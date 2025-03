Fortaleza x Fluminense Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Brasileirão - 29/03

*As odds acima foram coletadas no momento da publicação e podem ser alteradas pelas casas de apostas a qualquer momento.

Fortaleza x Fluminense começam as suas jornadas na Série A com um gostinho amargo. Ambos foram vices nos seus respectivos estaduais e não aparecem com destaques dentre os favoritos para ganhar o Brasileirão.

Neste duelo, deveremos ver um jogo disputado e muito físico, mas com poucos gols. O Fortaleza, que joga em casa, ataca pouco e o Fluminense, visitante, costuma se defender bem.

Por isso, os melhores palpites de Fortaleza x Fluminense devem levar em conta mercados do Brasileirão que reflitam esse tipo de jogo. Veja a seguir a explicação dos nossos prognósticos!

🎯 Menos de 2.5 gols - odd de 1.58 na Alfa

Tanto o Fortaleza, quanto o Fluminense, não são times que impressionam pelo potencial ofensivo. Sim, ambos marcam gols, mas mais contra adversários claramente mais fracos.