Freiburg x Stuttgart Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Bundesliga, 13/09/2025

Freiburg x Stuttgart: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Os times de Freiburg e Stuttgart duelam no sábado, dia 13 de setembro, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Europa-Park, em jogo válido pela rodada 3 da Bundesliga que passa ao vivo no Brasil através do GOAT.

Será um embate entre um Freiburg em busca de recuperação e um Stuttgart tentando confirmar o bom início com desempenho sólido no ataque e na defesa.

Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas para Freiburg x Stuttgart, com odds atualizadas, estatísticas e tudo o que você precisa saber. Acompanhe!

Freiburg x Stuttgart Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Ambas as equipes marcam - Odd 1.75

🎯 Vitória do Stuttgart - Odd 2.80

🎯 Mais de 2.5 gols no total - Odd 2.05



Palpites Alternativos Freiburg x Stuttgart



🎯 Handicap Stuttgart -1 - Odd 4.20

🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - Odd 1.90



Super Palpites Freiburg x Stuttgart



🎯 Stuttgart vence por 2 gols de diferença - Odd 5.50

🎯 Gol de Guirassy a qualquer momento - Odd 2.75



💰 Palpite de Odds Baixas Freiburg x Stuttgart



🟢 Empate anula a aposta - Stuttgart - Odd 1.80



⚖️ Palpites de Odds Médias Freiburg x Stuttgart



🟡 Total de gols: mais de 2.5 - Odd 2.05



🚀 Palpites de Odds Altas Freiburg x Stuttgart



🔴 Resultado correto: 1-3 - Odd 20.00



Freiburg x Stuttgart: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 13 de setembro de 2025

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Europa-Park

Competição: Bundesliga

Onde assistir: GOAT



Freiburg x Stuttgart: Escalações prováveis

Freiburg: Noah Atubolu; Lukas Kubler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Christian Günter; Johan Manzambi, Max Eggestein, Eren Dinkci, Yuito Suzuki; Vincenzo Grifo, Lucas Holer.

Stuttgart: Alexander Nübel; Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Ramon Hendriks, Max Mittelstadt; Atakan Karazor, Angelo Stiller, Tiago Tomás, Deniz Undav; Ermedin Demirovic, Jamie Leweling.

Como Freiburg e Stuttgart Chegam Para o Confronto

O confronto entre Freiburg e Stuttgart promete equilíbrio na 3ª rodada da Bundesliga. As duas equipes somam os mesmos 3 pontos após duas partidas, mas chegam de formas diferentes: o Freiburg ocupa a 18ª posição, ainda sem vitórias, com 2 derrotas, apenas 2 gols marcados e 7 sofridos.

Já o Stuttgart aparece em 8º lugar, com 1 vitória e 1 derrota, também marcando 2 gols, mas sofrendo apenas 2.

Nos indicadores ofensivos, o duelo se equilibra: ambos têm média de 1 gol por jogo, mas os números de criação sugerem vantagens distintas - o Freiburg apresenta 1,74 gols esperados por jogo, enquanto o Stuttgart registra 1,42. Em volume de jogo, os visitantes aparecem mais agressivos, com 17 finalizações por partida contra 14 do Freiburg, além de dominar nas bolas paradas: 8,5 escanteios por jogo contra 5.