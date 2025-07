Fluminense x Chelsea: Palpites e Onde Assistir - Copa do Mundo de Clubes (08/07)

Fluminense x Chelsea: confira os palpites para o jogo que ocorre no Met Life Stadium, em New Jersey, na terça-feira, 08/07, às 16h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025.

Buscando dicas de apostas para Fluminense x Chelsea? O Tricolor das Laranjeiras busca sua primeira final de Mundial contra os experientes Blues ingleses nesta semifinal histórica.

Quer saber onde assistir Fluminense x Chelsea? Continue lendo para encontrar escalações oficiais, estatísticas detalhadas e análises completas do confronto que promete alta emoção.

Fluminense x Chelsea Palpites – Copa do Mundo de Clubes



Palpite 1 – Ambas Equipas Marcam: Sim

Palpite 2 – Total de Gols: Mais de 2.5

Palpite 3 – Dupla Chance: Empate ou Fluminense (1X)



O Fluminense marcou em todos os jogos do mata-mata, com média de 1.9 gols por partida na competição. Germán Cano e Hércules formam dupla ofensiva perigosa.

O Chelsea possui ataque consistente comandado por Cole Palmer e Pedro Neto. Os Blues marcaram em cinco dos seis jogos disputados no torneio até aqui.

Semifinais de Mundial tendem a ser jogos abertos, com ambas equipes precisando se expor. O Fluminense teve 40% dos jogos com mais de 2.5 gols na competição.

O Chelsea registra estatísticas similares. A qualidade ofensiva das duas equipes e a importância do duelo favorecem um jogo movimentado e com gols.

O Fluminense possui experiência recente em competições internacionais, sendo campeão da Libertadores 2023. A equipe mostrou maturidade nos jogos eliminatórios contra adversários europeus e árabes.

Hércules tem sido decisivo saindo do banco nos últimos dois jogos, marcando gols importantes. A dupla chance protege contra uma possível vitória inglesa em jogo equilibrado.

Como chegam Fluminense x Chelsea

Ambas equipes chegam à semifinal após campanhas sólidas na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense surpreendeu ao eliminar Inter de Milão e Al Hilal consecutivamente.

O Chelsea mostrou força contra Benfica e Palmeiras. Os ingleses buscam o primeiro título mundial da era moderna, enquanto o Tricolor sonha com feito histórico inédito.

Fluminense

O Tricolor vem de vitória emocionante sobre o Al Hilal por 2-1 nas quartas de final. A equipe mostrou maturidade tática e eficiência ofensiva no mata-mata.

Na fase de grupos, classificou-se com quatro pontos após empates com Dortmund e Mamelodi Sundowns, além da goleada no Ulsan HD por 4-2. Kevin Serna é artilheiro da equipe.

Chelsea

Os Blues eliminaram o Palmeiras por 2-1 em jogo equilibrado nas quartas. A vitória confirmou a evolução da equipe sob comando de Enzo Maresca no torneio.

Nas oitavas, superaram o Benfica após empate no tempo normal e triunfo por 4-1 na prorrogação. Cole Palmer e Pedro Neto são os principais nomes ofensivos.

Fluminense x Chelsea – Onde Assistir

Fluminense x Chelsea terá transmissão da TV Globo e SporTV. A partida ocorre dia 08/07, às 16h (horário de Brasília), no Met Life Stadium, em New Jersey.

Ficha do Jogo: