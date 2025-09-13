Fortaleza x Vitória: Palpite, Odds +4, +5 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)

Assine UOL
Fortaleza EC
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
Serie A - Brazil
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Vitoria
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2
1
1.85
x
3.4
2
4.5
1
1.87
x
3.45
2
4.75
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 11:32

Fortaleza x Vitória: Palpite, Odds e Onde Assistir Brasileirão (13/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão exclusiva do Premiere.


Confira palpite para Fortaleza e Vitória, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O Fortaleza é o 19º colocado, na vice-lanterna, enquanto o Vitória ocupa a 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o que promete um jogo de muita tensão. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Fortaleza x Vitória: Palpites Para a Partida



  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.61 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Chance dupla - 1X - Odd de 1.21 na Stake

  • ⚽ Resultado ao intervalo - Fortaleza - Odd de 2.55 na Novibet


Total de Gols - Menos de 2.5


O histórico de confrontos diretos entre as equipes mostra que os jogos costumam ser de placares baixos.


O Fortaleza tem uma defesa que sofre em média 1.6 gols por jogo, enquanto o Vitória tem uma defesa que sofre em média 1.5 gols. Ambas as equipes têm ataques pouco eficientes, o que torna provável que o jogo tenha menos de 2.5 gols.


Chance dupla - 1X


O Fortaleza, jogando em casa, é o favorito para o jogo. O time tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e a defesa do Vitória é vulnerável, sofrendo em média 1.5 gols por partida.


A aposta de Chance Dupla oferece uma segurança maior, cobrindo o empate e a vitória do Fortaleza, que são resultados muito prováveis de acontecer.


Resultado ao intervalo - Fortaleza


O Fortaleza, jogando em casa e com a necessidade de vitória para sair da zona de rebaixamento, deve buscar o ataque desde o início para abrir o placar.


O Vitória, por sua vez, tem uma defesa que tem sofrido muitos gols, o que pode ser explorado pelo Fortaleza. A aposta de o Fortaleza ir para o intervalo com a vantagem no placar é uma opção com boas chances de acontecer.


Ficha da Partida



  • Jogo: Fortaleza x Vitória - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza

  • 📺 Onde Assistir: Premiere


Palpite Alternativo Fortaleza x Vitória



  • 🎯 Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.75 na Superbet

  • 🎯 Margem de Vitória - Fortaleza por 1 - Odd de 3.40 na Novibet

  • 🎯 Total de escanteios - Menos de 9.5 - Odd de 2.15 na Stake


Palpite Odds Altas Fortaleza x Vitória



  • 🚀 Resultado Correto - 1x0 para o Fortaleza - Odd de 5.39 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Total chutes a gol - Breno Lopes - Mais de 1.5 - Odd de 4.80 na Stake

  • 🚀 Intervalo/Final - Empate/Fortaleza - odd de 4.50 na Novibet


Quem vai ganhar Fortaleza x Vitória


Com base nas odds das casas de aposta, o Fortaleza é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.85 a 1.95.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Vitória é considerada a menos provável, com odds acima de 4.20.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Fortaleza x Vitória:



  • Vitória Fortaleza - Odd de 1.90 na Superbet


  • Empate - 3.40 na Superbet


  • Vitória Vitória - 4.55 na Superbet


Histórico entre Fortaleza x Vitória


O histórico de confrontos diretos entre Fortaleza e Vitória nos últimos anos mostra um grande equilíbrio.


Das últimas cinco partidas, o Fortaleza venceu duas vezes e o Vitória venceu três. Os jogos costumam ser de placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Fortaleza



  • ❌ Internacional 2x1 Fortaleza

  • ❌ Fortaleza 0x1 Mirassol

  • ❌ Vélez 2x0 Fortaleza

  • ❌ Fluminense 2x1 Fortaleza

  • 🟡 Fortaleza 0x0 Vélez


Últimos 5 jogos do Vitória



  • ✅ Vitória 1x0 Atlético-MG

  • ❌ Flamengo 8x0 Vitória

  • 🟡 Vitória 2x2 Juventude

  • ❌ São Paulo 2x0 Vitória

  • 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras

Fortaleza EC x Vitoria: Palpite do Dia

Fortaleza EC Vence
Superbet logo
1.87
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Juventude - Flamengo
2
1.43
Besiktas - Istanbul Basaksehir
1
1.57
Atletico Madrid - Villarreal
1
1.78
Múltipla
4.00
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.93
Fortaleza EC x Vitoria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fortaleza EC x Vitoria: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2025 Serie A
Vitoria
2 - 1
Fortaleza EC
2025 Copa do Nordeste
Fortaleza EC
1 - 2
Vitoria
2024 Serie A
Vitoria
2 - 0
Fortaleza EC
2024 Serie A
Fortaleza EC
3 - 1
Vitoria
2024 Copa do Nordeste
Fortaleza EC
0 - 1
Vitoria

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fortaleza EC
Empate
Vitoria

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


