Fluminense x Flamengo: Palpite - Onde Assistir, Escalações - Final Cariocão - 12/03

Fluminense x Flamengo: Palpites UOL Apostas

A equipe do UOL Apostas tem algumas dicas para Fluminense x Flamengo desta quarta-feira, dia 12. Nosso prognóstico não tem relação com o Resultado final da partida, por isso, separamos algumas boas odds para quem não quer cravar quem ganha, são os seguintes:

Palpite 1: Total de Gols - Menos de 2.5 - 1.65 na Esportes da Sorte

Palpite 2: Total de chutes na trave - Mais de 0.5 - 2.07 na Superbet

Palpite 3: Total de Gols 1T - Abaixo de 0.5 - 2.58 na Betsul

*Estas odds foram registradas no momento de publicação do conteúdo. Lembre-se de que as cotações das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Total de Gols - Menos de 2.5 (Baixo Risco)

As duas defesas têm média inferior a um gol por jogo. Mesmo o ataque do Flamengo possuindo mais de 2 gols por jogo como média, o embate entre as equipes na fase de classificação mostrou ser um jogo com poucos gols. Por esse motivo, a odd de 1.65 na Esportes da Sorte para a partida ter menos de 2.5 gols, ou seja, menos de 3, é uma boa opção