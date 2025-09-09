Assine UOL
Fluminense
Copa Do Brasil - Brazil
Bahia
Fluminense x Bahia Palpite, Onde Assistir e Escalações, Copa do Brasil (10/09)

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Fluminense x Bahia? Então veio ao lugar certo! O confronto desta quarta-feira (10), às 19h, no Maracanã, é decisivo para as quartas de final da Copa do Brasil.


De um lado, o Fluminense precisa reverter a desvantagem de 1 x 0 sofrida no primeiro jogo e aproveitar o fator casa para avançar às semifinais. Do outro, o Bahia chega ainda mais motivado após conquistar a Copa do Nordeste no último dia 6 de setembro e pode se classificar até mesmo com um empate.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Fluminense x Bahia, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Fluminense x Bahia Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite 1 - Vitória do Fluminense - 2.07


🎯 Palpite 2 - Ambos os times marcam - 2.14


🎯 Palpite 3 - Mais de 2,5 gols - 2.44


Análise de Fluminense x Bahia


Este confronto promete ser emocionante, com o Fluminense precisando reverter o placar adverso e o Bahia buscando confirmar o favoritismo após excelente sequência recente. Vamos analisar o momento de cada equipe para entender as principais tendências do jogo.


Momento do Fluminense


O Fluminense vive momento delicado na temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe de Mano Menezes precisa encontrar consistência ofensiva para reverter o placar adverso do jogo de ida.


Últimos 5 jogos do Fluminense:



  • 🟡 Santos 0x0 Fluminense - Brasileirão

  • ❌ Bahia 1x0 Fluminense - Copa do Brasil

  • ❌ RB Bragantino 4x2 Fluminense - Brasileirão

  • ✅ Fluminense 2x0 América Cali - Sul-Americana

  • ✅ Fluminense 2x1 Fortaleza - Brasileirão


Aproveitamento: 40% (6 pontos em 15 possíveis); Gols marcados: 6 gols (média de 1,2 por jogo); Gols sofridos: 7 gols (média de 1,4 por jogo)


Momento do Bahia


O Bahia está em fase ascendente e chega embalado após conquistar a Copa do Nordeste. A equipe de Rogério Ceni vem de seis vitórias em 10 jogos e joga um futebol mais consistente que o rival carioca no momento.


Últimos 5 jogos do Bahia:



  • ✅ Bahia 5x0 Confiança-SE - Copa do Nordeste

  • ✅ Confiança-SE 1x4 Bahia - Copa do Nordeste

  • ❌ Mirassol 5x1 Bahia - Brasileirão

  • ✅ Bahia 1x0 Fluminense - Copa do Brasil

  • ✅ Bahia 2x0 Santos - Brasileirão


Aproveitamento: 80% (12 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 17 gols (média de 3,4 por jogo) Gols sofridos: 6 gols (média de 1,2 por jogo)


Histórico Entre os Times


Fluminense e Bahia já se enfrentaram diversas vezes na história, com ligeiro equilíbrio nos confrontos recentes. Nos últimos 10 jogos entre as equipes, o Bahia leva vantagem com 4 vitórias contra 3 do Fluminense, além de 3 empates.


O confronto mais recente foi exatamente o jogo de ida das quartas de final, com vitória do Bahia por 1 x 0 em Salvador. Vale destacar que nos últimos confrontos, 6 jogos tiveram ambos os times marcando, indicando equilíbrio ofensivo.


Onde Assistir Fluminense x Bahia


A partida entre Fluminense x Bahia terá transmissão do Sportv e Premiere. A bola rola às 19:00, nesta quarta, 10 de setembro, no Estádio Maracanã.



  • Data: Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

  • Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • Competição: Copa do Brasil

  • Estádio: Maracanã

  • Onde vai passar Fluminense x Bahia: Premiere e Sportv

Fluminense x Bahia: Palpite do Dia

Bahia Vence
3.9
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Fluminense x Bahia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fluminense x Bahia: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Fluminense
0 - 0
Bahia
2025 Copa Do Brasil
Bahia
1 - 0
Fluminense
2025 Serie A
Bahia
3 - 3
Fluminense
2024 Serie A
Fluminense
1 - 0
Bahia
2024 Serie A
Bahia
2 - 1
Fluminense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fluminense
Empate
Bahia

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


O jogo entre Fluminense e Bahia pela Copa do Brasil está marcado para 10 de setembro de 2025, às 22:00 (horário UTC).


