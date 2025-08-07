Assine UOL
Palpites do Brasileirão, outros campeonatos e esportes

Fluminense x Brasil de Farroupilha: Palpite Odds Altas +14, Copa do Brasil Feminina

Leandro Barros
Atualizada em
Imagem

Fluminense x Brasil de Farroupilha se enfrentam nesta quinta-feira (07/08), às 15h, no Estádio Moça Bonita, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina 2025.

Neste artigo, trazemos nosso palpite para Fluminense x Brasil Farroupilha com análise das equipes, odds altas de até 151.0 e as principais dicas de apostas disponíveis para este confronto.

Stake
Grande variedade de mercados de apostas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Apesar da ausência de informações sobre a transmissão da partida, este é um duelo decisivo em jogo único. O Fluminense chega como amplo favorito segundo as casas de apostas, com odds de apenas 1.03 para vitória, enquanto o Brasil Farroupilha é tratado como franco atirador, com odd de impressionantes 41.00 para vencer no tempo normal.

👉 Leia mais palpites de jogos de hoje!

Fluminense x Brasil de Farroupilha Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

  • 🎯 Palpite: Fluminense vence – odd 1.03
  • 🎯 Palpite: Chance dupla X2 (empate ou Brasil de Farroupilha) – odd 14.00
  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final – Fluminense/Fluminense – odd 1.11

O mercado oferece poucas opções, mas ainda assim há bons insights. A vitória do Fluminense é quase unânime nas cotações, enquanto a opção “Chance dupla X2” — que cobre empate ou vitória do time gaúcho — aparece com odd altíssima (14.00), indicada para apostadores que buscam apostas de risco com alto retorno. Para quem espera domínio desde o início, a combinação Fluminense vencendo no intervalo e no fim da partida também é uma aposta sólida.

B2Xbet
Autenticação em duas etapas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 324, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

💰 Fluminense x Brasil de Farroupilha: Palpites de Odds Baixas

  • 🔵 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 1.38
  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final – Fluminense/Fluminense – odd 1.11
  • 🟡 Palpite: Menos de 5.5 gols – odd 1.36
Superbet
Transmissão de Jogos
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

⚖️ Fluminense x Brasil de Farroupilha: Palpites de Odds Médias

  • 🔵 Palpite: Mais de 5.5 gols – odd 2.95
  • 🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 2.85
  • 🟡 Palpite: Menos de 4.5 gols – odd 1.81
Alfa.bet
Odds elevados e muitos mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🚀 Fluminense x Brasil de Farroupilha: Palpites de Odds Altas

  • 🔵 Palpite: Intervalo/Final – Fluminense/Empate – odd 56.00
  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Brasil de Farroupilha – odd 71.00
  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final – Fluminense/Brasil de Farroupilha – odd 151.00
Novibet
Combinada Turbinada!
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Fluminense x Brasil de Farroupilha: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Fluminense e Brasil de Farroupilha se enfrentam em jogo único pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. A partida acontece no Rio de Janeiro, e o vencedor avança para as oitavas de final. A competição foi retomada em 2025 após nove anos e tem oferecido boa visibilidade para equipes do interior. A transmissão do confronto ainda não foi divulgada oficialmente.

📋 Informações Completas da Partida

  • Confronto: Fluminense x Brasil de Farroupilha – Copa do Brasil Feminina
  • 📅 Data: 07/08/2025
  • Horário: 15h (horário de Brasília)
  • 🏟️ Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)
  • 📺 Transmissão: Não divulgada
Onabet
Depósito mínimo baixo
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF nº 136 de 23 de Janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Como Fluminense e Brasil de Farroupilha Chegam Para o Confronto

O Fluminense chega embalado após eliminar o Internacional nas oitavas da competição. Com um time tecnicamente superior, histórico recente positivo e sob comando de Saulo Silva, a equipe carioca entra como franca favorita. No cenário nacional, disputa a Série A1 e vem de vitória importante contra o Real Brasília, além de buscar um título inédito na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Brasil de Farroupilha faz campanha histórica. A equipe gaúcha já eliminou o Toledo e o Itacoatiara nas fases anteriores, com destaque para a goleira Gaby e para jogadoras experientes como Ingrid (ex-Champions League). Mesmo sem disputar as divisões principais, o time sonha com o improvável e aposta em uma atuação defensiva sólida para surpreender.

Jogo Responsável

Antes de apostar, é essencial lembrar que as apostas esportivas envolvem riscos reais e não devem ser tratadas como forma de renda extra. Estabeleça limites claros, nunca aposte valores que comprometam seu bem-estar financeiro e tenha sempre consciência dos seus objetivos.

Promover o Jogo Responsável é parte do compromisso com a segurança do usuário. Saiba mais acessando o conteúdo completo sobre o tema no UOL Apostas.