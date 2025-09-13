- D
- D
- D
- D
- E
- V
- D
- E
- D
- V
Fortaleza x Vitória: Palpite, Odds +4, +5 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)
Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão exclusiva do Premiere.
Confira palpite para Fortaleza e Vitória, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
O Fortaleza é o 19º colocado, na vice-lanterna, enquanto o Vitória ocupa a 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o que promete um jogo de muita tensão. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.
Fortaleza x Vitória: Palpites Para a Partida
- ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.61 na Esportes da Sorte
- ⚽ Chance dupla - 1X - Odd de 1.21 na Stake
- ⚽ Resultado ao intervalo - Fortaleza - Odd de 2.55 na Novibet
Total de Gols - Menos de 2.5
O histórico de confrontos diretos entre as equipes mostra que os jogos costumam ser de placares baixos.
O Fortaleza tem uma defesa que sofre em média 1.6 gols por jogo, enquanto o Vitória tem uma defesa que sofre em média 1.5 gols. Ambas as equipes têm ataques pouco eficientes, o que torna provável que o jogo tenha menos de 2.5 gols.
Chance dupla - 1X
O Fortaleza, jogando em casa, é o favorito para o jogo. O time tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e a defesa do Vitória é vulnerável, sofrendo em média 1.5 gols por partida.
A aposta de Chance Dupla oferece uma segurança maior, cobrindo o empate e a vitória do Fortaleza, que são resultados muito prováveis de acontecer.
Resultado ao intervalo - Fortaleza
O Fortaleza, jogando em casa e com a necessidade de vitória para sair da zona de rebaixamento, deve buscar o ataque desde o início para abrir o placar.
O Vitória, por sua vez, tem uma defesa que tem sofrido muitos gols, o que pode ser explorado pelo Fortaleza. A aposta de o Fortaleza ir para o intervalo com a vantagem no placar é uma opção com boas chances de acontecer.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Fortaleza x Vitória - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 13/09/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza
- 📺 Onde Assistir: Premiere
Palpite Alternativo Fortaleza x Vitória
- 🎯 Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.75 na Superbet
- 🎯 Margem de Vitória - Fortaleza por 1 - Odd de 3.40 na Novibet
- 🎯 Total de escanteios - Menos de 9.5 - Odd de 2.15 na Stake
Palpite Odds Altas Fortaleza x Vitória
- 🚀 Resultado Correto - 1x0 para o Fortaleza - Odd de 5.39 na Esportes da Sorte
- 🚀 Total chutes a gol - Breno Lopes - Mais de 1.5 - Odd de 4.80 na Stake
- 🚀 Intervalo/Final - Empate/Fortaleza - odd de 4.50 na Novibet
Quem vai ganhar Fortaleza x Vitória
Com base nas odds das casas de aposta, o Fortaleza é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.85 a 1.95.
O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Vitória é considerada a menos provável, com odds acima de 4.20.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Fortaleza x Vitória:
- Vitória Fortaleza - Odd de 1.90 na Superbet
- Empate - 3.40 na Superbet
- Vitória Vitória - 4.55 na Superbet
Histórico entre Fortaleza x Vitória
O histórico de confrontos diretos entre Fortaleza e Vitória nos últimos anos mostra um grande equilíbrio.
Das últimas cinco partidas, o Fortaleza venceu duas vezes e o Vitória venceu três. Os jogos costumam ser de placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Fortaleza
- ❌ Internacional 2x1 Fortaleza
- ❌ Fortaleza 0x1 Mirassol
- ❌ Vélez 2x0 Fortaleza
- ❌ Fluminense 2x1 Fortaleza
- 🟡 Fortaleza 0x0 Vélez
Últimos 5 jogos do Vitória
- ✅ Vitória 1x0 Atlético-MG
- ❌ Flamengo 8x0 Vitória
- 🟡 Vitória 2x2 Juventude
- ❌ São Paulo 2x0 Vitória
- 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras
Fortaleza EC x Vitoria: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Fortaleza EC x Vitoria: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fortaleza EC x Vitoria: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- E
- D
- E
- D
- E
- D
- V
- D
- D
- D
Newcastle Vence
- V
- D
- D
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- E
Kasimpasa Vence
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- E
Empate