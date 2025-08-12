Fortaleza x Vélez: Palpite Odds Altas +3, +5, Onde Assistir, Libertadores (12/08)

Fortaleza x Vélez: veja o palpite com odds altas +3, +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta terça-feira, 12/08, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2025.

A bola rola às 19h00, na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão pela ESPN e Disney+.

O Fortaleza vem de uma goleada sofrida para o Botafogo e busca se recuperar diante da torcida. Já o Vélez, que também perdeu na última rodada da Superliga Argentina, tenta arrancar um bom resultado fora para decidir em casa.

Fortaleza x Vélez Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Menos de 2,5 gols - odd 1.51 na Betnacional

⚡ Palpite 2. Vitória do Fortaleza - odd 2.09 na Superbet

💧 Palpite 3. Resultado Exato 1-0 Fortaleza - odd 5.20 na Bet365



Para este confronto, indicamos esses três palpites com base nas estatísticas recentes das equipes na Libertadores 2025 e nos jogos domésticos.

🔥 Menos de 2,5 gols - odd 1.51

Os números apontam para uma partida truncada. Os jogos do Fortaleza tiveram menos de 2,5 gols em 40% dos jogos recentes, enquanto o Vélez registra apenas 30% de partidas com placares acima dessa linha.

Com ambos priorizando não sofrer gols no jogo de ida, a tendência é de um duelo cadenciado, de poucas oportunidades claras e marcado pelo equilíbrio defensivo.

⚡ Vitória do Fortaleza - odd 2.09

Jogando no Castelão, o Fortaleza tem uma média de 1,33 gols marcados e sofreu apenas 1 gol por jogo. O fator casa é determinante e, historicamente, o time costuma reagir bem diante da torcida.

O Vélez, apesar da boa média ofensiva, perdeu todos os últimos jogos fora, o que reforça a vantagem do time cearense para este primeiro duelo.

💧 Resultado Exato 1-0 Fortaleza - odd 5.20

Apostar no placar exato 1 a 0 faz sentido diante do cenário. O Fortaleza já mostrou capacidade de segurar o resultado após abrir o placar, vencendo 100% das vezes em que saiu na frente em casa.

Além disso, o Vélez tem defesa sólida, sofrendo apenas 0,67 gols por jogo fora, o que reduz a chance de uma vitória larga do Leão.

Fortaleza x Vélez: Últimos 5 jogos de cada equipe

Fortaleza



❌ Fortaleza 0-5 Botafogo



🟡 Corinthians 1-1 Fortaleza



❌ Grêmio 2-1 Fortaleza



✅ Fortaleza 3-1 RB Bragantino



🟡 Fortaleza 1-1 Bahia



Vélez Sarsfield



❌ San Lorenzo 1-0 Vélez



🟡 Vélez 0-0 Instituto



🟡 Platense 0-0 Vélez



✅ Vélez 2-1 Tigre



🟡 Peñarol 0-0 Vélez



Fortaleza x Vélez: Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Fortaleza x Vélez ao vivo na ESPN e no Disney+. A partida começa às 19h00 desta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Tudo o que você precisa saber:



⚽ Confronto: Fortaleza x Vélez - Libertadores 2025

📅 Data: 12/08/2025

⏰ Horário: 19h00 (Brasília)

🏟 Local: Arena Castelão, Fortaleza

📺 Onde vai passar: ESPN e Disney+



Fortaleza x Vélez: Quem Ganha? Melhores Odds

O Fortaleza tem cerca de 47,8% de chance de vitória, enquanto o empate aparece com 30,7% e o Vélez tem 25,3%.