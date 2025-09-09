Fluminense x Bahia Palpite, Onde Assistir e Escalações, Copa do Brasil (10/09)

Buscando palpite para Fluminense x Bahia? Então veio ao lugar certo! O confronto desta quarta-feira (10), às 19h, no Maracanã, é decisivo para as quartas de final da Copa do Brasil.

De um lado, o Fluminense precisa reverter a desvantagem de 1 x 0 sofrida no primeiro jogo e aproveitar o fator casa para avançar às semifinais. Do outro, o Bahia chega ainda mais motivado após conquistar a Copa do Nordeste no último dia 6 de setembro e pode se classificar até mesmo com um empate.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Fluminense x Bahia, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!

Fluminense x Bahia Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite 1 - Vitória do Fluminense - 2.07

🎯 Palpite 2 - Ambos os times marcam - 2.14

🎯 Palpite 3 - Mais de 2,5 gols - 2.44

Análise de Fluminense x Bahia

Este confronto promete ser emocionante, com o Fluminense precisando reverter o placar adverso e o Bahia buscando confirmar o favoritismo após excelente sequência recente. Vamos analisar o momento de cada equipe para entender as principais tendências do jogo.

Momento do Fluminense

O Fluminense vive momento delicado na temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe de Mano Menezes precisa encontrar consistência ofensiva para reverter o placar adverso do jogo de ida.

Últimos 5 jogos do Fluminense:



🟡 Santos 0x0 Fluminense - Brasileirão



❌ Bahia 1x0 Fluminense - Copa do Brasil



❌ RB Bragantino 4x2 Fluminense - Brasileirão



✅ Fluminense 2x0 América Cali - Sul-Americana



✅ Fluminense 2x1 Fortaleza - Brasileirão



Aproveitamento: 40% (6 pontos em 15 possíveis); Gols marcados: 6 gols (média de 1,2 por jogo); Gols sofridos: 7 gols (média de 1,4 por jogo)

Momento do Bahia

O Bahia está em fase ascendente e chega embalado após conquistar a Copa do Nordeste. A equipe de Rogério Ceni vem de seis vitórias em 10 jogos e joga um futebol mais consistente que o rival carioca no momento.

Últimos 5 jogos do Bahia:



✅ Bahia 5x0 Confiança-SE - Copa do Nordeste



✅ Confiança-SE 1x4 Bahia - Copa do Nordeste



❌ Mirassol 5x1 Bahia - Brasileirão



✅ Bahia 1x0 Fluminense - Copa do Brasil



✅ Bahia 2x0 Santos - Brasileirão



Aproveitamento: 80% (12 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 17 gols (média de 3,4 por jogo) Gols sofridos: 6 gols (média de 1,2 por jogo)

Histórico Entre os Times

Fluminense e Bahia já se enfrentaram diversas vezes na história, com ligeiro equilíbrio nos confrontos recentes. Nos últimos 10 jogos entre as equipes, o Bahia leva vantagem com 4 vitórias contra 3 do Fluminense, além de 3 empates.

O confronto mais recente foi exatamente o jogo de ida das quartas de final, com vitória do Bahia por 1 x 0 em Salvador. Vale destacar que nos últimos confrontos, 6 jogos tiveram ambos os times marcando, indicando equilíbrio ofensivo.

Onde Assistir Fluminense x Bahia

A partida entre Fluminense x Bahia terá transmissão do Sportv e Premiere. A bola rola às 19:00, nesta quarta, 10 de setembro, no Estádio Maracanã.