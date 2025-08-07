Assine UOL
Fredrikstad
UEFA Europa League - World Wide
Nye Fredrikstad Stadion
FC Midtjylland
Fredrikstad x Midtjylland: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Europa - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Fredrikstad e Midtjylland se enfrentam nesta quinta-feira, 07 de agosto, na partida de ida da pré-eliminatória da Liga Europa. O confronto acontece às 13h (horário de Brasília) no Nye Fredrikstad Stadion, na Noruega. O jogo não tem transmissão confirmada para o Brasil.


Confira nosso palpite para Fredrikstad x Midtjylland, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.


Palpites de Fredrikstad x Midtjylland: Nossas 3 Melhores Dicas


Considerando o desempenho recente das equipes em suas respectivas ligas e o potencial ofensivo de ambos os times, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida da Liga Europa.



  • Resultado Final: Midtjylland - Odd de 1.87 na Superbet

  • Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.85 na Novibet

  • Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.53 na Bet365


*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets


Palpites Alternativos Fredrikstad x Midtjylland


Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Fredrikstad x Midtjylland. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o resultado do primeiro tempo e o número de gols, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



  • Midtjylland vence e Ambas Marcam: Sim - Odd de 3.25 na Superbet

  • Handicap Asiático: Midtjylland -1.5 - Odd de 2.87 na Bet365

  • Midtjylland vence o 1º tempo - Odd de 2.50 na Novibet


Palpites de Odds Baixas Fredrikstad x Midtjylland


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes para oferecer opções seguras.



  • Dupla Chance: Midtjylland ou Empate - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte

  • Midtjylland marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Bet365

  • Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.28 na Novibet


Palpites de Odds Médias Fredrikstad x Midtjylland


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



  • Midtjylland vence e Total de Gols Acima de 2.5: Sim - Odd de 2.50 na Superbet

  • Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Midtjylland - Odd de 4.75 na Bet365

  • Total de Cartões no Jogo - Acima de 3.5 - Odd de 2.00 na Superbet


Palpites de Odds Altas Fredrikstad x Midtjylland


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



  • Resultado Exato: 1-2 para o Midtjylland - Odd de 8.50 na Novibet

  • Fredrikstad vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 6.00 na Superbet

  • Resultado Exato: 1-1 - Odd de 6.50 na Bet365


Informações do Jogo: Fredrikstad x Midtjylland: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Fredrikstad x Midtjylland - Liga Europa (pré-eliminatória)

  • Data: 07/08/2025

  • Horário: 13h (horário de Brasília)

  • Local: Nye Fredrikstad Stadion, Fredrikstad (Noruega)

  • Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil


Como Fredrikstad e Midtjylland Chegam Para o Confronto


O Fredrikstad chega para este confronto da pré-eliminatória da Liga Europa buscando fazer valer o mando de campo para conquistar uma vantagem. A equipe norueguesa é conhecida por sua força ofensiva, mas também pode ter vulnerabilidades defensivas. Por ser a partida de ida, a equipe pode adotar uma postura mais cautelosa no início, buscando o ataque com mais intensidade ao longo do jogo.


O Midtjylland, por sua vez, é considerado o favorito para este duelo. A equipe dinamarquesa tem uma boa campanha em competições europeias e um ataque forte. O Midtjylland buscará um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o seu estádio. A equipe deve usar seu estilo de jogo agressivo para pressionar o adversário e criar as principais chances de gol ao longo da partida.


* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Fredrikstad x FC Midtjylland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fredrikstad x FC Midtjylland: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
FC Midtjylland
0 - 0
Fredrikstad
2024 The Atlantic Cup
FC Midtjylland
0 - 1
Fredrikstad

