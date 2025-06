Fredrikstad x Tromsø: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Eliteserien - 29/06

Fredrikstad x Tromsø: confira os palpites para o jogo que ocorre no Fredrikstad Stadion, em Fredrikstad, no domingo, 29/06, às 12h00 (horário de Brasília), pela Eliteserien da Noruega.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Fredrikstad x Tromsø Palpites – Eliteserien



Palpite 1 – Dupla Chance: Fredrikstad ou empate (1X)

Apesar do Tromsø estar em 5º e invicto longe de casa, Fredrikstad exibe surpreendente força em casa: venceu 67% dos jogos e mantém média de gols favorável como mandante.

Palpite 2 – Mais de 1,5 gols

Em 82% das partidas do Tromsø houve ao menos +1,5 gols; Fredrikstad registrou Over 1,5 em 67%. Fator combinado indica boa chance de pelo menos dois gols no jogo.

Palpite 3 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

Estatísticas mostram 57% de probabilidade para BTTS: ambos têm média sólida de gols, e partidas com ambos marcando são recorrentes no desempenho recente dos clubes.

Fredrikstad x Tromsø – Onde Assistir

Fredrikstad x Tromsø se enfrentam no domingo, 29/06, às 12h00 (horário de Brasília), no Fredrikstad Stadion, em Fredrikstad (Noruega).

Transmissão: sem TV aberta ou fechada no Brasil; disponível via streaming em casas de apostas com sinal ao vivo.