- V
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
França x Islândia: Palpite, Odds +9 e +13 Eliminatórias da Copa do Mundo (09/09)
Confira os melhores palpites para França x Islândia. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
França e Islândia se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes. A partida não tem transmissão confirmada para o Brasil.
As duas equipes venceram a primeira partida disputada pelo Grupo D e disputam a liderança para seguir rumo a classificação para a Copa de 2026.
Palpites de França x Islândia: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A França entra como grande favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. O Islândia, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque francês.
- ⚽ Resultado Final: França - Odd de 1.11 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Acima de 3.5 - Odd de 1.91 na Novibet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.43 na Stake
Como França e Islândia Chegam Para o Confronto
A França chega para esta partida com uma média de 2.0 gols marcados e 0.0 gols sofridos. A equipe registrou 6.0 chutes no gol e 6.0 chutes fora do gol, além de 4.0 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em casa, a França buscará a vitória para se manter na liderança do grupo.
A Islândia, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 5.0 gols marcados e 8.0 chutes no gol. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A Islândia buscará um bom resultado fora de casa para surpreender o adversário e se manter na parte de cima da tabela.
Palpites Alternativos França x Islândia
- ⚽ Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.94 na Stake
- ⚽ Total de Cartões - Menos de 2.5 - Odd de 2.20 na Novibet
- ⚽ Total de cutes no Gol - Mais de 9.5 - Odd de 2.00 na Superbet
Palpites de Odds Altas França x Islândia
- ⚽ Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 4.60 na Novibet
- ⚽ Total chutes a gol - Mais de 1.5 - Adrien Rabiot - Odd de 9.00 na Stake
- ⚽ Placar Exato: 3x1 - Odd de 13.47 na Esportes da Sorte
Informações do Jogo: França x Islândia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: França x Islândia - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 09/09/2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Parc des Princes, Paris (França)
- Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil
France x Iceland: Palpite do Dia
France x Iceland: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
France x Iceland: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.