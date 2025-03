França x Croácia: Palpites, estatísticas e escalações | 23/03/2025

França x Croácia: Palpites do UOL Apostas

Precisando vencer por mais de dois gols de vantagem para se classificar, a França deve repetir a superioridade do primeiro jogo no volume e nas chances criadas. Mesmo não conseguindo marcar gols, a equipe é favorita para vencer o jogo. Você poderá verificar as odds para quem vence ao final do nosso artigo. Veja as dicas para França x Croácia:

Palpite 1: Total de Escanteios - Mais de 10.5 - 1.92 na Superbet

Palpite 2: Bola na trave - Mais de 1.5 - 5.10 na Novibet

Palpite 3: O jogo irá para a disputa de pênaltis - Sim - 7.84 na Realsbet

*Estas odds foram registradas no momento de publicação do conteúdo. Lembre-se de que as cotações das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

Total de escanteios - Mais de 10.5 (Médio Risco)

Como falamos, a França precisa do resultado, e isso quer dizer chutes ao gol, mas também rebatidas da defesa para afastar o perigo. E isso nos leva ao número de escanteios. A odd de 1.92 na Superbet é uma boa chance para os apostadores. Já que no jogo da ida o número foi ultrapassado, e a França deve seguir pressionando pelo resultado.