Fluminense x Palmeiras: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão 2025 (23/07)

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 23/07, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão Série A. A bola rola às 19h no Maracanã, Rio de Janeiro, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão do SporTV e Premiere.

O Tricolor vai a campo precisando se recuperar no campeonato após duas derrotas consecutivas desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes. Já o Palmeiras também busca retomar o bom momento para se aproximar dos líderes da competição.

Confira nosso palpite de Fluminense x Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Fluminense x Palmeiras Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Primeiro a Marcar: Fluminense - odd pagando 2.10 na Bet365

Palpite 2 - Dupla Chance: 1X (Fluminense ou Empate) - odd pagando 1.75 na Superbet

Palpite 3 - Total de Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd pagando 1.85 na Betsul



Para os palpites de hoje em Fluminense x Palmeiras nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos no Brasileirão.

Primeiro a Marcar: Fluminense - odd pagando 2.10

As estatísticas mostram que o Fluminense abre o marcador em 50% dos jogos como mandante (3 em 6 jogos). Mais importante ainda, quando consegue fazer o primeiro gol em casa, o Tricolor vence 100% das vezes (3 em 3).

O Palmeiras apresenta dificuldades para abrir o placar como visitante, não conseguindo marcar primeiro em nenhum dos últimos dois jogos fora de casa no Brasileirão. Com o apoio da torcida no Maracanã e a necessidade de reagir, o Flu tem boas chances de sair na frente.

Dupla Chance: 1X (Fluminense ou Empate) - odd pagando 1.75

O retrospecto recente favorece essa aposta, já que o Fluminense não perde para o Palmeiras há dois jogos (duas vitórias). Jogando em casa, o Tricolor tem quatro vitórias e um empate em seis jogos no Brasileirão.

O Palmeiras, mesmo sendo tecnicamente superior, ainda não emplacou como visitante na temporada atual. A odd de 1.75 oferece boa margem de segurança considerando que o Flu dificilmente será goleado em casa e tem potencial para surpreender.

Total de Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd pagando 1.85

Ambas as equipes começam os jogos de forma cautelosa. O Fluminense marcou apenas um gol nos primeiros tempos em casa (17% dos intervalos com resultado 1-0), enquanto teve 17% com placar zerado no intervalo.

O Palmeiras também apresenta números baixos no primeiro tempo como visitante, com apenas 33% dos jogos terminando com resultado positivo no intervalo. A tendência é de um primeiro tempo estudado e com poucas chances claras de gol.

Fluminense x Palmeiras - Últimos 5 jogos Entre Os Times



08/12/2024 - Palmeiras 0x1 Fluminense (Brasileirão 2024)



24/07/2024 - Fluminense 1x0 Palmeiras (Brasileirão 2024)



03/12/2023 - Palmeiras 1x0 Fluminense (Brasileirão 2023)



05/08/2023 - Fluminense 2x1 Palmeiras (Brasileirão 2023)



27/08/2022 - Fluminense 1x1 Palmeiras (Brasileirão 2022)



Últimas Notícias do Fluminense

O Fluminense atravessa momento delicado no Brasileirão após ser eliminado pelo Chelsea na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. A equipe de Renato Gaúcho não conseguiu manter o bom nível da competição mundial e acumula três derrotas consecutivas.

O Tricolor ocupa atualmente a oitava posição com 20 pontos, mas tem três jogos a menos que alguns concorrentes. As principais baixas são Paulo Henrique Ganso (edema na coxa) e Otávio (em recuperação de lesão).

A tendência é que Renato Gaúcho volte com força máxima após as mudanças no time que perdeu para o Flamengo, priorizando o entrosamento dos principais jogadores para este confronto direto.

Fluminense - Últimos 5 jogos



❌ Flamengo 1x0 Fluminense



❌ Fluminense 0x2 Cruzeiro



❌ Fluminense 0x2 Chelsea



✅ Fluminense 2x1 Al Hilal



✅ Inter de Milão 0x2 Fluminense



Últimas Notícias do Palmeiras

O Palmeiras reagiu bem na última rodada com vitória por 3x2 sobre o Atlético-MG, encerrando sequência de duas partidas sem vencer. A equipe de Abel Ferreira ocupa a quarta posição com 26 pontos em 13 jogos.

O principal desfalque é Bruno Fuchs, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com Murilo machucado, Micael deve fazer dupla de zaga com Gustavo Gómez. O destaque fica para Lucas Evangelista, que assumiu a vaga de Richard Ríos vendido ao Benfica.

O Verdão busca se aproximar dos líderes e sabe que precisa aproveitar os jogos a menos para subir na tabela. A qualidade do elenco e o bom retrospecto como visitante favorecem a equipe paulista.

Palmeiras - Últimos 5 jogos



✅ Palmeiras 3x2 Atlético-MG



? Palmeiras 1x1 Mirassol



❌ Palmeiras 1x2 Chelsea



✅ Palmeiras 1x0 Botafogo (pênaltis)



? Inter Miami 2x2 Palmeiras



Fluminense x Palmeiras: quem ganha? - Melhores odds

O Palmeiras tem 36% de probabilidade de ganhar o jogo desta quarta-feira, 23/07. Isso porque o Verdão apresenta melhor momento na temporada, campanha superior como visitante e maior estabilidade tática sob o comando de Abel Ferreira.



Palmeiras ganha - Odd de 2.82 na Superbet



Empate - Odd de 3.10 na Superbet



Fluminense ganha - Odd de 2.67 na Superbet



Fluminense x Palmeiras: Palpite de Odds altas para o jogo



Fluminense abre o placar + Dupla Chance 1X + Menos de 2.5 gols - Odd 4.80 - Na Superbet



Palmeiras para ficar à frente do placar a qualquer momento + Palmeiras com a maioria dos escanteios: Odd 4.50 na Novibet.



Fluminense x Palmeiras: Estatísticas



Fluminense marca primeiro em 50% dos jogos em casa no Brasileirão



Palmeiras não conseguiu abrir o placar nos últimos dois jogos como visitante



67% dos jogos do Fluminense em casa tiveram menos de 2.5 gols



Fluminense vence 100% das vezes quando abre o placar em casa



17% dos jogos do Fluminense em casa terminaram 0x0 no intervalo



Fluminense x Palmeiras - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Fluminense x Palmeiras no SporTV e Premiere. A partida está marcada para às 19h, desta quarta-feira, no Maracanã.

Tudo o que você precisa saber de Fluminense x Palmeiras:



⚽️ Confronto: Fluminense x Palmeiras - Brasileirão Série A



? Data: 23/07/25

23/07/25

⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)

19:00 (horário de Brasília)

?️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro

? Onde vai passar Fluminense x Palmeiras: SporTV (tv fechada) e Premiere (pay-per-view)



Fluminense x Palmeiras: Escalações

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio e Germán Cano.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista e Aníbal Moreno; Felipe Anderson, Maurício e Facundo Torres; Vitor Roque.

As escalações são previsões baseadas nos últimos jogos das equipes. Até a bola rolar, o cenário pode mudar com decisões de última hora dos técnicos.

Lembre-se sempre de que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.