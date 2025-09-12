Folkestone Invicta x Maidstone United Palpite e Odds - Copa da Inglaterra 12/09

O Jogo Folkestone Invicta x Maidstone United pela Copa da Inglaterra promete grandes emoções! Nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Alcaline, em Folkestone.

As duas equipes buscam avançar na competição, e o jogo no estádio (informação não disponível) pode ser decisivo para ambas as equipes.

Confira nossos palpites Folkestone Invicta x Maidstone United, com odds atualizadas, dicas e onde assistir ao vivo.

Folkestone Invicta x Maidstone Utd Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para o duelo entre Folkestone Invicta e Maidstone Utd, preparamos três dicas que podem te ajudar a fazer suas apostas.

Analisamos o momento das equipes, seus históricos recentes e outros fatores importantes para trazer as melhores opções.



🎯 Vitória do Folkestone Invicta - odd 2.40

🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95

🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.20



📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

Folkestone Invicta x Maidstone Utd: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba todos os detalhes sobre a transmissão e a ficha técnica da partida.

📋 Informações Completas da Partida



Data: Sexta-feira, 12 de setembro de 2025.

Horário: 16:00 (horário de Brasília).

Competição: FA Cup - Copa da Inglaterra

Local: Alcaline Stadium

Onde Assistir: Com transmissão pela Casa de Apostas Superbet



Como Folkestone Invicta e Maidstone Utd Chegam Para o Confronto

O Folkestone Invicta chega para o confronto buscando manter o bom momento, após algumas vitórias importantes.

A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar surpresas.

Últimos Jogos do Folkestone Invicta



✅ Folkestone Invicta 2 x 1 Whitehawk (06/09/2025)



✅ Folkestone Invicta 2 x 1 Sevenoaks Town (30/08/2025)



✅ Chatham Town 1 x 2 Folkestone Invicta (25/08/2025)



✅ Folkestone Invicta 5 x 1 St Albans City (23/08/2025)



🟡 Aveley 1 x 1 Folkestone Invicta (08/09/2025)



O Maidstone Utd, por outro lado, busca se recuperar após algumas derrotas recentes.

A equipe precisa ajustar sua defesa e melhorar o desempenho no ataque para buscar a classificação na FA Cup.

Últimos Jogos do Maidstone Utd



❌ Maidstone Utd 0 x 1 Horsham (06/09/2025)



❌ Weston-super-Mare 2 x 1 Maidstone Utd (02/09/2025)



✅ Worthing 0 x 1 Maidstone Utd (30/08/2025)



🟡 Maidstone Utd 1 x 1 Chelmsford City (25/08/2025)



✅ AFC Totton 1 x 2 Maidstone Utd (23/08/2025)



Nossa Opinião para Folkestone Invicta x Maidstone Utd

Acreditamos em um jogo disputado, com boas chances de gols.

As duas equipes têm mostrado potencial ofensivo, mas também fragilidades defensivas.

Nossa aposta é em um jogo com gols e com o Folkestone Invicta levando a melhor em casa.