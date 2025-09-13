Assine UOL
Fluminense
  • V
  • E
  • D
  • D
  • V
Serie A - Brazil
Corinthians
  • V
  • E
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2
1
2
x
3.1
2
4.33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2
1
2.14
x
3.04
2
4.08
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2
1
2.1
x
3
2
4.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2
1
2.12
x
3
2
4.3
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 08:31

Fluminense x Corinthians: Palpite, Odds +5, +17 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere.


Confira palpite para Fluminense e Corinthians, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O Fluminense é o 9º colocado, enquanto o Corinthians é o 12º, o que promete um confronto direto na parte intermediária da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam subir na classificação. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para Fluminense x Corinthians



  • ⚽ 1º Gol - Corinthians - Odd de 2.77 na Betnacional

  • ⚽ 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.56 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.25 na Stake


1º Gol - Corinthians


O Corinthians tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e tem mostrado capacidade de marcar o primeiro gol em seus jogos recentes.


O Fluminense, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.4 gols por partida, o que pode ser explorado pelo Corinthians.


A odd elevada para este palpite reflete um risco maior, mas a fase recente do Corinthians e a vulnerabilidade defensiva do Fluminense o tornam uma opção interessante.


1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5


O histórico de confrontos diretos entre Fluminense e Corinthians mostra jogos com placares altos, como o 3x3 e o 2x0. As defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis, e as equipes têm ataques razoáveis.


A aposta de que o jogo terá mais de 1.5 gols no primeiro tempo é arriscada, mas a odd elevada e a necessidade de vitória das duas equipes podem fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


Ambos os times marcam - Sim


As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Fluminense tem um ataque com média de 1.3 gols marcados por jogo, e o Corinthians tem 1.0.


As defesas das duas equipes são vulneráveis, o que torna provável que o jogo tenha gols para os dois lados. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.


Ficha da Partida



  • Jogo: Fluminense x Corinthians - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde Assistir: Record, CazéTV e Premiere


Palpite Alternativo Fluminense x Corinthians



  • 🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.81 na Stake

  • 🎯 Último Gol - Fluminense - Odd de 1.77 na Betnacional

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 5.35 na Superbet


Palpite Odds Altas Fluminense x Corinthians



  • 🚀 Resultado Final/Ambos marcam - Empate e Sim - Odd de 5.00 na Betnacional

  • 🚀 Placar Exato - 2x2 - Odd de 19.58 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Intervalo/Resultado Final - Corinthians/Empate - Odd de 17.00 na Superbet


Quem vai ganhar Fluminense x Corinthians


Com base nas odds das casas de aposta, o Fluminense é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.05 a 2.15.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.10. Já uma vitória do Corinthians é considerada a menos provável, com odds acima de 4.10.


Confira as melhores odds para quem vai ganhar Fluminense x Corinthians:



  • Vitória Fluminense - Odd de 2.07 na Superbet

  • Empate - 3.05 na Superbet

  • Vitória Corinthians - 4.20 na Superbet


Histórico entre Fluminense x Corinthians


O histórico de confrontos diretos entre Fluminense e Corinthians mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Corinthians venceu duas vezes, o Fluminense venceu duas e houve um empate.


É importante notar que as partidas costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Fluminense



  • ✅ Fluminense 2x0 Bahia

  • 🟡 Santos 0x0 Fluminense

  • ❌ Bahia 1x0 Fluminense

  • ❌ RB Bragantino 4x2 Fluminense

  • ✅ Fluminense 2x0 América


Últimos 5 jogos do Corinthians



  • ✅ Corinthians 2x0 Athletico-PR

  • 🟡 Corinthians 1x1 Palmeiras

  • ✅ Athletico-PR 0x1 Corinthians

  • ✅ Vasco 2x3 Corinthians

  • ❌ Corinthians 1x2 Bahia

Ver mais Ver menos

Fluminense x Corinthians: Palpite do Dia

Fluminense Vence
Superbet logo
2.12
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Lille - Toulouse
1
1.8
Fortaleza EC - Vitoria
1
1.87
Strasbourg - Le Havre
1
1.64
Múltipla
5.52
x
Aposta
20
=
Ganhos
110.40
Apostar agora

Fluminense x Corinthians: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fluminense x Corinthians: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Corinthians
0 - 2
Fluminense
2024 Serie A
Fluminense
0 - 0
Corinthians
2024 Serie A
Corinthians
3 - 0
Fluminense
2023 Serie A
Fluminense
3 - 3
Corinthians
2023 Serie A
Corinthians
2 - 0
Fluminense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fluminense
Empate
Corinthians

Jogo Responsável


Apostas esportivas são uma forma de entretenimento e devem ser tratadas com responsabilidade.


Lembre-se que apostar envolve riscos e nunca deve comprometer recursos financeiros essenciais, como o dinheiro para contas ou despesas da casa. Priorize a diversão e jogue com moderação.

Ver mais Ver menos

