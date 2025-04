Fortaleza x Racing Palpite: Onde Ver, Estatísticas, Hora - Libertadores - 01/04

🎯 Fortaleza: Mais de 1.5 gols - odd de 2.32 na Alfa

Para quem quer correr um pouco mais de risco, este é o palpite certo para Fortaleza x Racing: o time brasileiro marcará mais do que 1.5 gols.

É um pouco menos provável que aconteça, mas considerando que o Fortaleza tem 50% de chances de ganhar e há uma boa chance de ambos marcarem, isso significa que a vitória do Leão viria com mais do que 1.5 gols. Toque no botão a seguir para pegar a odd de 2.32 na Alfa (maior do mercado).

Onde assistir Fortaleza x Racing Club ao vivo?

Para assistir Fortaleza x Racing ao vivo, basta ligar na Paramount+. O serviço de streaming da Paramount tem os direitos exclusivos de transmissão deste duelo no território nacional.