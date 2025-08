Fluminense x Internacional: Onde Assistir, Horário, Palpite, Copa do Brasil - 06/08

Fluminense x Internacional: Saiba onde assistir ao vivo, veja escalações, como chegam os times, horário e todas as informações, bem como palpites para o jogo.

Fluminense e Internacional se enfrentam na quarta-feira, 6 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

É duelo entre clubes com camisa forte e muita tradição, em confronto que promete equilíbrio e muita intensidade.

A situação do jogo de ida, com a vitória do Fluminense, torna o confronto de volta ainda mais imprevisível e emocionante, com o Internacional a ter de ir para o tudo ou nada no Maracanã.

Fluminense x Internacional: Onde Assistir

Esse embate terá transmissão no Brasil através da Globo. O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Fluminense x Internacional



ℹ️ Jogo: Fluminense x Internacional pela Copa do Brasil



📅 Data: 6 de agosto de 2025



🕒 Horário: 21:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Marcanã, Rio Janeiro



📺 Onde vai passar: Globo e Novibet (streaming)



Fluminense x Internacional: Pontos fortes e fracos

Fluminense



✅ Ponto Forte: A vitória no jogo de ida dá uma vantagem crucial para a partida no Maracanã. A equipe pode jogar com mais tranquilidade e usar a torcida a seu favor.

🤔 Ponto de Atenção: A defesa precisa de solidez para segurar a vantagem. A pressão de jogar em casa pode ser uma faca de dois gumes.

⚽️ Jogador-chave: A dupla de ataque, com Keno e Everaldo, será fundamental para aproveitar os espaços.



Internacional



✅ Ponto Forte: A equipe tem um ataque forte, e a pressão de estar em desvantagem pode motivar o time a buscar o resultado desde o início, centrando atenções no ataque.

🤔 Ponto de Atenção: A defesa precisa ser mais cuidadosa para não sofrer mais gols no Maracanã. A desvantagem no placar exige que a equipe seja agressiva, mas sem se expor.

⚽️ Jogador-chave: Rafael Borré, um dos artilheiros do time, será a principal esperança de gol para o Internacional.



Fluminense x Internacional: Últimos 5 confrontos



📅 30/07/2025: Internacional 1-2 Fluminense (Copa do Brasil 2025) 🏆



📅 01/06/2025: Internacional 0-2 Fluminense (Brasileirão 2025) 🇧🇷



📅 08/11/2024: Internacional 2-0 Fluminense (Brasileirão 2024) 🇧🇷



📅 04/07/2024: Fluminense 1-1 Internacional (Brasileirão 2024) 🇧🇷



📅 08/11/2023: Internacional 0-0 Fluminense (Brasileirão 2023) 🇧🇷



Fluminense x Internacional: Escalações prováveis:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva, Guga; Hércules, Martinelli, Kevin Serna, PH Ganso; Keno, Everaldo.

Internacional: Sergio Rochet; Juninho, Clayton Sampaio, Gabriel Mercado, Alexandro Bernabei; Alan Benítez, Luis Otávio, Alan Rodríguez, Enner Valencia; Bruno Tabata, Rafael Borré.

Fluminense x Internacional Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Agora que já sabe onde assistir ao jogo e já tem informações importantes sobre os times, fique com nossas 3 melhores dicas se pretender apostar, de acordo com nossos especialistas na matéria.





Palpite 1 - Fluminense ou Empate (Dupla Chance 1X) - odd 1.40 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.65 na Novibet







Palpite 3 - Ambas Marcam: Não - odd 1.75 na Novibet





Dupla Chance: Fluminense ou Empate (1X) - odd 1.40

Jogando em casa, o Flu costuma ser competitivo, mesmo sem garantir favoritismo absoluto. Um empate é bem plausível, mas perder no Maracanã não é comum para esse time.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.65

Por se tratar de mata-mata, o cenário favorece um jogo mais estudado e de marcação forte. As equipes devem priorizar a segurança defensiva.

Ambas Marcam: Não - odd 1.75

Historicamente, esse confronto costuma ter partidas truncadas, e um placar magro pode acontecer novamente.