Fredrikstad x Bodo/Glimt: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Noruega - 16/07

Confira os melhores palpites Fredrikstad x Bodo/Glimt, jogo pela Liga Norueguesa de Futebol. Confira os palpites, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.



ℹ️ Jogo: Fredrikstad x Bodo/Glimt pela Eliteserien - a primeira divisão do futebol norueguês



📅 Data: 16 de julho de 2025



🕒 Horário: 13h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Nye Fredrikstad



O Fredrikstad recebe o Bodø/Glimt pela Jornada 5 da Eliteserien, a primeira divisão do futebol norueguês. O duelo coloca frente a frente duas equipes com campanhas distintas, mas que ocupam posições próximas na tabela. O Fredrikstad, 8º colocado com 21 pontos, tenta se aproximar do G4 após uma sequência de resultados irregulares. Já o Bodø/Glimt, 5º colocado com 23 pontos e três jogos a menos que os líderes, busca encostar na zona de classificação às competições europeias.

O momento das duas equipas é contrastante: o Fredrikstad venceu apenas um dos últimos cinco jogos, enquanto o Bodø/Glimt vem de três vitórias nos últimos quatro, mantendo-se como um dos melhores ataques do campeonato (27 gols em 12 jogos). Mesmo fora de casa, os visitantes chegam como favoritos.

Fredrikstad x Bodo/Glimt Palpite - Liga Norueguesa



⚽ Ambas as equipes marcam



Sim - Fredrikstad marcou em 10 das últimas 15 partidas, enquanto o Bodø/Glimt sofreu gols em 4 dos últimos 5 jogos fora. O confronto tem tudo para ser aberto, e ambas as equipes têm poder ofensivo suficiente para balançar as redes.



🎯 Resultado Final: Bodo/Glimt



O Bodø/Glimt liderou ao intervalo em 7 das últimas 10 partidas fora de casa. Com um estilo agressivo desde o início, é um time que costuma se impor.



📊 Over 2.5 gols



Seis das últimas 10 partidas fora de casa do Bodø/Glimt terminaram com mais de 2.5 gols. A equipa tem um dos ataques mais letais da Eliteserien e enfrenta um Fredrikstad que também costuma marcar, especialmente em casa (10 gols em 5 jogos recentes).



🔀 Mais de 3.5 cartões na partida



Confronto entre duas equipes competitivas, com o Fredrikstad jogando em casa tentando travar um dos ataques mais fortes da liga. Jogos com o Bodø/Glimt costumam gerar faltas táticas e tensão, especialmente fora de casa. A média recente conjunta ultrapassa 4 cartões por jogo.

Fredrikstad x Bodo/Glimt: Onde Assistir

🎥 Você pode acompanhar a partida ao vivo por meio das plataformas de streaming oferecidas por casas de apostas como a Bet365 que disponibiliza transmissão ao vivo de todos os jogos da Eliteserien. Basta ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.