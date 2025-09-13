- V
Fluminense x Corinthians: Palpite, Odds +5, +17 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)
Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, e terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere.
Confira palpite para Fluminense e Corinthians, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
O Fluminense é o 9º colocado, enquanto o Corinthians é o 12º, o que promete um confronto direto na parte intermediária da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam subir na classificação. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.
Palpite para Fluminense x Corinthians
- ⚽ 1º Gol - Corinthians - Odd de 2.77 na Betnacional
- ⚽ 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.56 na Esportes da Sorte
- ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.25 na Stake
1º Gol - Corinthians
O Corinthians tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e tem mostrado capacidade de marcar o primeiro gol em seus jogos recentes.
O Fluminense, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.4 gols por partida, o que pode ser explorado pelo Corinthians.
A odd elevada para este palpite reflete um risco maior, mas a fase recente do Corinthians e a vulnerabilidade defensiva do Fluminense o tornam uma opção interessante.
1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5
O histórico de confrontos diretos entre Fluminense e Corinthians mostra jogos com placares altos, como o 3x3 e o 2x0. As defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis, e as equipes têm ataques razoáveis.
A aposta de que o jogo terá mais de 1.5 gols no primeiro tempo é arriscada, mas a odd elevada e a necessidade de vitória das duas equipes podem fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.
Ambos os times marcam - Sim
As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Fluminense tem um ataque com média de 1.3 gols marcados por jogo, e o Corinthians tem 1.0.
As defesas das duas equipes são vulneráveis, o que torna provável que o jogo tenha gols para os dois lados. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Fluminense x Corinthians - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 13/09/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro
- 📺 Onde Assistir: Record, CazéTV e Premiere
Palpite Alternativo Fluminense x Corinthians
- 🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.81 na Stake
- 🎯 Último Gol - Fluminense - Odd de 1.77 na Betnacional
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 5.35 na Superbet
Palpite Odds Altas Fluminense x Corinthians
- 🚀 Resultado Final/Ambos marcam - Empate e Sim - Odd de 5.00 na Betnacional
- 🚀 Placar Exato - 2x2 - Odd de 19.58 na Esportes da Sorte
- 🚀 Intervalo/Resultado Final - Corinthians/Empate - Odd de 17.00 na Superbet
Quem vai ganhar Fluminense x Corinthians
Com base nas odds das casas de aposta, o Fluminense é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.05 a 2.15.
O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.10. Já uma vitória do Corinthians é considerada a menos provável, com odds acima de 4.10.
Confira as melhores odds para quem vai ganhar Fluminense x Corinthians:
- Vitória Fluminense - Odd de 2.07 na Superbet
- Empate - 3.05 na Superbet
- Vitória Corinthians - 4.20 na Superbet
Histórico entre Fluminense x Corinthians
O histórico de confrontos diretos entre Fluminense e Corinthians mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Corinthians venceu duas vezes, o Fluminense venceu duas e houve um empate.
É importante notar que as partidas costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Fluminense
- ✅ Fluminense 2x0 Bahia
- 🟡 Santos 0x0 Fluminense
- ❌ Bahia 1x0 Fluminense
- ❌ RB Bragantino 4x2 Fluminense
- ✅ Fluminense 2x0 América
Últimos 5 jogos do Corinthians
- ✅ Corinthians 2x0 Athletico-PR
- 🟡 Corinthians 1x1 Palmeiras
- ✅ Athletico-PR 0x1 Corinthians
- ✅ Vasco 2x3 Corinthians
- ❌ Corinthians 1x2 Bahia
Fluminense x Corinthians: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Fluminense x Corinthians: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fluminense x Corinthians: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são uma forma de entretenimento e devem ser tratadas com responsabilidade.
Lembre-se que apostar envolve riscos e nunca deve comprometer recursos financeiros essenciais, como o dinheiro para contas ou despesas da casa. Priorize a diversão e jogue com moderação.
