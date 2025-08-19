Assine UOL
Fluminense
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
America de Cali
Odds atualizadas a 19.08.2025 às 12:00

Fluminense x América de Cali: Palpite Odd Alta e Onde Assistir,Sul-Americana, 19/08

Publicado
19.08.2025
Atualizado em
19.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A noite de terça-feira, 19 de agosto, é de festa e decisão no Maracanã. Às 21h30 (horário de Brasília), o Fluminense recebe o América de Cali pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após uma vitória heroica por 2 a 1 na Colômbia, a equipe de Renato Portaluppi joga com grande vantagem para selar a classificação diante de sua torcida. Confira a análise completa, o melhor Fluminense x América de Cali palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Fluminense x América de Cali Palpites


Com a excelente vantagem construída fora de casa, o Fluminense joga com tranquilidade e tem tudo para dominar o jogo no Maracanã. Os palpites se baseiam neste cenário favorável.


Resultado Final - Vitória do Fluminense: Odd 1.70 na Superbet


A vitória na Colômbia já demonstrou a superioridade do Fluminense. Jogando em casa, com a vantagem no placar e o adversário precisando se expor, a tendência é de mais uma vitória do Tricolor para coroar a classificação.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 2.37 na Bet365


O América de Cali não tem outra alternativa a não ser atacar. A equipe colombiana precisa de pelo menos dois gols para sonhar com a vaga e vai oferecer espaços. Com isso, a chance de marcar um gol é alta, mas o Fluminense, com seu ataque letal, certamente aproveitará os contra-ataques.


Mais de 2.5 gols: Odd 2.42 na Superbet


A necessidade do América de Cali de buscar o resultado deve tornar o jogo aberto. O Fluminense não tem um estilo de jogo de apenas se defender e, com o campo aberto para contra-atacar, a partida tem um enorme potencial para um placar com três ou mais gols.


Como chegam os times


O Fluminense chega ao confronto em uma posição extremamente confortável. A vitória por 2 a 1 na partida de ida dá à equipe de Renato Portaluppi a tranquilidade de poder até perder por um gol de diferença para forçar os pênaltis. O time vem embalado pela recente vitória no clássico contra o Flamengo e aposta na força do Maracanã lotado para controlar o jogo e confirmar a vaga para as quartas de final.


O América de Cali chega ao Rio de Janeiro para uma missão quase impossível. A derrota em casa obriga a equipe colombiana a vencer por dois gols de diferença no Maracanã para se classificar diretamente. O time terá que adotar uma postura ofensiva que não costuma ter fora de casa, o que pode ser fatal contra um adversário tão qualificado. A esperança é conseguir um gol cedo para incendiar o confronto.


Onde Assistir Fluminense x América de Cali


A partida terá ampla cobertura, sendo transmitida ao vivo em TV aberta e plataformas digitais. Você poderá assistir no SBT, no canal SBT Sports no YouTube e no serviço de streaming Paramount+.


Ficha de jogo


Confronto: Fluminense x América de Cali


📅 Data: 19/08/2025


Horário: 21h30 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Estádio Maracanã (Rio de Janeiro, RJ)


📺 Transmissão: SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+


Palpite odd alta - Fluminense x América de Cali


Para este jogo, com a expectativa de um adversário desesperado e um mandante letal nos contra-ataques, um palpite combinado é a escolha ideal para uma odd elevada.


Fluminense vence e Ambas as equipes marcam: Odd 4.75 na Bet365


Este cenário é altamente provável. O América de Cali precisa marcar e deve conseguir, dado que o Fluminense pode jogar mais relaxado. No entanto, ao se expor, a equipe colombiana sofrerá com o poder de fogo tricolor. Uma vitória do Fluminense por 2 a 1, 3 a 1 ou até placares mais elásticos é um resultado esperado e que paga muito bem.


Conclusão


A noite no Maracanã tem um roteiro claro: um Fluminense controlando o jogo com sua vantagem e um América de Cali buscando um milagre. A diferença técnica, o resultado do primeiro jogo e o fator casa tornam o Tricolor amplamente favorito para vencer novamente e carimbar a vaga para as quartas de final da Sul-Americana com autoridade.


O mundo das apostas esportivas oferece emoção, mas deve ser explorado com inteligência e cautela. É essencial definir um orçamento claro e nunca apostar mais do que você pode perder. Lembre-se que o objetivo é se divertir. Se o jogo se tornar uma fonte de estresse, é hora de reavaliar e buscar apoio, se necessário. Jogue pelo prazer, não pela necessidade.

Fluminense x America de Cali: Palpite do Dia

Fluminense Vence

1.7
1.7
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Fluminense x America de Cali: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fluminense x America de Cali: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Sudamericana
America de Cali
1 - 2
Fluminense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fluminense
Empate
America de Cali

