Fortaleza x RB Bragantino: Palpite e Onde Assistir - Série A - 26/07

O Fortaleza enfrenta o RB Bragantino neste sábado, 26 de julho, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. A partida será transmitida pelo Premiere.

Confira nosso palpite para Fortaleza x RB Bragantino, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites Fortaleza x RB Bragantino – Série A 2025



Palpite 1 – Vitória do Fortaleza – Odd de 2.22 na Esportes da Sorte

Palpite 2 – Ambas Marcam: Sim – Odd de 2.00 na Superbet

Palpite 3 – Total de Gols: Mais de 3.5 – Odd de 4.33 na Novibet



Palpite 1 – Vitória do Fortaleza

Sem jogar na última rodada, o Fortaleza teve tempo de treinar com o novo comandante à frente da equipe. Renato Paiva vai estrear pela equipe para tentar tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento e deve buscar a vitória em casa.

Palpite 2 – Ambas Marcam: Sim

O Bragantino marcou em 9 dos últimos 10 jogos. O Fortaleza, mesmo com fase ruim, tem média de 1,4 gol sofrido por partida e costuma levar gols como mandante. Ambos têm potencial ofensivo.

Palpite 3 – Total de Gols: Mais de 3.5

Na zona do rebaixamento, o Fortaleza tem média de 1,4 gol sofrido; enquanto a média do Bragantino é de 1,1 gol sofrido. O jogo deve ser equilibrado e sem goleada. Mas com chance de ambas as equipes marcarem mais de um gol.

Últimas notícias do Fortaleza

O Fortaleza tenta escapar da zona de rebaixamento, mas só venceu uma das últimas dez partidas. O time sofre defensivamente e ainda não encontrou estabilidade jogando em casa.

Últimos 5 jogos – Fortaleza



⚪ Fortaleza 1x1 Bahia



❌ Fortaleza 0x1 Ceará



❌ Bahia 2x1 Fortaleza



❌ Fortaleza 2x3 Santos



❌ Flamengo 5x0 Fortaleza



Últimas notícias do RB Bragantino

Já o RB Bragantino vem com desempenho mais sólido, ocupando o G4. Apesar de tropeços pontuais, mantém um padrão de jogo competitivo e resultados mais consistentes fora de casa.

Últimos 5 jogos – RB Bragantino



❌ RB Bragantino 1x2 Flamengo



❌ Vitória 1x0 RB Bragantino



⚪ RB Bragantino 2x2 São Paulo



✅ Corinthians 1x2 RB Bragantino



❌ RB Bragantino 0x3 Bahia



Últimos 5 confrontos entre Fortaleza e RB Bragantino



17/08/2024 – Bragantino 1x2 Fortaleza



28/04/2024 – Fortaleza 1x1 Bragantino



30/11/2023 – Bragantino 1x2 Fortaleza



29/07/2023 – Fortaleza 0x3 Bragantino



09/11/2022 – Fortaleza 6x0 Bragantino



Estatísticas de Fortaleza e RB Bragantino no Brasileirão 2025



Fortaleza média de gols sofridos por jogo: 1.4



RB Bragantino média de gols sofridos por jogo: 1.1



Fortaleza média de chutes certos no gol: 3.6



RB Bragantino média de chutes certos no gol: 4.2



Fortaleza média de escanteios por jogo: 6.5



RB Bragantino média de escanteios por jogo: 4.9



Cartões médios por jogo (Fortaleza / Bragantino): Amarelos 2.4 / 2.4, Vermelhos 0.3 / 0.1



Quem ganha a partida Fortaleza x RB Bragantino?

O retrospecto recente é de vitórias do Fortaleza, mesmo que a colocação atual da equipe possam ir contra esse cenário.

O Fortaleza tem 43% de probabilidade de vencer a partida. Enquanto o Empate tem 29% de probabilidade. Estas são as odds para o Resultado FInal:



Fortaleza - Odd de 2.25 na Novibet



Empate - Odd de 3.20 na Novibet



RB Bragantino - Odd de 3.45 na Novibet



Fortaleza x RB Bragantino Onde Assistir?

A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere, às 18h30 (horário de Brasília), direto da Arena Castelão.

Resumo da partida:



⚽ Jogo: Fortaleza x RB Bragantino – 17ª rodada Brasileirão



🗓️ Data: 26/07/2025



⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Arena Castelão



📺 Transmissão: Premiere



