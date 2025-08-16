Assine UOL
Fluminense
Serie A - Brazil
Fortaleza EC
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
Fluminense x Fortaleza: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira a seguir palpite para Fluminense x Fortaleza, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Fluminense e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. As duas equipes buscam subir na tabela e prometem um confronto equilibrado e com chances de gol. 


Palpite para Fluminense x Fortaleza



  • 🎯 Palpite 1: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.61 na Superbet

  • 🎯 Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam: Não -  Odd de 1.69 na Betnacional

  • 🎯 Palpite 3: Total de Cartões - Mais de 4.5 - Odd de 1.63 na Novibet


*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets


Total de Gols - Abaixo de 2.5


O histórico recente entre as equipes e as estatísticas de ataque na competição indicam um jogo com poucas oportunidades claras. O Fluminense tem uma média de 1.2 gols marcados, enquanto o Fortaleza tem 1.0. As defesas são vulneráveis (1.4 e 1.6 gols sofridos, respectivamente), mas a falta de chutes no gol (3.6 e 3.7) sugere que as equipes podem ter dificuldades em finalizar, resultando em um placar com poucos gols.


Ambas as Equipes Marcam: Não


Embora ambas as equipes sofram gols, a média de gols marcados por cada uma é baixa. Em um jogo no qual o Fluminense tentará se impor em casa e o Fortaleza buscará um bom resultado fora, a tendência é que o jogo seja mais truncado e estudado. O ataque do Fluminense não tem sido muito efetivo, e o Fortaleza, apesar de uma boa média de escanteios, tem uma baixa média de gols marcados, tornando menos provável que as duas equipes consigam balançar as redes.


Total de Cartões - Acima de 4.5


O confronto entre Fluminense e Fortaleza tende a ser tenso e disputado. As estatísticas mostram que o Fortaleza tem uma média de 2.6 cartões por jogo, um número alto que reflete um estilo de jogo mais físico e aguerrido. O Fluminense também tem sua média (1.7), e em um jogo com chances de gol e muita disputa por espaço, a probabilidade de o árbitro distribuir muitos cartões é alta. A tensão do jogo também pode contribuir para um número elevado de advertências.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Fluminense x Fortaleza - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio:  Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Fluminense x Fortaleza



  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.09 na Novibet

  • 🎯 Total chutes a gol - Breno Lopes - Mais de 0.5 - Odd de 2.48 na Betnacional

  • 🎯 Intervalo/Resultado Final - Empate/Empate - Odd de 4.85 na Superbet


Palpite Odds Altas Fluminense x Fortaleza



  • 🚀 Resultado Correto: 0x0 - Odd de 6.91 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 7.90 na Superbet

  • 🚀 1º Gol - Nenhum - Odd de 8.58 na Betnacional


Quem vai ganhar Fluminense x Fortaleza


Com base nas odds das casas de aposta, o Fluminense é o favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 1.80 a 1.90. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do Fortaleza é considerada a menos provável, com odds acima de 4.00. 


Isso indica que, embora o jogo seja visto como equilibrado, o fator casa do Fluminense o coloca com maior probabilidade de sair com a vitória.



  • Vitória do Fluminense - Odd de 1.83 na Superbet

  • Empate - Odd de 3.40 na Superbet

  • Vitória do Fortaleza - Odd de 4.70 na Superbet


Histórico entre Fluminense x Fortaleza


As duas equipes disputaram apenas 24 partidas em competições oficiais. E o confronto é muito equilibrado, com 10 vitórias do Fluminense, 9 do Fortaleza e 5 empates.


Porém, nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Fortaleza tem melhores resultados, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, todos pelo Campeonato Brasileiro.



  • Fortaleza 2x0 Fluminense

  • Fluminense 2x2 Fortaleza

  • Fortaleza 1x0 Fluminense

  • Fluminense 1x0 Fortaleza

  • Fortaleza 4x2 Fluminense


Como chegam Fluminense e Fortaleza


Depois de uma sequência de derrotas, o Fluminense voltou a vencer na competição nacional. Agora, busca somar pontos para ficar próximo a zona de classificação para a próxima Libertadores da América.


O Fortaleza faz uma campanha muito ruim, depois de conseguir a melhor classificação da sua história na edição de 2024. O tricolor cearense ocupa a 18ª colocação e está na zona de rebaixamento, precisando vencer desesperadamente para fugir do descenso. A equipe vem de goleada contra o Botafogo e precisa reagir.


Últimos 5 jogos do Fluminense



  • ✅ América 1-2 Fluminense (Copa Sul-Americana)

  • 🟡 Bahia 3-3 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

  • 🟡 Fluminense 1-1 Internacional (Copa do Brasil)

  • ✅ Fluminense 1-0 Grêmio  (Campeonato Brasileiro)

  • ✅ Internacional 1-2 Fluminense (Copa do Brasil)


Últimos 5 jogos do Fortaleza



  • 🟡 Fortaleza 0x0 Vélez (Copa Libertadores)

  • ❌ Fortaleza 0x5 Botafogo  (Campeonato Brasileiro)

  • 🟡 Corinthians 1x1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

  • ❌ Grêmio 2x1 Fortaleza  (Campeonato Brasileiro)

  • ✅ Fortaleza 3x1 RB Bragantino  (Campeonato Brasileiro)

Fluminense x Fortaleza EC: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.65
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Fluminense x Fortaleza EC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fluminense x Fortaleza EC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Serie A
Fortaleza EC
2 - 0
Fluminense
2024 Serie A
Fluminense
2 - 2
Fortaleza EC
2024 Serie A
Fortaleza EC
1 - 0
Fluminense
2023 Serie A
Fluminense
1 - 0
Fortaleza EC
2023 Serie A
Fortaleza EC
4 - 2
Fluminense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fluminense
Empate
Fortaleza EC

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

