecem mais agressivos, com 17 finalizações por partida contra 14 do Freiburg, além de dominar nas bolas paradas: 8,5 escanteios por jogo contra 5.
SC Freiburg x VfB Stuttgart: Palpite do Dia
SC Freiburg x VfB Stuttgart: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
SC Freiburg x VfB Stuttgart: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares