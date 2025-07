França x Alemanha: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Eurocopa Feminina

França e Alemanha se enfrentam neste sábado, 19/07, em partida válida pelas quartas de final da Eurocopa Feminina 2025. A bola rola às 16h (de Brasília) no St. Jakob-Park, em Basileia, Suíça, com transmissão confirmada da Cazé TV.

A França chega embalada por três vitórias na fase de grupos, incluindo goleadas sobre Gales e Holanda. Do outro lado, a Alemanha também iniciou bem, mas perdeu para a Suécia e ficou com a segunda posição do grupo C.

Confira nosso palpite França x Alemanha, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações deste confronto que promete ser um dos mais equilibrados da fase final da Euro Copa Feminina.

França x Alemanha Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 1.80 na Bet365

Palpite 2 - Ambas Marcam (Sim) - odd pagando 1.60 na Superbet

Palpite 3 - Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd pagando 1.75 na Superbet



Para as apostas em França x Alemanha, sugerimos esses três palpites hoje baseados no desempenho recente das equipes em 2025. Como mostram os números, os dois times têm ataques potentes, mas também costumam sofrer gols.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.80

A França marcou 11 gols em três partidas, com média de 3,67 por jogo na Euro. A Alemanha também contribui com uma média de 1,67 gols marcados. Somando os jogos das duas, são 16 gols em 6 partidas.

Com ataques letais e defesas que também sofrem, especialmente em duelos de alto nível, o cenário aponta para um jogo aberto. As seleções vêm de confrontos com placares elásticos.

Ambas Marcam (Sim) - odd pagando 1.60

A Alemanha sofreu gols em 2 dos 3 jogos da fase de grupos. A França também não passou ilesa, levando 4 gols. Essa instabilidade defensiva combinada com a força ofensiva das duas seleções torna esse mercado bastante atrativo.

No último encontro, pela Euro 2022, ambas também marcaram: 2x1 para a Alemanha. A expectativa é de um cenário semelhante.

Mais de 8.5 escanteios - odd pagando 1.75

A Alemanha é uma das seleções que mais finaliza: 20,3 chutes por jogo. Isso naturalmente gera muitas bolas desviadas e jogadas pela linha de fundo. A França não fica muito atrás, com 16 chutes por jogo.

A média combinada supera 35 finalizações, o que costuma resultar em um número alto de escanteios. Esse mercado tem valor.

França x Alemanha - Últimos 5 jogos Entre Os Times



27/07/2022 - Alemanha 2x1 França (Eurocopa 2022)



27/08/2009 - França 1x5 Alemanha (Eurocopa 2009)



12/06/2005 - Alemanha 3x0 França (Eurocopa 2005)



França x Alemanha: Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à França x Alemanha ao vivo na Cazé TV. O jogo acontece neste sábado, às 16h (horário de Brasília), diretamente do St. Jakob-Park, em Basileia, Suíça.

Tudo o que você precisa saber de França x Alemanha:



⚽️ Confronto : França x Alemanha - Euro Feminina 2025

📅 Data : 19/07/2025

⏰ Horário : 16h (horário de Brasília)

🏟️ Local : St. Jakob-Park, Basileia (SUI)

📺 Onde vai passar França x Alemanha: Cazé TV



França x Alemanha Feminino - Prováveis Escalações

Para o jogo de hoje à tarde, às 16h, as técnicas de França e Alemanha deve mandar a campo as seguintes jogadoras:

Provável Escalação da França: Peyraud-Magnin; N’Dongala, Lakrar, Sombath, Bacha; Karchaoui, Jean-Francois, Geyoro; Baltimore, Diani, Katoto. Técnico: Laurent Bonadéi.

Provável Escalação da Alemanha: Ann-Katrin Berger; Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak, Sarai Linder; Elisa Senss, Sjoeke Nüsken, Jule Brand, Linda Dallmann, Klara Bühl e Lea Schüller. Técnica: Christian Wuck

França x Alemanha: quem ganha? - Melhores odds

A França tem 55,5% de chance de vencer, considerando uma odd média de 1.80. O time venceu todos os jogos da fase de grupos, tem melhor média de gols e chega em grande fase.



França ganha - Odd de @1.80 na Bet365



Empate - Odd de @3.45 na Superbet



Alemanha ganha - Odd de @3.40 na Superbet



