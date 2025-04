Fluminense x Santos: palpite, onde assistir e análise das escalações (13/04)

Sem contar, é claro, o fator casa. O clube das Laranjeiras quer fechar com chave de ouro a sequência de três jogos seguidos no Maracanã depois de duas vitórias. Por isso, o mercado de Resultado Final com vitória do Fluminense deve ser levado em conta.

🎯Palpite 3: Marcar a qualquer momento - Germán Cano (Médio Risco)

O artilheiro tricolor voltou a marcar com regularidade e retomou a sua melhor forma com a camisa do Fluminense. Em 2024, o camisa 14 acabou não sendo tão decisivo como em outras oportunidades, mas em 2025 a boa fase de Germán Cano voltou a aparecer.

Com base neste cenário, um palpite para o argentino marcar a qualquer momento no Maracanã é sempre bem-vindo, ainda mais com uma odd tão atrativa de 3,00 na Alfa.bet.