World Cup - Qualification Europe - World Wide
Parc des Princes
Iceland
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
França x Islândia: Palpite, Odds +9 e +13 Eliminatórias da Copa do Mundo (09/09)

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Confira os melhores palpites para França x Islândia. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


França e Islândia se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes. A partida não tem transmissão confirmada para o Brasil. 


As duas equipes venceram a primeira partida disputada pelo Grupo D e disputam a liderança para seguir rumo a classificação para a Copa de 2026.


Palpites de França x Islândia: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A França entra como grande favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. O Islândia, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque francês.



  • ⚽ Resultado Final: França - Odd de 1.11 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 3.5 - Odd de 1.91 na Novibet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.43 na Stake


Como França e Islândia Chegam Para o Confronto


A França chega para esta partida com uma média de 2.0 gols marcados e 0.0 gols sofridos. A equipe registrou 6.0 chutes no gol e 6.0 chutes fora do gol, além de 4.0 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em casa, a França buscará a vitória para se manter na liderança do grupo.


A Islândia, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 5.0 gols marcados e 8.0 chutes no gol. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A Islândia buscará um bom resultado fora de casa para surpreender o adversário e se manter na parte de cima da tabela.


Palpites Alternativos França x Islândia



  • ⚽ Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.94 na Stake

  • ⚽ Total de Cartões - Menos de 2.5 - Odd de 2.20 na Novibet

  • ⚽ Total de cutes no Gol - Mais de 9.5 - Odd de 2.00 na Superbet


Palpites de Odds Altas França x Islândia



  • ⚽  Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 4.60 na Novibet

  • ⚽ Total chutes a gol - Mais de 1.5 - Adrien Rabiot - Odd de 9.00 na Stake

  • ⚽ Placar Exato: 3x1 - Odd de 13.47 na Esportes da Sorte


Informações do Jogo: França x Islândia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: França x Islândia - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Data: 09/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: Parc des Princes, Paris (França)

  • Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil

France x Iceland: Palpite do Dia

France x Iceland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

France x Iceland: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Iceland
0 - 0
France
2020 Euro Championship
Iceland
0 - 1
France
2020 Euro Championship
France
4 - 0
Iceland
2018 Friendlies
France
2 - 2
Iceland
2016 Euro Championship
France
5 - 2
Iceland

