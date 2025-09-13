Fortaleza x Vitória: Palpite, Odds +4, +5 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão exclusiva do Premiere.

Confira palpite para Fortaleza e Vitória, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O Fortaleza é o 19º colocado, na vice-lanterna, enquanto o Vitória ocupa a 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o que promete um jogo de muita tensão. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Fortaleza x Vitória: Palpites Para a Partida



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.61 na Esportes da Sorte



⚽ Chance dupla - 1X - Odd de 1.21 na Stake



⚽ Resultado ao intervalo - Fortaleza - Odd de 2.55 na Novibet



Total de Gols - Menos de 2.5

O histórico de confrontos diretos entre as equipes mostra que os jogos costumam ser de placares baixos.

O Fortaleza tem uma defesa que sofre em média 1.6 gols por jogo, enquanto o Vitória tem uma defesa que sofre em média 1.5 gols. Ambas as equipes têm ataques pouco eficientes, o que torna provável que o jogo tenha menos de 2.5 gols.

Chance dupla - 1X

O Fortaleza, jogando em casa, é o favorito para o jogo. O time tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e a defesa do Vitória é vulnerável, sofrendo em média 1.5 gols por partida.

A aposta de Chance Dupla oferece uma segurança maior, cobrindo o empate e a vitória do Fortaleza, que são resultados muito prováveis de acontecer.

Resultado ao intervalo - Fortaleza

O Fortaleza, jogando em casa e com a necessidade de vitória para sair da zona de rebaixamento, deve buscar o ataque desde o início para abrir o placar.

O Vitória, por sua vez, tem uma defesa que tem sofrido muitos gols, o que pode ser explorado pelo Fortaleza. A aposta de o Fortaleza ir para o intervalo com a vantagem no placar é uma opção com boas chances de acontecer.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Fortaleza x Vitória - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 13/09/2025

🕡 Horário : 16h (horário de Brasília)

🏟️ Estádio : Arena Castelão, Fortaleza

📺 Onde Assistir: Premiere



Palpite Alternativo Fortaleza x Vitória



🎯 Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.75 na Superbet



🎯 Margem de Vitória - Fortaleza por 1 - Odd de 3.40 na Novibet



🎯 Total de escanteios - Menos de 9.5 - Odd de 2.15 na Stake



Palpite Odds Altas Fortaleza x Vitória



🚀 Resultado Correto - 1x0 para o Fortaleza - Odd de 5.39 na Esportes da Sorte



🚀 Total chutes a gol - Breno Lopes - Mais de 1.5 - Odd de 4.80 na Stake



🚀 Intervalo/Final - Empate/Fortaleza - odd de 4.50 na Novibet



Quem vai ganhar Fortaleza x Vitória

Com base nas odds das casas de aposta, o Fortaleza é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.85 a 1.95.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Vitória é considerada a menos provável, com odds acima de 4.20.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Fortaleza x Vitória:



Vitória Fortaleza - Odd de 1.90 na Superbet







Empate - 3.40 na Superbet







Vitória Vitória - 4.55 na Superbet



Histórico entre Fortaleza x Vitória

O histórico de confrontos diretos entre Fortaleza e Vitória nos últimos anos mostra um grande equilíbrio.

Das últimas cinco partidas, o Fortaleza venceu duas vezes e o Vitória venceu três. Os jogos costumam ser de placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Fortaleza



❌ Internacional 2x1 Fortaleza



❌ Fortaleza 0x1 Mirassol



❌ Vélez 2x0 Fortaleza



❌ Fluminense 2x1 Fortaleza



🟡 Fortaleza 0x0 Vélez



