Fredrikstad x Crystal Palace: Palpite, Odds, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Fredrikstad x Crystal Palace: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Fredrikstad e Crystal Palace se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Fredrikstad, em Fredrikstad, na Noruega, em jogo da volta de acesso à Liga Conferência.

O time britânico está na frente da eliminatória após a vitória em Londres por 1 a 0, com gol de Jean Mateta. Agora, em casa, o Fredrikstad quer mudar o rumo dos acontecimentos na eliminatória.

Fredrikstad x Crystal Palace Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: 0-2 para Crystal Palace

Um cenário plausível de vitória convincente do Palace, sem sofrer golos. Odd alta de 5.54 na Esportes da Sorte para um resultado realista e com bom retorno possível

Fredrikstad x Crystal Palace: Palpites Alternativos



⚡Palpite 1. Vitória Crystal Palace, odd 1.40 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.71 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.79 na Esportes da Sorte



1. Crystal Palace para vencer (Fora)

O Crystal Palace é amplamente favorito, com uma equipa de Premier League a enfrentar um adversário de nível inferior. Odd baixa, mas com alta probabilidade.

2. Ambas as equipas NÃO marcam

O Fredrikstad pode ter dificuldades ofensivas contra uma equipa superior. A odd de 1.71 é sólida para este mercado.

3. Mais de 2.5 gols no jogo

O Palace tem poder ofensivo e pode marcar vários golos. A odd é atraente para um jogo com golos.

Fredrikstad x Crystal Palace: Onde Assistir

O jogo passa na GOAT e pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Fredrikstad x Crystal Palace - Liga Conferência



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Fredrikstad, Fredrikstad, Noruega



📺 Onde vai passar: GOAT e Novibet (streaming)



Fredrikstad x Crystal Palace: Escalações prováveis

Fredrikstad: Martin Borsheim; Daniel Eid, Ulrik Fredriksen, Maxwell Woledzi, Salomon Owusu; Stian Molde, Oskar Ohlenschlaeger, Patrick Metcalfe, Leonard Owusu; Sondre Sorlokk, Emil Holten.

Crystal Palace: Dean Henderson; Daniel Muñoz, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell, Chris Richards; Maxence Lacroix, Will Hughes, Adam Wharton, Justin Devenny; Ismaila Sarr, Jean Mateta.

Fredrikstad x Crystal Palace: Como chegam os times

Fredrikstad



⚽️ 3 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 3 Derrotas (100%)

🥅 1 Gol marcado (0,33 G/J)

🛡️ 6 Gols sofridos (2 G/J)



Crystal Palace



⚽️ 4 Jogos



✅ 1 Vitória (25%)

🤝 3 Empates (75%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 4 Gols marcados (1 G/J)

🛡️ 3 Gols sofridos (0,75 G/J)



Fredrikstad x Crystal Palace: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Crystal Palace.