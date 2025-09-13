Fluminense x Corinthians: Palpite, Odds +5, +17 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)

Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere.

Confira palpite para Fluminense e Corinthians, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O Fluminense é o 9º colocado, enquanto o Corinthians é o 12º, o que promete um confronto direto na parte intermediária da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam subir na classificação. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para Fluminense x Corinthians



⚽ 1º Gol - Corinthians - Odd de 2.77 na Betnacional



⚽ 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.56 na Esportes da Sorte



⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.25 na Stake



1º Gol - Corinthians

O Corinthians tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e tem mostrado capacidade de marcar o primeiro gol em seus jogos recentes.

O Fluminense, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.4 gols por partida, o que pode ser explorado pelo Corinthians.

A odd elevada para este palpite reflete um risco maior, mas a fase recente do Corinthians e a vulnerabilidade defensiva do Fluminense o tornam uma opção interessante.

1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5

O histórico de confrontos diretos entre Fluminense e Corinthians mostra jogos com placares altos, como o 3x3 e o 2x0. As defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis, e as equipes têm ataques razoáveis.

A aposta de que o jogo terá mais de 1.5 gols no primeiro tempo é arriscada, mas a odd elevada e a necessidade de vitória das duas equipes podem fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

Ambos os times marcam - Sim

As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Fluminense tem um ataque com média de 1.3 gols marcados por jogo, e o Corinthians tem 1.0.

As defesas das duas equipes são vulneráveis, o que torna provável que o jogo tenha gols para os dois lados. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Fluminense x Corinthians - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 13/09/2025

🕡 Horário : 18h30 (horário de Brasília)

🏟️ Estádio : Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde Assistir: Record, CazéTV e Premiere



Palpite Alternativo Fluminense x Corinthians



🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.81 na Stake



🎯 Último Gol - Fluminense - Odd de 1.77 na Betnacional



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 5.35 na Superbet



Palpite Odds Altas Fluminense x Corinthians



🚀 Resultado Final/Ambos marcam - Empate e Sim - Odd de 5.00 na Betnacional



🚀 Placar Exato - 2x2 - Odd de 19.58 na Esportes da Sorte



🚀 Intervalo/Resultado Final - Corinthians/Empate - Odd de 17.00 na Superbet



Quem vai ganhar Fluminense x Corinthians

Com base nas odds das casas de aposta, o Fluminense é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.05 a 2.15.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.10. Já uma vitória do Corinthians é considerada a menos provável, com odds acima de 4.10.

Confira as melhores odds para quem vai ganhar Fluminense x Corinthians:



Vitória Fluminense - Odd de 2.07 na Superbet



Empate - 3.05 na Superbet



Vitória Corinthians - 4.20 na Superbet



Histórico entre Fluminense x Corinthians

O histórico de confrontos diretos entre Fluminense e Corinthians mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Corinthians venceu duas vezes, o Fluminense venceu duas e houve um empate.

É importante notar que as partidas costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Fluminense



✅ Fluminense 2x0 Bahia



🟡 Santos 0x0 Fluminense



❌ Bahia 1x0 Fluminense



❌ RB Bragantino 4x2 Fluminense



✅ Fluminense 2x0 América



Últimos 5 jogos do Corinthians