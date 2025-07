Fluminense x Palmeiras: Odds Altas na 16ª Rodada do Brasileirão

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpites com Odds Altas: Fluminense x Palmeiras

1. Vitor Roque com mais de 2.5 finalizações + Palmeiras vence

Odd: 6.20 (Superbet)

O jovem atacante do Palmeiras tem se destacado pela intensidade no ataque. Vitor Roque soma 3.5 de xG em 7 jogos no Brasileirão 2025, sendo extremamente ativo no setor ofensivo palmeirense.

O Palmeiras é líder como visitante na competição com 15 pontos em seis jogos. A combinação entre a efetividade palmeirense fora de casa e a propensão de Roque a buscar o gol torna este palpite atrativo.