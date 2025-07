Fortaleza x Bahia: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série A 2025 (19/07)

Fortaleza recebe o Bahia neste sábado, 19/07, pela 15ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 16h00 na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão ao vivo pela Premiere.

O Leão precisa reagir urgentemente para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor busca manter a boa sequência e seguir firme na briga por G-4.

Confira nossos palpites de hoje, saiba onde assistir ao vivo e veja as escalações prováveis para essa partida.

Fortaleza x Bahia Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites de Fortaleza x Bahia hoje, selecionamos três mercados que fazem sentido pelo momento atual. Os times vivem fases opostas no Brasileirão, abrindo espaço para cenários bem definidos com boas oportunidades.



Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Bahia - odd pagando 1.60 na F12.bet.

Dupla Chance: Empate ou Bahia

Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2,5 Gols - odd pagando 1.80 na Superbet.

Total de Gols: Menos de 2,5 Gols

Palpite 3. Ambas Equipes Marcam: Não - odd pagando 1.95 na Bet365.



Justificativas

Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Bahia - odd 1.60

O Fortaleza está em forte queda de rendimento, com somente 10 pontos, e ainda não venceu nas últimas nove rodadas. Já o Bahia, com 24 pontos, vive momento estável e costuma ao menos empatar fora.

Se considerarmos que o Leão acumula poucas vitórias em casa na temporada, a aposta na dupla chance ganha lógica pelo confronto atual.

Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2,5 Gols - odd 1.80

Os últimos 10 jogos do Fortaleza pelo Brasileirão tiveram 50% das partidas com menos de 2,5 gols (5 de 10 jogos), evidenciando um padrão de partidas truncadas e com poucos gols.

O Bahia, por outro lado, apesar de marcar, também apresenta médias menores fora de casa (1,0 gol por jogo). Combinando esses dados, jogos com menos de 2,5 gols fazem sentido para o embate deste sábado.

Palpite 3. Ambas Equipes Marcam: Não - odd 1.95

O Fortaleza tem média de 0,92 gols por jogo dentro e fora de casa, enquanto o Bahia, atuando fora, marca em somente 50% das partidas. Isso limita os cenários em que ambas equipes balançam as redes.

Diante de um adversário vulnerável como o Fortaleza, a chance é real de uma partida onde somente a equipe visitante pontue.

Fortaleza x Bahia - Últimos 5 Jogos Entre os Times

Confira os confrontos diretos recentes:



09/07/2025 - Bahia 2-1 Fortaleza (Copa do Nordeste 2025)



21/09/2024 - Fortaleza 4-1 Bahia (Série A 2024)



13/06/2024 - Bahia 1-0 Fortaleza (Série A 2024)



21/10/2023 - Bahia 2-0 Fortaleza (Série A 2023)



03/06/2023 - Fortaleza 0-0 Bahia (Série A 2023)



Últimas Notícias do Fortaleza

O Fortaleza vive momento de turbulência e sem vitórias há nove rodadas. O ambiente é de incerteza, e o Leão terá que reagir sem seus titulares.

Fortaleza - Últimos 5 jogos



❌ Fortaleza 0-1 Ceará



❌ Bahia 2-1 Fortaleza



❌ Fortaleza 2-3 Santos



❌ Flamengo 5-0 Fortaleza



❌ Racing Club 1-0 Fortaleza



Últimas Notícias do Bahia

O Bahia chega depois em um empate contra o América de Cali. Mesmo assim, segue firme entre os quatro primeiros na Série A, com foco dividido entre o Brasileirão e a Sul-Americana, onde terá outro jogo decisivo contra América de Cali na próxima semana.

Bahia - Últimos 5 jogos



🟡 Bahia 0-0 América



✅ Bahia 2-1 Atlético-MG



✅ Bahia 2-1 Fortaleza



✅ RB Bragantino 0-3 Bahia



✅ Bahia 3-1 Náutico



Fortaleza x Bahia: quem ganha? - Melhores Odds

O Bahia tem 62,5% de probabilidade de ganhar este jogo, enquanto o empate está com 27,8% e a vitória do Fortaleza com 16,7%. A forte fase do Tricolor, aliada à crise e aos desfalques do Fortaleza, inclinam muito o favoritismo ao visitante.



Bahia ganha - Odd 1.60 na F12.Bet



Empate - Odd 3.60 na F12.Bet



Fortaleza ganha - Odd 6.00 na F12.Bet



Lembre-se: as odds podem alterar a qualquer momento.

Fortaleza x Bahia: Palpite de Odds altas para o jogo



Bahia vence + Menos de 2,5 Gols – Odd 4.20 na Superbet



Combinação de uma vitória convincente da equipe visitante com partida econômica em gols.

Fortaleza x Bahia: Estatísticas



Fortaleza tem média de 1,46 gols sofridos por partidas dentro e fora de casa.

por partidas dentro e fora de casa.

Bahia marca em 50% dos jogos fora de casa



Fortaleza venceu somente 1 de 6 jogos em casa dos últimos 10 embates.



Bahia sofreu 1,17 gols por jogo fora, mostrando defesa competente.



Fortaleza x Bahia - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir Fortaleza x Bahia na Premiere a partir das 16h00 deste sábado, direto da Arena Castelão, em Fortaleza. Para mais informações, saiba mais onde assistir esse e outros confrontos no UOL Apostas.

Tudo o que você precisa saber de Fortaleza x Bahia:



⚽️ Confronto: Fortaleza x Bahia - Brasileirão Série A



📅 Data: 19/07/25



⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Arena Castelão, Fortaleza



📺 Onde vai passar: Premiere



Fortaleza x Bahia: Escalações

Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Mancha, Mancuso; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Breno Lopes, Pikachu e Lucero.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e William José.

Previsão baseada nas últimas escalações e sem confirmação oficial. O cenário sujeito a alterações até o apito inicial.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.