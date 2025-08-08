Assine UOL
Fortuna Sittard
  • D
  • V
  • V
  • E
  • E
Eredivisie - Netherlands
Fortuna Sittard Stadion
GO Ahead Eagles
  • E
  • D
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.6
2
2.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.02
x
3.61
2
2.32
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.5
2
2.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.5
2
2.31
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.55
2
2.3
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 14:15

Fortuna Sittard x Go Ahead Eagles: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, 08/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Fortuna Sittard x Go Ahead Eagles: palpite com odds altas e onde assistir ao jogo desta sexta-feira (08/08), a partir das 15h00, pelo Campeonato Holandês, no Offermans Joosten Stadion, em Milaanstraat, Sittard.


Fortuna Sittard x Go Ahead Eagles: Palpite com odds baixas



  • 🛡️ Palpite: Fortuna Sittard vence – Odd 2.59

  • ⚡️ Palpite: Fortuna marca o 1º gol – Odd 2.00

  • 💰 Palpite: Dupla chance Fortuna ou empate – Odd 1.45

  • ⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – Odd 1.80

  • 🌟 Palpite: Menos de 3.5 gols – Odd 1.65


🔎 Palpites mais conservadores, com maiores chances de acerto e retorno menor, ideais para quem busca segurança.


Estatísticas indicam que Fortuna Sittard é ligeiramente favorita atuando em casa, enquanto Go Ahead Eagles costuma deixar espaços defensivos. A vitória simples e o primeiro gol reforçam essa tendência. A dupla chance oferece cobertura adicional, e linha de gols moderada provê segurança caso o jogo seja mais controlado.


Fortuna Sittard x Go Ahead Eagles: Palpite com odds médias



  • ⚽ Palpite: Ambas marcam (BTTS sim) – Odd 1.59

  • ⚔️ Palpite: Mais de 2.5 gols – Odd 2.10

  • 🧴 Palpite: Vitória de empate anula aposta para Fortuna – Odd 1.80

  • 🟡 Palpite: Total de cartões acima de 3.5 – Odd 2.00

  • 🚀 Palpite: Gol antes dos 20 minutos – Odd 2.20


📊 Risco moderado aliado a boas odds em mercados estratégicos para apostadores experientes.


Mesmo com favoritismo do Fortuna, o Go Ahead frequentemente balança a rede. BTTS e over 2.5 combinam com esse cenário. A proteção do empate anula aposta oferece segurança, enquanto os cartões e gol cedo refletem ritmo intenso típico da Eredivisie.


Fortuna Sittard x Go Ahead Eagles: Palpite com odds altas



  • 🎯 Palpite: Placar exato 2x1 Fortuna – Odd 8.50

  • 🚀 Palpite: Fortuna vence com handicap -1 – Odd 3.50

  • ✨ Palpite: Fortuna não sofre gol – Odd 3.20

  • 🎲 Palpite: Total de escanteios acima de 10 – Odd 3.80

  • 💥 Palpite: Go Ahead marca primeiro e Fortuna vira – Odd 7.00


🔥 Apostas arriscadas com potencial de retorno elevado — para quem busca mais valor.


A vitória por 2x1 considera domínio moderado por parte do mandante. O handicap -1 implica vitória com margem, e a defesa fechada pode impor clean sheet. Jogo disputado pode gerar muitos escanteios. A virada após sair atrás paga bem em caso de reação tática.


🔥 Super Palpite Fortuna Sittard x Go Ahead Eagles


🌟 Palpite: Fortuna vence no intervalo e no final (HT/FT) – Odd 2.75


O time da casa tende a impor ritmo desde o início e manter controle até o fim. Uma aposta ousada, mas plausível, com boa relação entre risco e retorno.


Fortuna Sittard x Go Ahead Eagles: Onde Assistir


Este duelo do Campeonato Holandês pode ser transmitido via streaming em plataformas de casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, exclusivamente para usuários com conta e saldo ativos.


📋 Ficha de Jogo Fortuna Sittard x Go Ahead Eagles



  • ℹ️ Jogo: Fortuna Sittard x Go Ahead Eagles

  • 🏆 Competição: Campeonato Holandês (Eredivisie)

  • 🗓️ Data: 08 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Offermans Joosten Stadion, Milaanstraat, Sittard

Ver mais Ver menos

Fortuna Sittard x GO Ahead Eagles: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Gremio - Sport Recife
1
1.87
Heerenveen - FC Volendam
1
1.65
Aberdeen - Celtic
2
1.44
Múltipla
4.44
x
Aposta
20
=
Ganhos
88.86
Apostar agora

Fortuna Sittard x GO Ahead Eagles: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fortuna Sittard x GO Ahead Eagles: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Eredivisie
Fortuna Sittard
0 - 3
GO Ahead Eagles
2024 Eredivisie
GO Ahead Eagles
0 - 2
Fortuna Sittard
2023 Eredivisie
Fortuna Sittard
0 - 0
GO Ahead Eagles
2023 Eredivisie
GO Ahead Eagles
3 - 0
Fortuna Sittard
2022 Eredivisie
GO Ahead Eagles
2 - 0
Fortuna Sittard

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fortuna Sittard
Empate
GO Ahead Eagles

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Imperatriz
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Manaus FC
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Imperatriz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Retrô
  • E
  • D
  • D
  • E
  • V
-
São Bernardo
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Guarani Campinas
  • E
  • D
  • D
  • E
  • E
-
Ypiranga-RS
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E

Guarani Campinas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Stade Brestois 29
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Sassuolo
  • E
  • V
  • D
  • D
  • E

Stade Brestois 29 Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
New York Red Bulls
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Real Salt Lake
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

New York Red Bulls Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
PSV Eindhoven
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Sparta Rotterdam
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V

PSV Eindhoven Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lumezzane
  • E
  • D
  • E
  • E
  • E
-
Mantova
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V

Mantova Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Altos
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Independência
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V

Altos Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites