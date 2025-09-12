- E
Folkestone Invicta x Maidstone United Palpite e Odds - Copa da Inglaterra 12/09
O Jogo Folkestone Invicta x Maidstone United pela Copa da Inglaterra promete grandes emoções! Nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Alcaline, em Folkestone.
As duas equipes buscam avançar na competição, e o jogo no estádio (informação não disponível) pode ser decisivo para ambas as equipes.
Confira nossos palpites Folkestone Invicta x Maidstone United, com odds atualizadas, dicas e onde assistir ao vivo.
Folkestone Invicta x Maidstone Utd Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para o duelo entre Folkestone Invicta e Maidstone Utd, preparamos três dicas que podem te ajudar a fazer suas apostas.
Analisamos o momento das equipes, seus históricos recentes e outros fatores importantes para trazer as melhores opções.
- 🎯 Vitória do Folkestone Invicta - odd 2.40
- 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95
- 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.20
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
Folkestone Invicta x Maidstone Utd: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba todos os detalhes sobre a transmissão e a ficha técnica da partida.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: Sexta-feira, 12 de setembro de 2025.
- Horário: 16:00 (horário de Brasília).
- Competição: FA Cup - Copa da Inglaterra
- Local: Alcaline Stadium
- Onde Assistir: Com transmissão pela Casa de Apostas Superbet
Como Folkestone Invicta e Maidstone Utd Chegam Para o Confronto
O Folkestone Invicta chega para o confronto buscando manter o bom momento, após algumas vitórias importantes.
A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar surpresas.
Últimos Jogos do Folkestone Invicta
- ✅ Folkestone Invicta 2 x 1 Whitehawk (06/09/2025)
- ✅ Folkestone Invicta 2 x 1 Sevenoaks Town (30/08/2025)
- ✅ Chatham Town 1 x 2 Folkestone Invicta (25/08/2025)
- ✅ Folkestone Invicta 5 x 1 St Albans City (23/08/2025)
- 🟡 Aveley 1 x 1 Folkestone Invicta (08/09/2025)
O Maidstone Utd, por outro lado, busca se recuperar após algumas derrotas recentes.
A equipe precisa ajustar sua defesa e melhorar o desempenho no ataque para buscar a classificação na FA Cup.
Últimos Jogos do Maidstone Utd
- ❌ Maidstone Utd 0 x 1 Horsham (06/09/2025)
- ❌ Weston-super-Mare 2 x 1 Maidstone Utd (02/09/2025)
- ✅ Worthing 0 x 1 Maidstone Utd (30/08/2025)
- 🟡 Maidstone Utd 1 x 1 Chelmsford City (25/08/2025)
- ✅ AFC Totton 1 x 2 Maidstone Utd (23/08/2025)
Nossa Opinião para Folkestone Invicta x Maidstone Utd
Acreditamos em um jogo disputado, com boas chances de gols.
As duas equipes têm mostrado potencial ofensivo, mas também fragilidades defensivas.
Nossa aposta é em um jogo com gols e com o Folkestone Invicta levando a melhor em casa.
Folkestone Invicta x Maidstone Utd: Palpite do Dia
Folkestone Invicta x Maidstone Utd: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Folkestone Invicta x Maidstone Utd: Confrontos Diretos
