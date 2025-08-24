Fortaleza x Mirassol: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)

Confira palpite para Fortaleza e Mirassol, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Fortaleza e Mirassol se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.

O Fortaleza é o 19º colocado e vive uma má fase na competição, enquanto o Mirassol, 6º, faz uma excelente campanha. O confronto é de opostos na tabela, e o Mirassol tentará aproveitar a má fase do Fortaleza para subir ainda mais na classificação.

Palpite para Fortaleza x Mirassol



⚽ Chance Dupla - Empate/Mirassol - Odd de 1.67 na Stake



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.64 na Esportes da Sorte



⚽ Equipe a marcar 1º gol - Mirassol - Odd de 2.30 na Novibet



Chance Dupla - Empate/Mirassol

O Mirassol faz uma campanha muito superior ao Fortaleza, com um desempenho ofensivo e defensivo mais sólido. O time tem uma média de 1.6 gols marcados e 1.1 gols sofridos, enquanto o Fortaleza tem 1.0 e 1.6, respectivamente. O Fortaleza está em uma sequência de três derrotas, o que mostra sua má fase. A aposta de Chance Dupla oferece uma segurança maior, cobrindo o empate e a vitória do Mirassol, que são resultados muito prováveis de acontecer.

Total de Gols - Menos de 2.5

Apesar do bom desempenho ofensivo do Mirassol, a partida é entre duas equipes com pouca efetividade ofensiva, o que torna provável um placar baixo. O Fortaleza tem um ataque que tem tido dificuldades para balançar as redes, e a defesa do Mirassol, apesar de sofrer gols, é sólida o suficiente para segurar o adversário. A aposta em menos de 2.5 gols é uma opção segura para este confronto.

Equipe a marcar 1º gol - Mirassol

O Mirassol tem um desempenho ofensivo superior ao do Fortaleza, com mais gols marcados e mais chutes a gol. O Fortaleza, por sua vez, tem sofrido muitos gols, o que indica uma defesa vulnerável. A necessidade de vitória do Mirassol para se manter na parte de cima da tabela deve fazer com que o time pressione desde o início, e a tendência é que a equipe consiga abrir o placar.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Fortaleza x Mirassol - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 24/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Fortaleza x Mirassol



🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 Odd de 1.78 na Superbet



🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 2.20 na Novibet



🎯 Intervalo/Final - Empate/Empate - Odd de 4.75 na Stake



Palpite Odds Altas Fortaleza x Mirassol



🚀 Quando o 1º gol será marcado - 11-20 - Odd de 5.35 na Superbet



🚀 Resultado Correto - 1x1 para o Mirassol - Odd de 5.42 na Esportes da Sorte



🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.00 na Novibet



Quem vai ganhar Fortaleza x Mirassol

Com base nas odds das casas de aposta, o Fortaleza leva favoritismo para o confronto, mesmo em pior fase na competição. A equipe possui odds a partir de 2.20 a 2.27 nas melhores casas de apostas do Brasil.

O empate e a vitória do Mirassol tem odds próximas, de 3.05 a 3.10 na Superbet. E 3.35 e 3.40 na Stake, podendo ser uma boa opção para os apostadores que acreditam na equipe do interior paulista.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Fortaleza x Mirassol:



Vitória Fortaleza - Odd de 2.20 na Esportes da Sorte



Empate - 3.30 na Esportes da Sorte



Vitória Mirassol - 3.41 na Esportes da Sorte



Histórico entre Fortaleza x Mirassol

As equipes se enfretaram uma vez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2025 apenas, empate em 1x1.

Últimos 5 jogos do Fortaleza



❌ Vélez 2x0 Fortaleza



❌ Fluminense 2x1 Fortaleza



🟡 Fortaleza 0x0 Vélez



❌ Fortaleza 0x5 Botafogo



🟡 Corinthians 1x1 Fortaleza



Últimos 5 jogos do Mirassol