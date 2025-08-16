Fluminense x Fortaleza: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)

Confira a seguir palpite para Fluminense x Fortaleza, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Fluminense e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. As duas equipes buscam subir na tabela e prometem um confronto equilibrado e com chances de gol.

Palpite para Fluminense x Fortaleza



🎯 Palpite 1: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.61 na Superbet



🎯 Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.69 na Betnacional



🎯 Palpite 3: Total de Cartões - Mais de 4.5 - Odd de 1.63 na Novibet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Total de Gols - Abaixo de 2.5

O histórico recente entre as equipes e as estatísticas de ataque na competição indicam um jogo com poucas oportunidades claras. O Fluminense tem uma média de 1.2 gols marcados, enquanto o Fortaleza tem 1.0. As defesas são vulneráveis (1.4 e 1.6 gols sofridos, respectivamente), mas a falta de chutes no gol (3.6 e 3.7) sugere que as equipes podem ter dificuldades em finalizar, resultando em um placar com poucos gols.

Ambas as Equipes Marcam: Não

Embora ambas as equipes sofram gols, a média de gols marcados por cada uma é baixa. Em um jogo no qual o Fluminense tentará se impor em casa e o Fortaleza buscará um bom resultado fora, a tendência é que o jogo seja mais truncado e estudado. O ataque do Fluminense não tem sido muito efetivo, e o Fortaleza, apesar de uma boa média de escanteios, tem uma baixa média de gols marcados, tornando menos provável que as duas equipes consigam balançar as redes.

Total de Cartões - Acima de 4.5

O confronto entre Fluminense e Fortaleza tende a ser tenso e disputado. As estatísticas mostram que o Fortaleza tem uma média de 2.6 cartões por jogo, um número alto que reflete um estilo de jogo mais físico e aguerrido. O Fluminense também tem sua média (1.7), e em um jogo com chances de gol e muita disputa por espaço, a probabilidade de o árbitro distribuir muitos cartões é alta. A tensão do jogo também pode contribuir para um número elevado de advertências.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Fluminense x Fortaleza - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 16/08/2025



🕡 Horário: 16h (de Brasília)



🏟️ Estádio: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Fluminense x Fortaleza



🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.09 na Novibet



🎯 Total chutes a gol - Breno Lopes - Mais de 0.5 - Odd de 2.48 na Betnacional



🎯 Intervalo/Resultado Final - Empate/Empate - Odd de 4.85 na Superbet



Palpite Odds Altas Fluminense x Fortaleza



🚀 Resultado Correto: 0x0 - Odd de 6.91 na Esportes da Sorte



🚀 Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 7.90 na Superbet



🚀 1º Gol - Nenhum - Odd de 8.58 na Betnacional



Quem vai ganhar Fluminense x Fortaleza

Com base nas odds das casas de aposta, o Fluminense é o favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 1.80 a 1.90. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do Fortaleza é considerada a menos provável, com odds acima de 4.00.

Isso indica que, embora o jogo seja visto como equilibrado, o fator casa do Fluminense o coloca com maior probabilidade de sair com a vitória.



Vitória do Fluminense - Odd de 1.83 na Superbet



Empate - Odd de 3.40 na Superbet



Vitória do Fortaleza - Odd de 4.70 na Superbet



Histórico entre Fluminense x Fortaleza

As duas equipes disputaram apenas 24 partidas em competições oficiais. E o confronto é muito equilibrado, com 10 vitórias do Fluminense, 9 do Fortaleza e 5 empates.

Porém, nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Fortaleza tem melhores resultados, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, todos pelo Campeonato Brasileiro.



Fortaleza 2x0 Fluminense



Fluminense 2x2 Fortaleza



Fortaleza 1x0 Fluminense



Fluminense 1x0 Fortaleza



Fortaleza 4x2 Fluminense



Como chegam Fluminense e Fortaleza

Depois de uma sequência de derrotas, o Fluminense voltou a vencer na competição nacional. Agora, busca somar pontos para ficar próximo a zona de classificação para a próxima Libertadores da América.

O Fortaleza faz uma campanha muito ruim, depois de conseguir a melhor classificação da sua história na edição de 2024. O tricolor cearense ocupa a 18ª colocação e está na zona de rebaixamento, precisando vencer desesperadamente para fugir do descenso. A equipe vem de goleada contra o Botafogo e precisa reagir.

Últimos 5 jogos do Fluminense



✅ América 1-2 Fluminense (Copa Sul-Americana)



🟡 Bahia 3-3 Fluminense (Campeonato Brasileiro)



🟡 Fluminense 1-1 Internacional (Copa do Brasil)



✅ Fluminense 1-0 Grêmio (Campeonato Brasileiro)



✅ Internacional 1-2 Fluminense (Copa do Brasil)



Últimos 5 jogos do Fortaleza