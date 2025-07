Fluminense x Chelsea placar exato: três palpites para a semifinal

Palpites de placar exato para Fluminense x Chelsea

Empate em 1x1 - Odd 7 (Superbet)

Empate com gols é uma boa opção: Fluminense marcou em todas as partidas, Chelsea também vem criando chances. Equilíbrio tático favorece esse cenário, levando em conta que as equipes contam com similaridades. Não há uma discrepância tão grande entre os elencos.

2x1 para o Fluminense - Odd 17 (Bet365)

Vitória apertada do Flu está dentro da lógica: time invicto e com apoio da torcida, que se fará presente. Chelsea é forte, mas pode sucumbir, tal qual aconteceu com a Inter de Milão.