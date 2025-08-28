Assine UOL
Fredrikstad
  • E
  • D
  • D
  • D
  • E
UEFA Europa Conference League - World Wide
Nye Fredrikstad Stadion
Crystal Palace
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.5
x
4.75
2
1.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.59
x
5.2
2
1.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.4
x
4.75
2
1.41
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.2
x
4.6
2
1.38
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.3
x
5.1
2
1.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:31

Fredrikstad x Crystal Palace: Palpite, Odds, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Fredrikstad x Crystal Palace: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Fredrikstad e Crystal Palace se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Fredrikstad, em Fredrikstad, na Noruega, em jogo da volta de acesso à Liga Conferência.


O time britânico está na frente da eliminatória após a vitória em Londres por 1 a 0, com gol de Jean Mateta. Agora, em casa, o Fredrikstad quer mudar o rumo dos acontecimentos na eliminatória.


Fredrikstad x Crystal Palace Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 0-2 para Crystal Palace


Um cenário plausível de vitória convincente do Palace, sem sofrer golos. Odd alta de 5.54 na Esportes da Sorte para um resultado realista e com bom retorno possível


Fredrikstad x Crystal Palace: Palpites Alternativos



  • ⚡Palpite 1. Vitória Crystal Palace, odd 1.40 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.71 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.79 na Esportes da Sorte


1. Crystal Palace para vencer (Fora)


O Crystal Palace é amplamente favorito, com uma equipa de Premier League a enfrentar um adversário de nível inferior. Odd baixa, mas com alta probabilidade.


2. Ambas as equipas NÃO marcam


O Fredrikstad pode ter dificuldades ofensivas contra uma equipa superior. A odd de 1.71 é sólida para este mercado.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


O Palace tem poder ofensivo e pode marcar vários golos. A odd é atraente para um jogo com golos.


Fredrikstad x Crystal Palace: Onde Assistir


O jogo passa na GOAT e pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Fredrikstad x Crystal Palace - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Fredrikstad, Fredrikstad, Noruega

  • 📺 Onde vai passar: GOAT e Novibet (streaming)


Fredrikstad x Crystal Palace: Escalações prováveis


Fredrikstad: Martin Borsheim; Daniel Eid, Ulrik Fredriksen, Maxwell Woledzi, Salomon Owusu; Stian Molde, Oskar Ohlenschlaeger, Patrick Metcalfe, Leonard Owusu; Sondre Sorlokk, Emil Holten.


Crystal Palace: Dean Henderson; Daniel Muñoz, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell, Chris Richards; Maxence Lacroix, Will Hughes, Adam Wharton, Justin Devenny; Ismaila Sarr, Jean Mateta.


Fredrikstad x Crystal Palace: Como chegam os times


Fredrikstad



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 3 Derrotas (100%)

  • 🥅 1 Gol marcado (0,33 G/J)

  • 🛡️ 6 Gols sofridos (2 G/J)


Crystal Palace



  • ⚽️ 4 Jogos

  • 1 Vitória (25%)

  • 🤝 3 Empates (75%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 4 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 3 Gols sofridos (0,75 G/J)


Fredrikstad x Crystal Palace: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Crystal Palace.



  • Crystal Palace 1-0 Fredrikstad UEFA Liga Conferência (Qual.) 2025/26

Ver mais Ver menos

Fredrikstad x Crystal Palace: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Shamrock Rovers - Santa Clara
2
2
CS Sfaxien - Jeunesse Sportive Omrane
1
1.75
Fiorentina - Polessya
1
1.25
Múltipla
4.38
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.50
Apostar agora

Fredrikstad x Crystal Palace: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fredrikstad x Crystal Palace: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Crystal Palace
1 - 0
Fredrikstad

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fredrikstad
Empate
Crystal Palace

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Kasimpasa
  • E
  • D
  • D
  • D
  • E
-
Gazişehir Gaziantep
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E

Kasimpasa Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rīgas FS
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Hamrun Spartans
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

Rīgas FS Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lens
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Stade Brestois 29
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V

Lens Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Differdange 03
  • E
  • D
  • E
  • V
  • E
-
Drita
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D

FC Differdange 03 Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Antalyaspor
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Fatih Karagümrük
  • D
  • D
  • E
  • E
  • V

Antalyaspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Heerenveen
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
GO Ahead Eagles
  • D
  • E
  • E
  • E
  • D

Heerenveen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ceara
  • E
  • D
  • V
  • D
  • E
-
Juventude
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D

Ceara Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte