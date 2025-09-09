França x Islândia: Palpite, Odds +9 e +13 Eliminatórias da Copa do Mundo (09/09)

Confira os melhores palpites para França x Islândia. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

França e Islândia se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes. A partida não tem transmissão confirmada para o Brasil.

As duas equipes venceram a primeira partida disputada pelo Grupo D e disputam a liderança para seguir rumo a classificação para a Copa de 2026.

Palpites de França x Islândia: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A França entra como grande favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. O Islândia, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque francês.



⚽ Resultado Final: França - Odd de 1.11 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 3.5 - Odd de 1.91 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.43 na Stake



Como França e Islândia Chegam Para o Confronto

A França chega para esta partida com uma média de 2.0 gols marcados e 0.0 gols sofridos. A equipe registrou 6.0 chutes no gol e 6.0 chutes fora do gol, além de 4.0 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em casa, a França buscará a vitória para se manter na liderança do grupo.

A Islândia, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 5.0 gols marcados e 8.0 chutes no gol. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A Islândia buscará um bom resultado fora de casa para surpreender o adversário e se manter na parte de cima da tabela.

Palpites Alternativos França x Islândia



⚽ Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.94 na Stake



⚽ Total de Cartões - Menos de 2.5 - Odd de 2.20 na Novibet



⚽ Total de cutes no Gol - Mais de 9.5 - Odd de 2.00 na Superbet



Palpites de Odds Altas França x Islândia



⚽ Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 4.60 na Novibet



⚽ Total chutes a gol - Mais de 1.5 - Adrien Rabiot - Odd de 9.00 na Stake



⚽ Placar Exato: 3x1 - Odd de 13.47 na Esportes da Sorte



Informações do Jogo: França x Islândia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida