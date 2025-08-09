Assine UOL
Fortaleza EC
Serie A - Brazil
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Botafogo
Fortaleza x Botafogo: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, Brasileirão, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Fortaleza x Botafogo: veja o palpite com odds altas e onde assistir ao duelo que marca o fechamento do primeiro turno da Série A com times em momentos distintos. O Leão luta para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Glorioso busca se manter no pelotão de cima. Analisamos estatísticas, momento e odds para encontrar boas oportunidades de aposta.


A seguir, você confere nossos palpites principais, opções alternativas e análises detalhadas para este duelo na Arena Castelão.


Palpites de Fortaleza x Botafogo: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Dupla Chance (X2) - odd 1.44

  • 🎯 Palpite: Menos de 2,5 gols - odd 1.62

  • 🎯 Palpite: Empate no intervalo - odd 1.95


O Botafogo tem a defesa menos vazada como visitante (0,17 gol sofrido por jogo) e atua fora com estilo mais reativo. O Fortaleza, mesmo em casa, tem média de apenas 1,2 gol marcado e encontra dificuldade contra defesas sólidas.


Palpites Alternativos Fortaleza x Botafogo



  • 🎯 Palpite: Botafogo vence sem sofrer gols - odd 3.20

  • 🎯 Palpite: Placar exato 0-1 - odd 7.00

  • 🎯 Palpite: Empate com menos de 2,5 gols - odd 3.60


Com 70% dos jogos fora do Botafogo terminando 0-0 ou 0-1 no intervalo e apenas 40% dos jogos do Fortaleza como mandante tendo mais de 2,5 gols, essas opções ganham valor.


💰 Fortaleza x Botafogo: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Chance (X2) - odd 1.44

  • 🟢 Palpite: Menos de 2,5 gols - odd 1.62

  • 🟡 Palpite: Empate no intervalo - odd 1.95


⚖️ Fortaleza x Botafogo: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Botafogo vence sem sofrer gols - odd 3.20

  • 🟢 Palpite: Empate com menos de 2,5 gols - odd 3.60

  • 🟡 Palpite: Botafogo vence por 1 gol - odd 3.40


🚀 Fortaleza x Botafogo: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 0-1 - odd 7.00

  • 🟢 Palpite: Placar exato 1-1 - odd 6.50

  • 🟡 Palpite: Vitória do Botafogo por 2-0 - odd 8.50


Informações do Jogo: Fortaleza x Botafogo


O confronto será no sábado, 09 de agosto, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. A transmissão será exclusiva pelo Prime Video.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Fortaleza x Botafogo - Brasileirão Série A

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Castelão, Fortaleza

  • 📺 Transmissão: Prime Video


Como Fortaleza e Botafogo Chegam Para o Confronto


O Fortaleza ocupa a 18ª colocação com 15 pontos em 17 jogos, tendo 3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. A equipe venceu apenas 1 dos últimos 5 compromissos, sofrendo 9 gols no período. Em casa, marcou 14 vezes, mas também cedeu 10. A defesa tem se mostrado vulnerável e a equipe abre o placar em apenas 40% dos jogos.


O Botafogo vive momento oposto. Com 26 pontos em 16 jogos, está no 7º lugar e tem uma das melhores defesas da competição. Fora de casa, sofreu apenas 2 gols e já venceu 3 vezes. Chega embalado por vitória na Copa do Brasil, com classificação garantida, e busca manter a boa forma sob comando de Davide Ancelotti.

Fortaleza EC x Botafogo: Palpite do Dia

Botafogo Vence
Superbet logo
3.1
Fortaleza EC x Botafogo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fortaleza EC x Botafogo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Botafogo
0 - 0
Fortaleza EC
2024 Serie A
Botafogo
2 - 0
Fortaleza EC
2024 Serie A
Fortaleza EC
1 - 1
Botafogo
2023 Serie A
Fortaleza EC
2 - 2
Botafogo
2023 Serie A
Botafogo
2 - 0
Fortaleza EC

Jogo Responsável


Apostas esportivas devem ser tratadas como entretenimento, não como fonte de renda. Defina limites de valor e tempo, nunca aposte mais do que pode perder e mantenha o controle emocional. Saiba mais em Jogo Responsável.

