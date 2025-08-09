- V
Fortaleza x Botafogo: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, Brasileirão, 09/08
Fortaleza x Botafogo: veja o palpite com odds altas e onde assistir ao duelo que marca o fechamento do primeiro turno da Série A com times em momentos distintos. O Leão luta para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Glorioso busca se manter no pelotão de cima. Analisamos estatísticas, momento e odds para encontrar boas oportunidades de aposta.
A seguir, você confere nossos palpites principais, opções alternativas e análises detalhadas para este duelo na Arena Castelão.
Palpites de Fortaleza x Botafogo: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Dupla Chance (X2) - odd 1.44
- 🎯 Palpite: Menos de 2,5 gols - odd 1.62
- 🎯 Palpite: Empate no intervalo - odd 1.95
O Botafogo tem a defesa menos vazada como visitante (0,17 gol sofrido por jogo) e atua fora com estilo mais reativo. O Fortaleza, mesmo em casa, tem média de apenas 1,2 gol marcado e encontra dificuldade contra defesas sólidas.
Palpites Alternativos Fortaleza x Botafogo
- 🎯 Palpite: Botafogo vence sem sofrer gols - odd 3.20
- 🎯 Palpite: Placar exato 0-1 - odd 7.00
- 🎯 Palpite: Empate com menos de 2,5 gols - odd 3.60
Com 70% dos jogos fora do Botafogo terminando 0-0 ou 0-1 no intervalo e apenas 40% dos jogos do Fortaleza como mandante tendo mais de 2,5 gols, essas opções ganham valor.
💰 Fortaleza x Botafogo: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Chance (X2) - odd 1.44
- 🟢 Palpite: Menos de 2,5 gols - odd 1.62
- 🟡 Palpite: Empate no intervalo - odd 1.95
⚖️ Fortaleza x Botafogo: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Botafogo vence sem sofrer gols - odd 3.20
- 🟢 Palpite: Empate com menos de 2,5 gols - odd 3.60
- 🟡 Palpite: Botafogo vence por 1 gol - odd 3.40
🚀 Fortaleza x Botafogo: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 0-1 - odd 7.00
- 🟢 Palpite: Placar exato 1-1 - odd 6.50
- 🟡 Palpite: Vitória do Botafogo por 2-0 - odd 8.50
Informações do Jogo: Fortaleza x Botafogo
O confronto será no sábado, 09 de agosto, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. A transmissão será exclusiva pelo Prime Video.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Fortaleza x Botafogo - Brasileirão Série A
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Castelão, Fortaleza
- 📺 Transmissão: Prime Video
Como Fortaleza e Botafogo Chegam Para o Confronto
O Fortaleza ocupa a 18ª colocação com 15 pontos em 17 jogos, tendo 3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. A equipe venceu apenas 1 dos últimos 5 compromissos, sofrendo 9 gols no período. Em casa, marcou 14 vezes, mas também cedeu 10. A defesa tem se mostrado vulnerável e a equipe abre o placar em apenas 40% dos jogos.
O Botafogo vive momento oposto. Com 26 pontos em 16 jogos, está no 7º lugar e tem uma das melhores defesas da competição. Fora de casa, sofreu apenas 2 gols e já venceu 3 vezes. Chega embalado por vitória na Copa do Brasil, com classificação garantida, e busca manter a boa forma sob comando de Davide Ancelotti.
Fortaleza EC x Botafogo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Fortaleza EC x Botafogo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fortaleza EC x Botafogo: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas devem ser tratadas como entretenimento, não como fonte de renda. Defina limites de valor e tempo, nunca aposte mais do que pode perder e mantenha o controle emocional. Saiba mais em Jogo Responsável.
