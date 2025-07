Fortaleza x Ceará: Palpites e Onde Assistir - Brasileirão Série A 13/07

Confira os melhores palpites Fortaleza x Ceará. O clássico ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza, hoje (domingo), 13/07, às 20h30 (Brasília), pela Série A.

⚽️ Confronto: Fortaleza x Ceará – Brasileirão Série A

📅 Data: 13/07/2025

⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena Governador Plácido Castelo, Fortaleza (CE)

Fortaleza e Ceará se enfrentam em momentos bem distintos na Série A. O Leão ocupa a zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos em 12 rodadas, e vem de quatro derrotas seguidas. Já o Vozão está no meio da tabela com 15 pontos e tenta colar na zona da Sul-Americana.