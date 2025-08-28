- E
Fredrikstad x Crystal Palace: Palpite, Odds, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08
Fredrikstad x Crystal Palace: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Fredrikstad e Crystal Palace se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Fredrikstad, em Fredrikstad, na Noruega, em jogo da volta de acesso à Liga Conferência.
O time britânico está na frente da eliminatória após a vitória em Londres por 1 a 0, com gol de Jean Mateta. Agora, em casa, o Fredrikstad quer mudar o rumo dos acontecimentos na eliminatória.
Fredrikstad x Crystal Palace Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 0-2 para Crystal Palace
Um cenário plausível de vitória convincente do Palace, sem sofrer golos. Odd alta de 5.54 na Esportes da Sorte para um resultado realista e com bom retorno possível
Fredrikstad x Crystal Palace: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória Crystal Palace, odd 1.40 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.71 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.79 na Esportes da Sorte
1. Crystal Palace para vencer (Fora)
O Crystal Palace é amplamente favorito, com uma equipa de Premier League a enfrentar um adversário de nível inferior. Odd baixa, mas com alta probabilidade.
2. Ambas as equipas NÃO marcam
O Fredrikstad pode ter dificuldades ofensivas contra uma equipa superior. A odd de 1.71 é sólida para este mercado.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
O Palace tem poder ofensivo e pode marcar vários golos. A odd é atraente para um jogo com golos.
Fredrikstad x Crystal Palace: Onde Assistir
O jogo passa na GOAT e pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Fredrikstad x Crystal Palace - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Fredrikstad, Fredrikstad, Noruega
- 📺 Onde vai passar: GOAT e Novibet (streaming)
Fredrikstad x Crystal Palace: Escalações prováveis
Fredrikstad: Martin Borsheim; Daniel Eid, Ulrik Fredriksen, Maxwell Woledzi, Salomon Owusu; Stian Molde, Oskar Ohlenschlaeger, Patrick Metcalfe, Leonard Owusu; Sondre Sorlokk, Emil Holten.
Crystal Palace: Dean Henderson; Daniel Muñoz, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell, Chris Richards; Maxence Lacroix, Will Hughes, Adam Wharton, Justin Devenny; Ismaila Sarr, Jean Mateta.
Fredrikstad x Crystal Palace: Como chegam os times
Fredrikstad
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 3 Derrotas (100%)
- 🥅 1 Gol marcado (0,33 G/J)
- 🛡️ 6 Gols sofridos (2 G/J)
Crystal Palace
- ⚽️ 4 Jogos
- ✅ 1 Vitória (25%)
- 🤝 3 Empates (75%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 4 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 3 Gols sofridos (0,75 G/J)
Fredrikstad x Crystal Palace: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Crystal Palace.
- Crystal Palace 1-0 Fredrikstad UEFA Liga Conferência (Qual.) 2025/26
Fredrikstad x Crystal Palace: Palpite do Dia
Fredrikstad x Crystal Palace: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fredrikstad x Crystal Palace: Confrontos Diretos
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
