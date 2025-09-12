Assine UOL
Folkestone Invicta
FA Cup - United Kingdom
Maidstone Utd
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
Melhores Odds 1X2
1
3.2
x
3.2
2
2.1
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
3.32
x
3.52
2
1.98
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
3.25
x
3.45
2
1.99
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
3.3
x
3.45
2
1.98
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
3.4
x
3.65
2
1.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 13:30

Folkestone Invicta x Maidstone United Palpite e Odds - Copa da Inglaterra 12/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

O Jogo Folkestone Invicta x Maidstone United pela Copa da Inglaterra promete grandes emoções! Nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Alcaline, em Folkestone. 


As duas equipes buscam avançar na competição, e o jogo no estádio (informação não disponível) pode ser decisivo para ambas as equipes.


Confira nossos palpites Folkestone Invicta x Maidstone United, com odds atualizadas, dicas e onde assistir ao vivo.


Veja também os nossos melhores palpites de hoje para todos os jogos


Folkestone Invicta x Maidstone Utd Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para o duelo entre Folkestone Invicta e Maidstone Utd, preparamos três dicas que podem te ajudar a fazer suas apostas.


Analisamos o momento das equipes, seus históricos recentes e outros fatores importantes para trazer as melhores opções.



  • 🎯 Vitória do Folkestone Invicta - odd 2.40

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.20


Odd Bet365 


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


Folkestone Invicta x Maidstone Utd: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba todos os detalhes sobre a transmissão e a ficha técnica da partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: Sexta-feira, 12 de setembro de 2025.

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília).

  • Competição: FA Cup - Copa da Inglaterra 

  • Local: Alcaline Stadium

  • Onde Assistir: Com transmissão pela Casa de Apostas Superbet 


Como Folkestone Invicta e Maidstone Utd Chegam Para o Confronto


O Folkestone Invicta chega para o confronto buscando manter o bom momento, após algumas vitórias importantes.


A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar surpresas.


Últimos Jogos do Folkestone Invicta



  • ✅ Folkestone Invicta 2 x 1 Whitehawk (06/09/2025)

  • ✅ Folkestone Invicta 2 x 1 Sevenoaks Town (30/08/2025)

  • ✅ Chatham Town 1 x 2 Folkestone Invicta (25/08/2025)

  • ✅ Folkestone Invicta 5 x 1 St Albans City (23/08/2025)

  • 🟡 Aveley 1 x 1 Folkestone Invicta (08/09/2025)


O Maidstone Utd, por outro lado, busca se recuperar após algumas derrotas recentes.


A equipe precisa ajustar sua defesa e melhorar o desempenho no ataque para buscar a classificação na FA Cup.


Últimos Jogos do Maidstone Utd



  • ❌ Maidstone Utd 0 x 1 Horsham (06/09/2025)

  • ❌ Weston-super-Mare 2 x 1 Maidstone Utd (02/09/2025)

  • ✅ Worthing 0 x 1 Maidstone Utd (30/08/2025)

  • 🟡 Maidstone Utd 1 x 1 Chelmsford City (25/08/2025)

  • ✅ AFC Totton 1 x 2 Maidstone Utd (23/08/2025)


Nossa Opinião para Folkestone Invicta x Maidstone Utd


Acreditamos em um jogo disputado, com boas chances de gols.


As duas equipes têm mostrado potencial ofensivo, mas também fragilidades defensivas.


Nossa aposta é em um jogo com gols e com o Folkestone Invicta levando a melhor em casa.


 

Folkestone Invicta x Maidstone Utd: Palpite do Dia

Folkestone Invicta x Maidstone Utd: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Folkestone Invicta x Maidstone Utd: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 Friendlies Clubs
Folkestone Invicta
0 - 1
Maidstone Utd
2022 Friendlies Clubs
Folkestone Invicta
1 - 2
Maidstone Utd
2021 Friendlies Clubs
Folkestone Invicta
3 - 1
Maidstone Utd

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Folkestone Invicta
Empate
Maidstone Utd

