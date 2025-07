Fluminense x Chelsea - Escalações prováveis - Mundial de Clubes da FIFA - 08/07

Destaques táticos de Fluminense x Chelsea

O Fluminense deve apostar em uma defesa sólida liderada por Thiago Silva, com Nonato e Hércules na sustentação do meio e Arias responsável por municiar Cano. Já o Chelsea, mesmo com desfalques, chega com força no meio-campo e no setor ofensivo, com Palmer e Madueke aparecendo bastante entre as linhas. Expectativa de um jogo equilibrado e de alta intensidade.

Palpite destaque para Fluminense x Chelsea

Marcar de cabeça: Gérman Cano - Odd 15.00 na bet365

Cano é o principal nome de ataque do Fluminense e, caso consiga vencer os ingleses no jogo aéreo, a bet365 está com uma odd pra lá de atrativa!