Fluminense x Cruzeiro: Palpite, Onde Assistir, Escalações Brasileirão 2025 (17/07)

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de julho, pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo terá transmissão de TV Record, Premiere e CazéTV, e pode definir muito sobre o futuro das equipes no campeonato.

O Tricolor volta ao Brasil com moral, após campanha histórica no Mundial de Clubes. Eliminou Inter de Milão e Al-Hilal, mas caiu na semifinal para o Chelsea. Já o Cruzeiro é vice-líder da Série A, empolgado com a fase de Kaio Jorge, que vem decidindo.

Confira abaixo nosso palpite de Fluminense x Cruzeiro, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações da partida.

Acesse também outros palpites de hoje para conferir os jogos com boas oportunidades.

Fluminense x Cruzeiro Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 – Menos de 2,5 gols – odd pagando 1.80 na Superbet

– odd pagando na

Palpite 2 – Cruzeiro ou empate (dupla chance) – odd pagando 1.67 na Alfa Bet

– odd pagando na

Palpite 3 – Empate no intervalo – odd pagando 2.10 na bet365



Para as apostas em Fluminense x Cruzeiro, sugerimos esses três palpites com base no desempenho recente das equipes em 2025. Como você verá a seguir, Cruzeiro tem sido mais sólido defensivamente, enquanto o Flu alterna boas atuações ofensivas com dificuldades para furar defesas fechadas.

Menos de 2,5 gols – odd pagando 1.80

Nos últimos dez jogos do Fluminense, 60% terminaram com menos de 2,5 gols. Pelo lado celeste, o número é ainda maior: 50% dos jogos do Cruzeiro tiveram placares magros, com destaque para os 4 jogos em sequência se, tomar gol fora de casa.

Além disso, os dois times têm defesas bem estruturadas. O Cruzeiro sofreu apenas 0,4 gol por jogo em média nos últimos 10 jogos, enquanto o Flu sofreu menos de um por partida. O cenário é de equilíbrio e marcações fortes.

Cruzeiro ou empate (dupla chance) – odd pagando 1.67

Apesar de jogar fora, o Cruzeiro tem uma campanha sólida como visitante: duas vitórias e dois empates nos últimos seis jogos. Soma isso ao momento do ataque inspirado com Kaio Jorge, e temos um time difícil de bater.

Já o Fluminense, apesar da empolgação, vem de um jogo intenso contra o Chelsea. O desgaste físico e a volta de uma viagem longa podem pesar. Por isso, vemos valor em uma aposta de dupla chance para o Cruzeiro.

Empate no intervalo – odd pagando 2.10

Nos últimos jogos das duas equipes, o empate no intervalo foi resultado recorrente: 50% dos jogos fora de casa do Cruzeiro terminaram em 0-0 na etapa inicial. Já o Fluminense também tem três empates no intervalo nos últimos cinco jogos como mandante.

Com defesas fortes e tendência de jogo estudado nos primeiros minutos, esse mercado se apresenta como uma oportunidade com ótimo retorno.

Fluminense x Cruzeiro – Últimos 5 jogos Entre Os Times



03/10/2024 – Fluminense 1x0 Cruzeiro (Brasileirão)



19/06/2024 – Cruzeiro 2x0 Fluminense (Brasileirão)



20/09/2023 – Fluminense 1x0 Cruzeiro (Brasileirão)



10/05/2023 – Cruzeiro 0x2 Fluminense (Brasileirão)



12/07/2022 – Cruzeiro 0x3 Fluminense (Copa do Brasil)



Últimas Notícias do Fluminense

Notícias do Fluminense apontam que o time está em alta após a melhor campanha de sua história no Mundial. Venceu a Inter de Milão por 2 a 0 e o Al-Hilal por 2 a 1, antes de cair para o Chelsea.

Com moral, o elenco volta ao Brasileirão em 7º lugar com 20 pontos, tentando manter a boa fase. O desgaste físico pode ser um desafio.

Fluminense – Últimos 5 jogos



❌ Fluminense 0x2 Chelsea



✅ Fluminense 2x1 Al-Hilal



✅ Inter 0x2 Fluminense



🟡 Mamelodi 0x0 Fluminense



✅ Fluminense 4x2 Ulsan



Últimas Notícias do Cruzeiro

Já o Cruzeiro vem consolidando uma grande campanha. Está em segundo lugar com 27 pontos e apresenta uma defesa muito segura. O grande destaque é Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 11 gols.

Nos últimos dez jogos, foram seis vitórias e quatro empates, mostrando consistência dentro e fora de casa.

Cruzeiro – Últimos 5 jogos



✅ Cruzeiro 4x1 Grêmio



🟡 Vitória 0x0 Cruzeiro



✅ Cruzeiro 2x1 Palmeiras



🟡 Unión 0x0 Cruzeiro



✅ Fortaleza 0x2 Cruzeiro



Fluminense x Cruzeiro: quem ganha? - Melhores odds

O Fluminense tem 46,5% de probabilidade de vitória, com odd de @2.15 na Superbet. O empate aparece com odd @3.20, e a vitória do Cruzeiro, @3.25, o que indica um confronto bem equilibrado.



Fluminense ganha – Odd de @2.15 na Superbet



Empate – Odd de @3.20 na Superbet



Cruzeiro ganha – Odd de @3.25 na Superbet



Entenda mais sobre como funcionam as Odds.

Fluminense x Cruzeiro: Palpite de Odds altas para o jogo



Empate + Menos de 2,5 gols + Kaio Jorge marca a qualquer momento – Odd @6.50 – Na Superbet



Fluminense x Cruzeiro: Estatísticas



Fluminense tem média de 1,8 gols marcados por jogo



Cruzeiro tem média de 0,4 gol sofrido por jogo



60% dos jogos do Cruzeiro tiveram menos de 2,5 gols

tiveram menos de 2,5 gols

80% dos jogos fora do Cruzeiro foram sem sofrer gols

foram sem sofrer gols

Fluminense venceu 4 dos últimos 5 jogos em casa



Fluminense x Cruzeiro – Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Fluminense x Cruzeiro na TV Record, CazéTV e Premiere. A partida está marcada para 19h30 desta quinta-feira (17/07), no Maracanã.

Tudo o que você precisa saber de Fluminense x Cruzeiro: