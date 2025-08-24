Assine UOL
Fortaleza x Mirassol: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Fortaleza e Mirassol, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Fortaleza e Mirassol se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.


O Fortaleza é o 19º colocado e vive uma má fase na competição, enquanto o Mirassol, 6º, faz uma excelente campanha. O confronto é de opostos na tabela, e o Mirassol tentará aproveitar a má fase do Fortaleza para subir ainda mais na classificação. 


Palpite para Fortaleza x Mirassol



  • ⚽ Chance Dupla - Empate/Mirassol - Odd de 1.67 na Stake

  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.64 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Equipe a marcar 1º gol - Mirassol - Odd de 2.30 na Novibet


Chance Dupla - Empate/Mirassol


O Mirassol faz uma campanha muito superior ao Fortaleza, com um desempenho ofensivo e defensivo mais sólido. O time tem uma média de 1.6 gols marcados e 1.1 gols sofridos, enquanto o Fortaleza tem 1.0 e 1.6, respectivamente. O Fortaleza está em uma sequência de três derrotas, o que mostra sua má fase. A aposta de Chance Dupla oferece uma segurança maior, cobrindo o empate e a vitória do Mirassol, que são resultados muito prováveis de acontecer.


Total de Gols - Menos de 2.5


Apesar do bom desempenho ofensivo do Mirassol, a partida é entre duas equipes com pouca efetividade ofensiva, o que torna provável um placar baixo. O Fortaleza tem um ataque que tem tido dificuldades para balançar as redes, e a defesa do Mirassol, apesar de sofrer gols, é sólida o suficiente para segurar o adversário. A aposta em menos de 2.5 gols é uma opção segura para este confronto.


Equipe a marcar 1º gol - Mirassol


O Mirassol tem um desempenho ofensivo superior ao do Fortaleza, com mais gols marcados e mais chutes a gol. O Fortaleza, por sua vez, tem sofrido muitos gols, o que indica uma defesa vulnerável. A necessidade de vitória do Mirassol para se manter na parte de cima da tabela deve fazer com que o time pressione desde o início, e a tendência é que a equipe consiga abrir o placar.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Fortaleza x Mirassol - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Fortaleza x Mirassol



  • 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 Odd de 1.78 na Superbet

  • 🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 2.20 na Novibet

  • 🎯 Intervalo/Final - Empate/Empate - Odd de 4.75 na Stake


Palpite Odds Altas Fortaleza x Mirassol



  • 🚀 Quando o 1º gol será marcado - 11-20 - Odd de 5.35 na Superbet

  • 🚀 Resultado Correto - 1x1 para o Mirassol - Odd de 5.42 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.00 na Novibet


Quem vai ganhar Fortaleza x Mirassol


Com base nas odds das casas de aposta, o Fortaleza leva favoritismo para o confronto, mesmo em pior fase na competição. A equipe possui odds a partir de 2.20 a 2.27 nas melhores casas de apostas do Brasil.


O empate e a vitória do Mirassol tem odds próximas, de 3.05 a 3.10 na Superbet. E 3.35 e 3.40 na Stake, podendo ser uma boa opção para os apostadores que acreditam na equipe do interior paulista.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Fortaleza x Mirassol:



  • Vitória Fortaleza - Odd de 2.20 na Esportes da Sorte

  • Empate - 3.30 na Esportes da Sorte

  • Vitória Mirassol - 3.41 na Esportes da Sorte


Histórico entre Fortaleza x Mirassol


As equipes se enfretaram uma vez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2025 apenas, empate em 1x1.


Últimos 5 jogos do Fortaleza



  • ❌ Vélez 2x0 Fortaleza

  • ❌ Fluminense 2x1 Fortaleza

  • 🟡 Fortaleza 0x0 Vélez

  • ❌ Fortaleza 0x5 Botafogo

  • 🟡 Corinthians 1x1 Fortaleza


Últimos 5 jogos do Mirassol



  • 🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro

  • ❌ Flamengo 2x1 Mirassol

  • ✅ Mirassol 3x2 Vasco

  • 🟡 Mirassol 1x1 Vitória

  • ✅ Ceará 0x2 Mirassol

Fortaleza EC x Mirassol: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fortaleza EC x Mirassol: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie A
Mirassol
1 - 1
Fortaleza EC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fortaleza EC
Empate
Mirassol

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

