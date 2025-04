Fluminense x GV San José: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Sul-Americana 2025

A defesa tricolor sofreu menos de um gol por jogo em média na temporada, e o time boliviano só marcou uma vez como visitante na fase de grupos. A odd de 2.00 na Bet365 oferece ótimo valor.

Palpite 2: Fluminense vence os dois tempos

Jogando no Maracanã, o Fluminense tem mostrado força desde o apito inicial. A equipe carioca venceu ao menos um dos tempos em 75% das últimas partidas como mandante. Cano, Arias e Canobbio formam um trio perigoso desde o começo.

Com a estreia em casa de Renato Gaúcho, o Flu tende a pressionar cedo e manter o controle até o fim. A odd de 2.30 na Superbet é excelente para quem busca retorno mais alto com tendência estatística.

Palpite 3: Cano marca a qualquer momento

Germán Cano voltou a marcar contra o Once Caldas na estreia do Flu na Sul-Americana e segue sendo o principal nome ofensivo do Fluminense. Com média de 0.8 gols por jogo, o argentino costuma aparecer bem posicionado em jogos contra adversários mais frágeis.