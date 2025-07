Fluminense x Chelsea: quem ganha a semifinal do Mundial de Clubes 2025?

Fluminense x Chelsea: quem ganha?

O Chelsea parte como favorito para a semifinal, mas a diferença não é abismal. Os Blues chegam com três vitórias consecutivas no Mundial.

O time inglês mostra consistência ofensiva impressionante, com média de 1,6 gols por jogo nos últimos confrontos. Além disso, não empata há 10 jogos.

Por outro lado, o Fluminense vive ótimo momento defensivo. A equipe de Renato Gaúcho não perde há 10 jogos e sofreu apenas seis gols.

O ponto forte do Tricolor está na capacidade de definir jogos no final. Marcou sete gols entre os minutos 76 e 90 nas últimas partidas.

Qual a probabilidade do Fluminense ganhar do Chelsea?

As estatísticas apontam para 35% de chances do Fluminense vencer no tempo normal. O histórico contra ingleses sustenta essa projeção moderada.