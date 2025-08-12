Assine UOL
Fortaleza x Vélez: Palpite Odds Altas +3, +5, Onde Assistir, Libertadores (12/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Fortaleza x Vélez: veja o palpite com odds altas +3, +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta terça-feira, 12/08, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2025


A bola rola às 19h00, na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão pela ESPN e Disney+. 


O Fortaleza vem de uma goleada sofrida para o Botafogo e busca se recuperar diante da torcida. Já o Vélez, que também perdeu na última rodada da Superliga Argentina, tenta arrancar um bom resultado fora para decidir em casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Fortaleza x Vélez Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Menos de 2,5 gols - odd 1.51 na Betnacional

  • Palpite 2. Vitória do Fortaleza - odd 2.09 na Superbet

  • 💧 Palpite 3. Resultado Exato 1-0 Fortaleza - odd 5.20 na Bet365


Para este confronto, indicamos esses três palpites com base nas estatísticas recentes das equipes na Libertadores 2025 e nos jogos domésticos.


🔥 Menos de 2,5 gols - odd 1.51


Os números apontam para uma partida truncada. Os jogos do Fortaleza tiveram menos de 2,5 gols em 40% dos jogos recentes, enquanto o Vélez registra apenas 30% de partidas com placares acima dessa linha.


Com ambos priorizando não sofrer gols no jogo de ida, a tendência é de um duelo cadenciado, de poucas oportunidades claras e marcado pelo equilíbrio defensivo.


⚡ Vitória do Fortaleza - odd 2.09


Jogando no Castelão, o Fortaleza tem uma média de 1,33 gols marcados e sofreu apenas 1 gol por jogo. O fator casa é determinante e, historicamente, o time costuma reagir bem diante da torcida.


O Vélez, apesar da boa média ofensiva, perdeu todos os últimos jogos fora, o que reforça a vantagem do time cearense para este primeiro duelo.


💧 Resultado Exato 1-0 Fortaleza - odd 5.20


Apostar no placar exato 1 a 0 faz sentido diante do cenário. O Fortaleza já mostrou capacidade de segurar o resultado após abrir o placar, vencendo 100% das vezes em que saiu na frente em casa.


Além disso, o Vélez tem defesa sólida, sofrendo apenas 0,67 gols por jogo fora, o que reduz a chance de uma vitória larga do Leão.


Fortaleza x Vélez: Últimos 5 jogos de cada equipe


Fortaleza



  • ❌ Fortaleza 0-5 Botafogo

  • 🟡 Corinthians 1-1 Fortaleza

  • ❌ Grêmio 2-1 Fortaleza

  • ✅ Fortaleza 3-1 RB Bragantino

  • 🟡 Fortaleza 1-1 Bahia


Vélez Sarsfield



  • ❌ San Lorenzo 1-0 Vélez

  • 🟡 Vélez 0-0 Instituto

  • 🟡 Platense 0-0 Vélez

  • ✅ Vélez 2-1 Tigre

  • 🟡 Peñarol 0-0 Vélez


Fortaleza x Vélez: Onde Assistir Ao vivo


Você pode assistir à Fortaleza x Vélez ao vivo na ESPN e no Disney+. A partida começa às 19h00 desta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽ Confronto: Fortaleza x Vélez - Libertadores 2025

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h00 (Brasília)

  • 🏟 Local: Arena Castelão, Fortaleza

  • 📺 Onde vai passar: ESPN e Disney+


Fortaleza x Vélez: Quem Ganha? Melhores Odds


O Fortaleza tem cerca de 47,8% de chance de vitória, enquanto o empate aparece com 30,7% e o Vélez tem 25,3%.



  • 🏆 Fortaleza vence - odd 2.09 na Superbet

  • ⚖️ Empate - odd 3.25 na Betnacional

  • 👀 Vélez vence - odd 3.95 na F12.Bet

Ver mais Ver menos

Fortaleza EC x Velez Sarsfield: Palpite do Dia

Fortaleza EC Vence
Superbet logo
2.22
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Fortaleza EC x Velez Sarsfield: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fortaleza EC x Velez Sarsfield: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Velez Sarsfield
0 - 0
Fortaleza EC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fortaleza EC
Empate
Velez Sarsfield

Lembre-se: apostas devem ser feitas de forma responsável. Jogue apenas com valores que não afetem seu orçamento e encare as bets como entretenimento, nunca como fonte de renda. Mais informações em Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Palpites