Fluminense x Brasil de Farroupilha: Palpite Odds Altas +14, Copa do Brasil Feminina
Fluminense x Brasil de Farroupilha se enfrentam nesta quinta-feira (07/08), às 15h, no Estádio Moça Bonita, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina 2025.
Neste artigo, trazemos nosso palpite para Fluminense x Brasil Farroupilha com análise das equipes, odds altas de até 151.0 e as principais dicas de apostas disponíveis para este confronto.
Apesar da ausência de informações sobre a transmissão da partida, este é um duelo decisivo em jogo único. O Fluminense chega como amplo favorito segundo as casas de apostas, com odds de apenas 1.03 para vitória, enquanto o Brasil Farroupilha é tratado como franco atirador, com odd de impressionantes 41.00 para vencer no tempo normal.
👉 Leia mais palpites de jogos de hoje!
Fluminense x Brasil de Farroupilha Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Fluminense vence – odd 1.03
- 🎯 Palpite: Chance dupla X2 (empate ou Brasil de Farroupilha) – odd 14.00
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final – Fluminense/Fluminense – odd 1.11
O mercado oferece poucas opções, mas ainda assim há bons insights. A vitória do Fluminense é quase unânime nas cotações, enquanto a opção “Chance dupla X2” — que cobre empate ou vitória do time gaúcho — aparece com odd altíssima (14.00), indicada para apostadores que buscam apostas de risco com alto retorno. Para quem espera domínio desde o início, a combinação Fluminense vencendo no intervalo e no fim da partida também é uma aposta sólida.
💰 Fluminense x Brasil de Farroupilha: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 1.38
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final – Fluminense/Fluminense – odd 1.11
- 🟡 Palpite: Menos de 5.5 gols – odd 1.36
⚖️ Fluminense x Brasil de Farroupilha: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Mais de 5.5 gols – odd 2.95
- 🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 2.85
- 🟡 Palpite: Menos de 4.5 gols – odd 1.81
🚀 Fluminense x Brasil de Farroupilha: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Intervalo/Final – Fluminense/Empate – odd 56.00
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Brasil de Farroupilha – odd 71.00
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final – Fluminense/Brasil de Farroupilha – odd 151.00
Fluminense x Brasil de Farroupilha: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Fluminense e Brasil de Farroupilha se enfrentam em jogo único pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. A partida acontece no Rio de Janeiro, e o vencedor avança para as oitavas de final. A competição foi retomada em 2025 após nove anos e tem oferecido boa visibilidade para equipes do interior. A transmissão do confronto ainda não foi divulgada oficialmente.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Fluminense x Brasil de Farroupilha – Copa do Brasil Feminina
- 📅 Data: 07/08/2025
- ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)
- 📺 Transmissão: Não divulgada
Como Fluminense e Brasil de Farroupilha Chegam Para o Confronto
O Fluminense chega embalado após eliminar o Internacional nas oitavas da competição. Com um time tecnicamente superior, histórico recente positivo e sob comando de Saulo Silva, a equipe carioca entra como franca favorita. No cenário nacional, disputa a Série A1 e vem de vitória importante contra o Real Brasília, além de buscar um título inédito na Copa do Brasil.
Do outro lado, o Brasil de Farroupilha faz campanha histórica. A equipe gaúcha já eliminou o Toledo e o Itacoatiara nas fases anteriores, com destaque para a goleira Gaby e para jogadoras experientes como Ingrid (ex-Champions League). Mesmo sem disputar as divisões principais, o time sonha com o improvável e aposta em uma atuação defensiva sólida para surpreender.
Jogo Responsável
Antes de apostar, é essencial lembrar que as apostas esportivas envolvem riscos reais e não devem ser tratadas como forma de renda extra. Estabeleça limites claros, nunca aposte valores que comprometam seu bem-estar financeiro e tenha sempre consciência dos seus objetivos.
Promover o Jogo Responsável é parte do compromisso com a segurança do usuário. Saiba mais acessando o conteúdo completo sobre o tema no UOL Apostas.