Fortaleza x Mirassol: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)
Confira palpite para Fortaleza e Mirassol, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Fortaleza e Mirassol se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.
O Fortaleza é o 19º colocado e vive uma má fase na competição, enquanto o Mirassol, 6º, faz uma excelente campanha. O confronto é de opostos na tabela, e o Mirassol tentará aproveitar a má fase do Fortaleza para subir ainda mais na classificação.
Palpite para Fortaleza x Mirassol
- ⚽ Chance Dupla - Empate/Mirassol - Odd de 1.67 na Stake
- ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.64 na Esportes da Sorte
- ⚽ Equipe a marcar 1º gol - Mirassol - Odd de 2.30 na Novibet
Chance Dupla - Empate/Mirassol
O Mirassol faz uma campanha muito superior ao Fortaleza, com um desempenho ofensivo e defensivo mais sólido. O time tem uma média de 1.6 gols marcados e 1.1 gols sofridos, enquanto o Fortaleza tem 1.0 e 1.6, respectivamente. O Fortaleza está em uma sequência de três derrotas, o que mostra sua má fase. A aposta de Chance Dupla oferece uma segurança maior, cobrindo o empate e a vitória do Mirassol, que são resultados muito prováveis de acontecer.
Total de Gols - Menos de 2.5
Apesar do bom desempenho ofensivo do Mirassol, a partida é entre duas equipes com pouca efetividade ofensiva, o que torna provável um placar baixo. O Fortaleza tem um ataque que tem tido dificuldades para balançar as redes, e a defesa do Mirassol, apesar de sofrer gols, é sólida o suficiente para segurar o adversário. A aposta em menos de 2.5 gols é uma opção segura para este confronto.
Equipe a marcar 1º gol - Mirassol
O Mirassol tem um desempenho ofensivo superior ao do Fortaleza, com mais gols marcados e mais chutes a gol. O Fortaleza, por sua vez, tem sofrido muitos gols, o que indica uma defesa vulnerável. A necessidade de vitória do Mirassol para se manter na parte de cima da tabela deve fazer com que o time pressione desde o início, e a tendência é que a equipe consiga abrir o placar.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Fortaleza x Mirassol - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 24/08/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza
- 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Fortaleza x Mirassol
- 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 Odd de 1.78 na Superbet
- 🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 2.20 na Novibet
- 🎯 Intervalo/Final - Empate/Empate - Odd de 4.75 na Stake
Palpite Odds Altas Fortaleza x Mirassol
- 🚀 Quando o 1º gol será marcado - 11-20 - Odd de 5.35 na Superbet
- 🚀 Resultado Correto - 1x1 para o Mirassol - Odd de 5.42 na Esportes da Sorte
- 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.00 na Novibet
Quem vai ganhar Fortaleza x Mirassol
Com base nas odds das casas de aposta, o Fortaleza leva favoritismo para o confronto, mesmo em pior fase na competição. A equipe possui odds a partir de 2.20 a 2.27 nas melhores casas de apostas do Brasil.
O empate e a vitória do Mirassol tem odds próximas, de 3.05 a 3.10 na Superbet. E 3.35 e 3.40 na Stake, podendo ser uma boa opção para os apostadores que acreditam na equipe do interior paulista.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Fortaleza x Mirassol:
- Vitória Fortaleza - Odd de 2.20 na Esportes da Sorte
- Empate - 3.30 na Esportes da Sorte
- Vitória Mirassol - 3.41 na Esportes da Sorte
Histórico entre Fortaleza x Mirassol
As equipes se enfretaram uma vez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2025 apenas, empate em 1x1.
Últimos 5 jogos do Fortaleza
- ❌ Vélez 2x0 Fortaleza
- ❌ Fluminense 2x1 Fortaleza
- 🟡 Fortaleza 0x0 Vélez
- ❌ Fortaleza 0x5 Botafogo
- 🟡 Corinthians 1x1 Fortaleza
Últimos 5 jogos do Mirassol
- 🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro
- ❌ Flamengo 2x1 Mirassol
- ✅ Mirassol 3x2 Vasco
- 🟡 Mirassol 1x1 Vitória
- ✅ Ceará 0x2 Mirassol
Fortaleza EC x Mirassol: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Fortaleza EC x Mirassol: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fortaleza EC x Mirassol: Confrontos Diretos
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
